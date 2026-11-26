A valorização do consumo consciente entre os brasileiros tem mudado a forma como as empresas escolhem seus brindes. Segundo a pesquisa Vida Saudável e Sustentável, do Instituto Akatu em parceria com a GlobeScan, 78% dos consumidores brasileiros querem reduzir o impacto do consumo sobre o meio ambiente, na edição mais recente, de 2024. O movimento acompanha uma lógica de “comprar menos e escolher melhor”, que privilegia o produto útil e durável em detrimento do descartável.

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Essa mudança de comportamento, porém, convive com barreiras. Ainda segundo o Akatu, 55% dos brasileiros se dizem dispostos a pagar mais por produtos ou marcas mais sustentáveis, mas 57% consideram que viver de forma mais sustentável é “muito caro”, o que indica um descompasso entre a intenção e a prática. No universo dos brindes corporativos, o reflexo aparece na troca gradual de itens baratos e de vida curta por produtos de maior qualidade.

O consumidor que escolhe melhor

A pesquisa do Akatu mostra um consumidor atento ao impacto das próprias escolhas, ainda que nem sempre consiga transformá-lo em ação. A disposição a reduzir o consumo supérfluo e a preferir produtos duráveis convive com o peso do preço, apontado como a principal barreira à adoção de hábitos mais sustentáveis. Para as marcas, o recado é que a utilidade e a durabilidade passaram a integrar a percepção de valor, e não apenas o preço na etiqueta.

No brinde corporativo, essa leitura altera critérios de compra. Um item descartável, de baixa qualidade, tende a ter uso curto e destino rápido no lixo, o que anula o objetivo de relacionamento e ainda associa a marca ao desperdício. Já um produto útil e bem feito acompanha o dia a dia de quem o recebe.

Do brinde descartável ao item durável

É essa durabilidade que sustenta o retorno do investimento. “Brinde descartável vira lixo e leva a marca junto; o item útil e durável permanece em uso, e é isso que o consumidor consciente passou a valorizar”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, fábrica de brindes corporativos em São Paulo. Segundo o executivo, a procura migrou de volumes grandes de itens baratos para quantidades menores de produtos de uso prolongado, como garrafas, canecas e itens de escritório de melhor acabamento.

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A lógica aproxima a decisão de compra do brinde da mesma régua que o consumidor aplica às próprias compras. Quanto mais tempo o item permanece em uso, maior a exposição da marca e menor o descarte, o que alinha a ação de marketing à expectativa de um público cada vez mais atento ao consumo. Nesse cenário, o brinde deixa de ser medido apenas pelo custo unitário e passa a ser avaliado pela permanência que garante à marca.