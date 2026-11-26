Segundo levantamento da consultoria Ilos com 110 grandes companhias, divulgado pelo Valor Econômico, 21% delas pretendem mudar a localização de centros de distribuição em razão das novas regras tributárias. Mais da metade (51%) afirma ter hoje custos logísticos maiores para obter benefícios tributários. Outros 54% possuem algum CD beneficiado por incentivos fiscais que deixarão de existir. Assim, parte delas já considera rever sua malha.

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A reorganização não deve acontecer de uma hora para outra. Mudar um centro de distribuição envolve contratos, imóveis, mão de obra, equipamentos e toda uma operação já estabelecida. A própria reforma dá tempo para essa adaptação: a transição para o novo sistema tributário só estará concluída em 2033. Até lá, algumas empresas podem precisar de espaço em novas regiões sem saber ainda se aquele será o endereço definitivo de suas operações.

“Em um momento de mudança da malha logística, a empresa pode precisar ampliar a capacidade em uma região antes de ter certeza de que aquela será sua configuração definitiva”, observa Carlos Pela, sócio-diretor da Nautika Coberturas. “Ter flexibilidade para responder a essa necessidade sem imobilizar capital pode fazer diferença durante a transição. E um galpão lonado nem precisa ser comprado, pode ser locado pelo tempo que a empresa desejar”, observa.

A reforma deve colocar a localização dos estoques novamente na mesa de muitas empresas nos próximos anos. Onde manter um centro de distribuição, quanto custa movimentar os produtos a partir dali e quanto tempo será necessário para colocar uma nova área em funcionamento passam a fazer parte da mesma decisão.

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Esse parece ser o ponto decisivo da nova realidade logística. “A discussão deixa de ser apenas quantos metros quadrados a empresa precisa e passa a incluir onde, quando e por quanto tempo vai precisar deles. Se a logística brasileira está entrando em um período de reorganização, a infraestrutura também precisa conseguir acompanhar esse movimento”, conclui Carlos Pela, da Nautika Coberturas.