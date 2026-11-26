Galpões de lona apoiam setor logístico na reforma tributária
Estruturas modulares permitem rápida implantação de novas áreas de armazenagem, sem antecipar investimentos permanentes
compartilhe
Segundo levantamento da consultoria Ilos com 110 grandes companhias, divulgado pelo Valor Econômico, 21% delas pretendem mudar a localização de centros de distribuição em razão das novas regras tributárias. Mais da metade (51%) afirma ter hoje custos logísticos maiores para obter benefícios tributários. Outros 54% possuem algum CD beneficiado por incentivos fiscais que deixarão de existir. Assim, parte delas já considera rever sua malha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A reorganização não deve acontecer de uma hora para outra. Mudar um centro de distribuição envolve contratos, imóveis, mão de obra, equipamentos e toda uma operação já estabelecida. A própria reforma dá tempo para essa adaptação: a transição para o novo sistema tributário só estará concluída em 2033. Até lá, algumas empresas podem precisar de espaço em novas regiões sem saber ainda se aquele será o endereço definitivo de suas operações.
“Em um momento de mudança da malha logística, a empresa pode precisar ampliar a capacidade em uma região antes de ter certeza de que aquela será sua configuração definitiva”, observa Carlos Pela, sócio-diretor da Nautika Coberturas. “Ter flexibilidade para responder a essa necessidade sem imobilizar capital pode fazer diferença durante a transição. E um galpão lonado nem precisa ser comprado, pode ser locado pelo tempo que a empresa desejar”, observa.
A reforma deve colocar a localização dos estoques novamente na mesa de muitas empresas nos próximos anos. Onde manter um centro de distribuição, quanto custa movimentar os produtos a partir dali e quanto tempo será necessário para colocar uma nova área em funcionamento passam a fazer parte da mesma decisão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Esse parece ser o ponto decisivo da nova realidade logística. “A discussão deixa de ser apenas quantos metros quadrados a empresa precisa e passa a incluir onde, quando e por quanto tempo vai precisar deles. Se a logística brasileira está entrando em um período de reorganização, a infraestrutura também precisa conseguir acompanhar esse movimento”, conclui Carlos Pela, da Nautika Coberturas.
Website: https://www.nautikacoberturas.com.br