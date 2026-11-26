Com a Selic em 13,75% ao ano, mantida pelo Copom em novembro, o crédito ficou mais caro para quem comprou na planta e precisa financiar o saldo na entrega das chaves. Segundo o indicador Abrainc/Fipe, os distratos subiram 41,4% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 11,4 devoluções para cada 100 vendas.



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Na contramão do esfriamento, a Omni-io desenvolve uma plataforma que acompanha o prédio do projeto à entrega das chaves. À frente da empresa está o engenheiro Adler Linhares, fundador e CTO da Omni-io e fundador da OPEX Engenharia, formado pela PUC-Rio e responsável por auditorias e consultorias de comissionamento em empreendimentos como a torre Birmann 32 e a Cidade Matarazzo, em São Paulo, e o hotel Fairmont Copacabana, no Rio de Janeiro.



Para Linhares, com o crédito caro, o comprador chega à entrega mais apertado, a receita da construtora fica mais incerta e cada real perdido no canteiro pesa mais. “A crise é a hora de olhar para dentro. Toda crise traz um aprendizado endotérmico: a empresa absorve a pressão de fora e a transforma em revisão de processos, em busca de eficiência”, afirma.



Entre 2020 e os últimos anos, segundo ele, o setor viveu um típico mercado de vendedores, com a alta do custo de construção repassada ao preço do metro quadrado e estoques enxutos. Hoje, na média e na alta renda, que dependem do crédito bancário, o jogo virou a favor do comprador: com o financiamento na entrega custando até 14% ao ano, ele ficou seletivo e negocia preço e condições. No segmento econômico, apoiado no FGTS, o mercado segue mais aquecido. “No mercado de vendedores, a margem vinha da valorização do preço de venda”, diz Linhares. Agora, a margem passa a ser defendida dentro do canteiro, cortando desperdício e evitando retrabalho.

Na avaliação do engenheiro, o maior desperdício está no retrabalho. “Ele quase nunca nasce no momento em que aparece”, afirma. Incongruências entre projetos ou decisões de campo tomadas sem o conhecimento de todos formam uma zona nebulosa que se propaga até que um serviço não possa mais avançar. O custo raramente aparece inteiro na planilha: dilui-se na equipe que volta ao mesmo ponto, no material comprado com base numa revisão superada do projeto e no teste repetido porque o relatório se perdeu. “Ninguém lança isso como retrabalho, mas a obra paga a conta”.



O australiano Peter Love, referência no tema, concluiu que o custo do retrabalho é subnotificado: o que as empresas registram fica abaixo do que ocorre de fato. Na Arábia Saudita, levantamento de Assaf e Al-Hejji, de 2006, mostrou que cerca de 70% dos grandes projetos atrasavam, com causas como mudanças de projeto e atraso de desenhos. No Brasil, não há dado oficial nacional. Estudo de caso apresentado no ENTAC em 2022 mostrou que o retrabalho consumia cerca de 10% do lucro estimado por unidade numa obra de habitação social, e a CBIC aponta a baixa qualidade de projetos entre as principais causas das mais de 8 mil obras públicas paralisadas contadas pelo TCU. “Quem não mede não enxerga, e quem não enxerga continua pagando a conta sem saber”, diz Linhares.



Para Linhares, o comissionamento é o processo inteiro: começa no projeto, com os requisitos do proprietário, e acompanha a obra até a entrega. O momento da verdade são os testes de aceitação, quando cada sistema do prédio é testado e comprovado, e uma reprovação nessa etapa é o retrabalho mais caro. Estudo de Evan Mills, do Lawrence Berkeley National Laboratory, de 2009, apontou payback mediano de 1,1 ano em prédios existentes e de 4,2 anos em obras novas, com economia mediana de energia de 16% e 13%, respectivamente. “Comissionar não é custo; é a forma de garantir que o prédio entregue funcione como foi projetado”, afirma.



Software de gestão de obra não é novidade, e boa parte do setor continua no WhatsApp e na planilha. Para o engenheiro, o problema não é falta de software, mas o fato de cada informação morar num lugar diferente. A mudança começa na forma de conduzir a obra: cada decisão precisa ter dono, prazo e registro. “A tecnologia entra para sustentar essa disciplina, não para substituí-la”, diz.



A Omni-io reúne num único fluxo revisões de projeto, consultas ao projetista, pendências de campo e testes de comissionamento. Segundo a empresa, são mais de 300 formulários de teste, alinhados às referências da BCxA e da ASHRAE, com os valores das normas brasileiras junto a cada campo. Antes da assinatura, a inteligência artificial confere respostas, faixas de norma, fotos e anexos e aponta o que está fora do esperado, com a evidência ao lado. “Não usamos agentes de IA para substituir o engenheiro, e sim para que nenhum erro chegue até a obra”, afirma Linhares. A IA não aprova nem assina; a responsabilidade pela aprovação continua sendo do profissional.



Linhares aponta três desafios. O primeiro é financeiro: com juros altos por mais tempo, a margem não vai absorver ineficiência. O segundo é a exigência na entrega: compradores e proprietários corporativos, atentos à eficiência energética e a certificações como LEED e AQUA, vão cobrar prédios entregues no prazo, funcionando e documentados. O terceiro é a coordenação entre construtora, projetistas, instaladoras e fiscais, que ainda trocam informação crítica por e-mail, WhatsApp e planilha. “Digitalizar esse fluxo deixou de ser diferencial e virou condição para crescer”, conclui.

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Fontes: indicador Abrainc/Fipe (1º tri/2026) e Paraíba Business; ISTOÉ (Selic, nov/2026); Love, P. E. D., via ASCE (2026); Assaf e Al-Hejji, International Journal of Project Management (2006); Campos e Paiva, XIX ENTAC (2022); CBIC (2023), com dados do TCU; Mills, E., Lawrence Berkeley National Laboratory (2009).