Mais de um terço das ressonâncias magnéticas de próstata com classificação de risco identificada, analisadas pela Fundação Integrada de Diagnóstico, Pesquisa, Educação e Inovação em Saúde (FIDI) em 2026 apresentou sinais de alta suspeita de câncer. O resultado corresponde a 37,6% dos exames com classificação de risco identificada, realizados entre janeiro e setembro deste ano. O levantamento chama a atenção para o papel da ressonância na investigação da doença, já que o exame ajuda os médicos a identificar alterações suspeitas e avaliar a necessidade de uma biópsia.

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De janeiro de 2024 a setembro de 2026, a FIDI realizou 1.700 ressonâncias de próstata. Desse total, 404 exames receberam classificação PI-RADS 4 ou 5, o equivalente a 32,7% daqueles com classificação identificada. Entre os exames de alta suspeita, 15% foram realizados em homens com menos de 60 anos e 85% em pacientes a partir dessa idade. A idade mediana foi de 68 anos.

O PI-RADS é um sistema internacional que classifica os achados da ressonância de próstata em uma escala de 1 a 5. As categorias 4 e 5 indicam suspeita alta ou muito alta de câncer clinicamente significativo, mas não representam um diagnóstico confirmado. Na análise da FIDI, 27% dos exames realizados de janeiro de 2024 a setembro de 2026 não tiveram a classificação identificada e ficaram fora do cálculo da proporção de exames com alta suspeita.

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano no triênio de 2026 a 2028. A doença é a mais frequente entre os homens, quando excluídos os tumores de pele não melanoma.

Como a ressonância contribui para o diagnóstico

Segundo o Dr. Harley de Nicola, superintendente médico da FIDI, a ressonância magnética é uma ferramenta importante para investigar alterações suspeitas na próstata e orientar os próximos passos da avaliação médica. “A ressonância costuma ser indicada quando o PSA, antígeno prostático específico, e a avaliação clínica levantam suspeita de câncer. Ela ajuda a estimar o risco, localizar as áreas mais suspeitas e tornar a indicação da biópsia mais criteriosa. Quando a coleta de tecido é necessária, as imagens ajudam a direcioná-la para essas áreas”, explica.

O especialista ressalta que um resultado suspeito na ressonância não significa necessariamente que o paciente tenha câncer. Alterações benignas também podem produzir imagens suspeitas, assim como o PSA pode apresentar elevação por outras condições, como o aumento da próstata e a prostatite, uma inflamação da glândula.

“PI-RADS 4 indica suspeita alta; PI-RADS 5, muito alta. Essa classificação não representa o estágio da doença. Esses resultados geralmente levam à indicação de biópsia, porque alterações benignas também podem produzir imagens suspeitas”, esclarece Harley.

De acordo com as diretrizes de 2026 da Associação Europeia de Urologia, a ressonância é recomendada antes da biópsia em homens com suspeita de câncer de próstata localizado. O exame ajuda a identificar regiões que precisam de investigação e, em determinadas situações, pode contribuir para evitar biópsias desnecessárias. A decisão considera o histórico do paciente, os resultados laboratoriais e a avaliação clínica.

“Um exame sem alterações suspeitas não exclui totalmente o câncer: pacientes com risco clínico elevado ainda podem precisar de biópsia”, ressalta o radiologista.

Além da investigação inicial, a ressonância pode auxiliar no acompanhamento de pacientes com câncer de próstata de baixo risco que estão em vigilância ativa. Nesses casos, permite observar mudanças em lesões já conhecidas e contribui para avaliar a necessidade de novos procedimentos.

Avanços nos protocolos de imagem também têm ampliado as possibilidades de investigação. Uma revisão sistemática com metanálise publicada em 2026 na revista European Urology, que reuniu 40 estudos e 9.403 pacientes, comparou a ressonância multiparamétrica com a biparamétrica, realizada sem contraste. Na análise por paciente, a modalidade sem contraste atingiu o critério de não inferioridade estabelecido pelos pesquisadores para detectar câncer clinicamente significativo. O estudo, porém, não demonstrou esse resultado para a sensibilidade na análise individual das lesões e destacou a necessidade de garantir a qualidade das imagens.

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Para Harley, a orientação é que os homens procurem acompanhamento médico e esclareçam suas dúvidas sobre os exames disponíveis. Ele destaca que a ressonância e o toque retal têm funções diferentes e não devem ser tratados como substitutos automáticos. “A necessidade de cada exame depende da avaliação individual. A resistência ao toque não deve impedir o homem de procurar atendimento e iniciar essa conversa com o médico”, orienta.