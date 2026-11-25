Dados do Mapa dos Condomínios indica que, na cidade de São Paulo, há cerca de 26 mil condomínios residenciais. Honrando a nem tão elogiada definição de Selva de Pedra, essa realidade transforma o ecossistema de condomínios metropolitanos numa outra Selva, a de problemas pontuais diários que vão da manutenção à gestão financeira e das relações humanas. Como protagonista mor que realiza a função de domador dos leões dessa selva, está a figura do Síndico, seja este morador, profissional ou terceirizado. Enfrenta desafios diários e costuma ter, normalmente, uma imagem desgastada nas rodas sociais.

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Por isso que as notícias, nesse momento, são boas. Podem mudar, para sempre, essa caricatura de alguém que nunca atende às expectativas de seus condôminos. A função de síndico no Brasil passa por transformação estrutural. O modelo tradicional, reativo e centrado na resolução de emergências - o chamado "apagador de incêndio" - dá lugar a um perfil de gestor de dados, com tomada de decisão baseada em indicadores, previsibilidade e profissionalização.

Para ser eficiente em um cenário como esse, onde 37% da população vive em condomínios – com 1,5 milhão de apartamentos, onde vivem mais de 5 milhões de pessoas -, é preciso investir em uma gestão com foco em eficiência operacional, compliance, unida à experiência do Síndico. Nesse contexto, a tecnologia passa a ser infraestrutura de gestão. Algumas das ferramentas que já comprovaram sua eficiência na organização de processos condominiais, com centralização de informações e apoio à tomada de decisões foram as desenvolvidas pela Meeting Soluções Estratégicas.

“Somos uma empresa de tecnologia de ponta, mas que temos como propósito humanizar processos e dedicar nossa expertise em apoio ao Síndico. A ação para seguir por esse caminho de profissionalização passa por algumas fases. Uma delas é mostrar a ele as vantagens de substituir uma atuação reativa por uma gestão baseada na previsibilidade. Unindo, a isso, nossa experiência em inteligência de dados, automação e IA. Dessa forma, a Meeting reforça seu propósito apoiando e ajudando os Síndicos nessa atualização e transformação digital, que veio para ficar, afirma Emerson Douglas Ferreira, CEO e Fundador da empresa.

O projeto da Meeting para o Síndico do Futuro é que ele deixe de atuar apenas na correção de problemas para focar na gestão estratégica do ativo imobiliário, com base em dados verificáveis.

Sobre a Meeting Soluções

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A Meeting Soluções Estratégicas é uma empresa especializada no desenvolvimento de tecnologias de ponta para segurança e gestão condominial, unindo Inteligência Artificial e eficiência operacional para criar ambientes residenciais e corporativos mais seguros e harmônicos. Possui uma experiência de mais de 23 anos no mercado de tecnologia. www.meeting.com.br