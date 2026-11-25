Luzes, cores, sons e outros estímulos sensoriais compõem o Espaço Multisense Agir, ambiente que a Rede Teia Agir utiliza para estimular o desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As atividades são conduzidas pela equipe multiprofissional e adaptadas às necessidades individuais de cada paciente.

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A sala reúne óculos de realidade virtual, coluna sensorial de bolhas, cascata de fibra óptica, brinquedos sensoriais e iluminação inteligente. O espaço está presente nas unidades de Senador Canedo (GO), Centro TEA Paulista (SP), além das três unidades Caic TEA de Manaus (AM).

Para a diretora-geral da Rede Teia Agir, Danielle Jaques, a implantação das salas nas unidades representa um modelo que alia tecnologia e cuidado humanizado ao atendimento especializado para crianças com autismo.

“A presença desses ambientes demonstra o compromisso da instituição em oferecer uma assistência cada vez mais moderna, acolhedora e centrada nas necessidades de cada criança. Mais do que investir em equipamentos, buscamos proporcionar experiências que contribuam para o desenvolvimento dos nossos pacientes e valorizem o cuidado humanizado”, destacou.

Uso orientado por plano terapêutico

De acordo com o supervisor assistencial na Rede Teia Agir em Manaus, Carlos Costa, os recursos são definidos a partir de uma avaliação individualizada e do Plano Terapêutico Singular (PTS), documento que estabelece os objetivos do acompanhamento de cada paciente. Com isso, a sala amplia as possibilidades de intervenção e permite trabalhar atenção, percepção visual, coordenação motora, comunicação funcional e autorregulação emocional.

“A tecnologia permite criar experiências interativas e personalizadas, mas é fundamental que seu uso esteja sempre associado a uma finalidade terapêutica. Não se trata de oferecer estímulos por oferecer, mas de utilizar os recursos de forma consciente, respeitando cada criança e buscando resultados que contribuam efetivamente para o seu desenvolvimento”, ressaltou.

Estímulos ajustados a cada criança

O ambiente permite controlar a intensidade dos estímulos, que podem ser aumentados ou reduzidos conforme a necessidade de cada paciente. A sala também conta com painéis interativos voltados ao desenvolvimento cognitivo. “Em uma das atividades, por exemplo, trabalhamos o reconhecimento e a sequência das vogais, estimulando a atenção e a aprendizagem”, explicou Costa.

Conforme o profissional, a tecnologia utilizada no ambiente também apoia o desenvolvimento da comunicação. Em uma intervenção realizada com profissionais de fonoaudiologia, as luzes foram programadas para mudar de cor em resposta às vocalizações de uma criança, incentivando a comunicação funcional.

Monitoramento dos avanços

Para acompanhar a evolução das crianças durante o uso da sala, a Rede Teia Agir possui um aplicativo desenvolvido que auxilia no monitoramento dos avanços, na organização das informações e no planejamento das intervenções realizadas pela equipe.

O diretor de Operações da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), Vitor Peixoto, destaca o papel da estrutura no trabalho da equipe. “Com a estrutura implantada nas unidades, a equipe da Rede Teia Agir tem flexibilidade para criar diferentes cenários e adaptar os estímulos às necessidades de cada criança com autismo. Nosso objetivo ao investir em tecnologia é ampliar as possibilidades de cuidado nas nossas unidades”, afirma.

Gestão Agir

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A Agir atua na gestão de ?soluções em saúde desde 2002, com foco em eficiência, segurança e humanização no gerenciamento de unidades de saúde públicas de média e alta complexidade, com presença nos estados de Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo. Em 2021, a instituição criou a Rede Teia Agir, especializada no tratamento terapêutico multidisciplinar e interdisciplinar de crianças e adolescentes com diagnóstico de TEA. Atualmente, a Rede Teia possui unidades distribuídas nos estados do Amazonas, Goiás e São Paulo.