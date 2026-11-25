A diversidade de tons de pele e tipos de cabelo tem impulsionado o mercado de beleza a ampliar a oferta de produtos. Na maquiagem, a busca por bases, corretivos, pós e blushes que respeitem diferentes tonalidades ganhou espaço, assim como a procura por produtos específicos para cabelos cacheados e crespos. Esse movimento reforça a importância de uma indústria cada vez mais inclusiva e atenta à pluralidade de seus consumidores.

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Para as peles negras, a diversidade de opções também é importante para garantir produtos que valorizem suas características e atendam às diferentes necessidades. Segundo a especialista da Lord Perfumaria, Isabel Vitória, na maquiagem, a principal recomendação na escolha dos produtos é observar não apenas a profundidade da pele, mas também seu subtom, que pode ser quente, frio ou neutro. “A principal busca das nossas clientes é por fórmulas que respeitem essas características, sem oxidar ou acinzentar ao longo do dia”, explica.

Blushes e iluminadores também ganham espaço na rotina de maquiagem. Segundo Isabel, tons de terracota, vermelho chili, coral intenso e ameixa estão entre os mais procurados para peles negras, enquanto iluminadores dourados e acobreados ajudam a realçar o viço. “São tonalidades que valorizam diferentes profundidades de pele e ajudam a criar acabamentos mais vivos e naturais”, destaca.

Para os cabelos, a recomendação é apostar em produtos que atendam às necessidades específicas dos fios cacheados e crespos, contemplando as curvaturas de 2A a 4C. Isabel sugere linhas voltadas à nutrição e ao controle do frizz, à definição dos cachos e ao fortalecimento dos fios com química ou em transição capilar. “É importante considerar a estrutura e a necessidade de cada curvatura, principalmente na hora de escolher produtos de tratamento e finalização”, orienta Isabel.

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De modo geral, para a pele, a rotina deve combinar limpeza, hidratação e proteção solar, com atenção às características individuais. Isabel destaca ativos como niacinamida, vitamina C e ácido hialurônico, além de ácidos glicólico ou mandélico quando indicados. “Uma rotina eficiente precisa unir limpeza suave, hidratação intensa e proteção”, afirma. Para a proteção solar, a especialista recomenda fórmulas de toque seco que não deixem resíduos esbranquiçados.