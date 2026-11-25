Macau, 23 de novembro de 2026 – A 73.ª edição do Grande Prêmio de Macau recebeu a etapa final do Kumho FIA TCR World Tour, com 30 carros inscritos e 13 representações esportivas da Ásia, Europa e América do Sul. A programação teve vitória de Santiago Urrutia na corrida de sábado e de Ma Qing Hua no domingo, enquanto o espanhol Mikel Azcona confirmou o título da temporada.

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A etapa também marcou a estreia de Celso Neto no Circuito da Guia. O brasileiro de 22 anos avançou à segunda fase da classificação, conquistou a pole position da segunda corrida por meio do sistema de inversão dos dez primeiros colocados e terminou a prova de sábado na nona posição. No domingo, completou a corrida em 11.º lugar.

Circuito da Guia reúne diferentes gerações do automobilismo

Criado em 1954, o Grande Prêmio de Macau é disputado nas ruas da cidade. A Corrida da Guia passou a integrar o evento em 1972 e se tornou uma das principais provas de carros de turismo do calendário internacional.

Com 6,12 quilômetros, o circuito combina trechos de alta velocidade com setores estreitos e de baixa velocidade. Curvas como Lisboa, Maternity e Melco exigem precisão nas frenagens e controle do carro em espaços reduzidos. As mudanças de elevação e a proximidade das barreiras também tornam a adaptação ao traçado um dos principais desafios para os pilotos.

A edição de 2026 reuniu competidores com diferentes experiências no automobilismo internacional. Entre eles estavam Thed Björk, campeão mundial do WTCC; Norbert Michelisz, campeão do WTCR e do FIA TCR World Tour; e Ma Qing Hua, que também teve passagem pela Fórmula 1 como piloto de testes e pela Fórmula E. Aos 30 anos, Mikel Azcona e Santiago Urrutia integraram uma geração intermediária, enquanto Celso Neto, aos 22, participou pela primeira vez da prova.

A presença de pilotos de diferentes campeonatos também trouxe diferenças de adaptação técnica. Embora os carros sigam a regulamentação TCR, parâmetros de Balance of Performance (BoP), pneus e configurações podem variar entre as competições. A IMSA Michelin Pilot Challenge, por exemplo, utiliza largadas lançadas, enquanto o FIA TCR World Tour adota largadas paradas. As referências de frenagem também variam conforme os sistemas e regulamentos utilizados em cada série.

Classificação sob chuva coloca Celso Neto na primeira fila

A classificação de sexta-feira foi disputada sob chuva. Santiago Urrutia garantiu a pole position da primeira corrida, superando Mikel Azcona por 0,041 segundo. Celso Neto avançou ao Q2 e registrou o tempo de 2min56s204, resultado que lhe assegurou a décima posição no grid da primeira prova e, pelo sistema de inversão dos dez primeiros colocados, a pole position da segunda corrida.

O resultado veio após um acidente nos treinos que danificou o CUPRA León VZ TCR #422, da SP Compétition. A equipe trabalhou na recuperação do carro durante a noite para permitir que o brasileiro participasse da classificação e das corridas.

Neto chegou a Macau após disputar a temporada da IMSA Michelin Pilot Challenge pela Stallion Motorsports. Sem experiência anterior em circuitos de rua, o brasileiro precisou se adaptar ao traçado durante as sessões de treinos e classificação.

No sábado, Urrutia venceu a primeira corrida, seguido por Azcona e Norbert Michelisz. Celso terminou em nono lugar. O resultado também chamou atenção pela distribuição das representações esportivas entre os primeiros colocados: os dez primeiros pilotos eram de dez países ou regiões diferentes. Com a inclusão do 11.º colocado, Marcus Cheong Man Hei, de Macau, a lista chegou a 11 representações distintas.

Posição Piloto País ou região 1 Santiago Urrutia Uruguai 2 Mikel Azcona Espanha 3 Norbert Michelisz Hungria 4 Néstor Girolami Argentina 5 Mikhail Simonov Rússia 6 Thed Björk Suécia 7 Ma Qing Hua China 8 Aurélien Comte França 9 Celso Neto Brasil 10 Sunny Wong Hong Kong 11 Marcus Cheong Man Hei Macau

A classificação também reuniu três pilotos sul-americanos entre os nove primeiros: Urrutia, Girolami e Neto. China continental, Hong Kong, Macau e Taipé Chinês possuem representações esportivas próprias no contexto da competição.

Ma Qing Hua vence em casa e Azcona conquista o campeonato

A segunda corrida colocou Celso Neto na primeira posição do grid, ao lado de Ma Qing Hua. Na largada, os dois se envolveram em contatos na primeira curva, em uma disputa que alterou a posição dos carros nos primeiros metros. Ma conseguiu permanecer na prova e avançou para conquistar a vitória diante do público local.

Segundo o relato da equipe brasileira, os contatos iniciais comprometeram a aceleração do CUPRA #422 na sequência em direção à curva Lisboa. As neutralizações ao longo da corrida também limitaram as oportunidades de recuperação. Celso completou as dez voltas na 11.ª posição.

Com o resultado da etapa, Mikel Azcona confirmou o título do FIA TCR World Tour de 2026. A decisão reuniu, assim, três acontecimentos distintos: a vitória de Urrutia no sábado, o triunfo de Ma Qing Hua no domingo e a conquista do campeonato pelo espanhol.

A estreia de Celso Neto também acrescentou um novo nome à participação brasileira na Corrida da Guia. O piloto enfrentou o acidente nos treinos, avançou à segunda fase da classificação e conquistou uma posição na primeira fila da segunda prova. A experiência em Macau se soma a uma tradição brasileira que inclui as vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 3, em 1983, e Maurício Gugelmin, em 1985.

Outros brasileiros também construíram participações relevantes no evento. Fábio Carbone conquistou a pole position em 2003, enquanto Augusto Farfus venceu a Corrida da Guia pelo WTCC em 2009 e a FIA GT World Cup em 2018, além de retornar a Macau em 2026 na categoria GT.

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A edição de 2026 reuniu pilotos de diferentes gerações, nacionalidades e trajetórias esportivas. Para Celso Neto, a primeira participação no circuito representa uma experiência em uma das provas tradicionais do calendário internacional de turismo. O brasileiro manifestou interesse em retornar em 2027, com a experiência adquirida nesta edição.