Com a aproximação da Black Friday, marcada para 27 de novembro, consumidores brasileiros intensificam a procura por descontos em lojas virtuais. Além das promoções anunciadas pelos varejistas, os cupons se tornaram uma alternativa para reduzir o valor das compras, embora encontrar códigos válidos continue sendo um desafio.

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É nesse cenário que o ChatCupom, plataforma brasileira de busca de cupons com inteligência artificial, aposta na tecnologia para simplificar a procura por descontos em lojas como Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magazine Luiza e outras grandes redes do comércio eletrônico.

A ferramenta reúne códigos promocionais encontrados em diferentes fontes da internet e utiliza um sistema próprio de busca e organização para apresentar as opções consideradas mais relevantes. A atualização automatizada funciona ao longo do dia e é complementada pela curadoria humana, responsável por conferir os principais códigos e acompanhar campanhas promocionais. O objetivo é reduzir a necessidade de o consumidor acessar diversos sites para procurar um cupom que funcione no momento da compra.

Segundo Fernando Bunker, fundador do ChatCupom, o principal desafio não é apenas encontrar um código promocional, mas identificar oportunidades que ainda estejam disponíveis e sejam compatíveis com a compra desejada. Durante novembro, esse problema ganha importância porque grandes varejistas realizam campanhas com códigos de duração limitada, diferentes percentuais de desconto e regras específicas para cada categoria de produto.

Cupom Mercado Livre: códigos podem mudar várias vezes ao dia

Entre as lojas acompanhadas pelo ChatCupom, o Mercado Livre é um dos principais focos da plataforma. O marketplace costuma disponibilizar cupons para todo o site e para categorias como tecnologia, eletrodomésticos, moda, saúde, casa e decoração.

De acordo com o acompanhamento realizado pelo ChatCupom, as primeiras liberações de códigos promocionais costumam ocorrer por volta das 9h, quando parceiros e afiliados recebem informações sobre novas campanhas. Outras oportunidades podem surgir ao meio-dia, durante a tarde ou à noite, dependendo das ações promocionais em andamento.

A disponibilidade, entretanto, varia conforme a campanha. Alguns cupons são válidos apenas para determinados produtos, enquanto outros exigem valores mínimos de compra ou estabelecem um limite máximo de desconto. Um cupom de 20%, por exemplo, pode oferecer desconto limitado a R$ 80, independentemente de o valor total da compra permitir uma redução maior. Também existem campanhas exclusivas para assinantes Meli+, clientes Mercado Pago, novos compradores ou participantes de ações com instituições financeiras.

Para acompanhar essas mudanças, o ChatCupom mantém uma página dedicada ao cupom Mercado Livre, que organiza os códigos encontrados pelo sistema. A proposta é facilitar a consulta no momento em que o consumidor decide realizar a compra, sem depender exclusivamente de mensagens recebidas em grupos ou de pesquisas em diferentes páginas.

Inteligência artificial complementa a curadoria humana

O ChatCupom utiliza inteligência artificial para automatizar parte do processo de busca, atualização e organização das ofertas. A tecnologia permite acompanhar diferentes fontes ao longo do dia, enquanto a verificação humana se concentra nos códigos de maior interesse dos consumidores.

Esse modelo busca enfrentar um problema recorrente no mercado de cupons: a presença de códigos expirados, esgotados ou divulgados sem informações claras sobre suas condições de utilização. Embora a plataforma trabalhe para manter as informações atualizadas, a aplicação de cada cupom continua sujeita às regras e à disponibilidade estabelecidas pelas lojas.

Além do Mercado Livre, o sistema reúne oportunidades de outras varejistas, permitindo que o consumidor procure descontos de acordo com a loja em que pretende comprar. A ferramenta é gratuita e não exige a contratação de assinaturas para realizar buscas.

Black Friday aumenta a importância de acompanhar cupons

A Black Friday de 2026 acontece nesta sexta-feira, 27 de novembro, mas o calendário promocional do comércio eletrônico já se estende por praticamente todo o mês. Datas como o 11.11 e outras ações da chamada Black November ampliam a circulação de códigos promocionais e fazem com que as condições de desconto mudem rapidamente.

Na avaliação do ChatCupom, os eventos de grande porte tendem a concentrar mais cupons ao longo do dia, mas boas oportunidades também aparecem fora das datas especiais. Uma estratégia recomendada pela plataforma é planejar as compras e acompanhar a liberação de códigos antes de finalizar pedidos que não sejam urgentes.

Também é importante observar os limites máximos de desconto. Em determinadas situações, dividir compras e utilizar cupons diferentes pode gerar uma economia maior, desde que as condições de cada promoção permitam e não haja custos adicionais que anulem a vantagem.

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Com o avanço das ferramentas de inteligência artificial, a busca por cupons passa a incorporar recursos de automação e organização de informações, oferecendo ao consumidor mais uma alternativa para comparar oportunidades antes de comprar. O ChatCupom está disponível gratuitamente.