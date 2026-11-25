A Unipac, empresa com cinco décadas de atuação na transformação de polímeros, foi reconhecida no Open Innovation Awards 2026, cerimônia oficial que revela os destaques da 11ª edição do Ranking 100 Open Startups, principal referência do ecossistema de inovação aberta na América Latina. No anúncio oficial desta segunda-feira (23 de novembro), a Unipac manteve a 2ª colocação no segmento “Indústria Química e Embalagens” e alcançou sua melhor posição histórica no ranking geral “TOP 100 Open Corps”, chegando ao 58º lugar — um salto de 20 posições em relação a 2025.



A empresa também avançou três posições na divisão “Middle Market” (organizações com faturamento até R$ 1 bilhão), atingindo o 6º lugar. Como reconhecimento adicional na nova frente de projetos práticos da premiação, a empresa levou o TOP 1 em “Open Cases – Indústria e Manufatura”, em parceria com a startup NPLAN, e o TOP 3 em “Open Cases – Mineração e Materiais”, desenvolvido com a nChemi.

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O resultado ganha relevância adicional ao manter a empresa em posição de destaque frente a grandes corporações e multinacionais com maior escala de investimento. O desempenho reflete um amadurecimento estratégico da Unipac, que adotou a inovação aberta não como uma ação pontual, mas como um macroprocesso integrado à cultura corporativa. Essa dinâmica atua de forma transversal, demandando investimentos menores e gerando um aprendizado contínuo para os indivíduos e para a organização.

Segundo o presidente Gabriel Gonçalves, a constância entre as líderes do ecossistema valida o planejamento de curto, médio e longo prazo da empresa. Ele ressalta que participar de premiações atende a objetivos claros: escutar especialistas que são referência no mercado e validar o direcionamento das ações. “Esse resultado é fruto de uma cultura, esforço e foco coletivo em entender os problemas com clareza para buscar soluções reais e tangíveis com agilidade. O nosso modelo colaborativo fortalece os ecossistemas em que atuamos e garante uma construção contínua de valor para os nossos clientes, para os mercados atendidos e para os acionistas”, afirma Gabriel.

Agilidade, eficiência e avaliação de impacto

Na prática, o modelo colaborativo impacta diretamente a rotina das fábricas e a capacitação das equipes. Segundo Joaquim Alves Junior, líder de Inovação e Transformação Digital da Unipac, a conexão com startups viabiliza projetos industriais de forma descentralizada.

“A inovação aberta nos permite ganhar tempo e acelerar a transformação na empresa. É uma dinâmica que gera resultados claros em cima de casos específicos da operação. Além da eficiência nos processos, esse modelo desenvolve as nossas pessoas na identificação e resolução de problemas, o que aumenta a nossa competitividade no mercado”, detalha Joaquim.

Nova fase de avaliação e bilhões em contratos

A busca por resultados concretos, citada pela liderança da Unipac, está diretamente alinhada ao novo momento da premiação. Em sua 11ª edição, a plataforma 100 Open Startups celebra uma base histórica que supera 180 mil contratos registrados e um mercado que já movimenta mais de R$ 30,5 bilhões.

Para acompanhar essa maturidade do setor no país, a metodologia do levantamento inaugurou um novo ciclo de análises. Além de medir o volume e a intensidade das parcerias, o Ranking passou a dar peso evidencial aos resultados gerados, avaliando o valor contratado, o volume de renovações e a estruturação de cases de sucesso entre as corporações e as startups.

O desempenho da Unipac nessa nova frente evidencia o foco em impacto real. O case vencedor do TOP 1 em Indústria e Manufatura, “Planejamento industrial orientado por dados”, conduzido com a NPLAN, aplicou tecnologia para equilibrar estoques, reduzir rupturas de materiais e dar previsibilidade ao abastecimento da produção. Já na categoria Mineração e Materiais, o projeto, em conjunto com a nChemi, garantiu o 3º lugar no pódio de cases de inovação aberta.

Histórico de reconhecimentos

A indicação marca o quinto ano consecutivo da Unipac no levantamento, atestando uma trajetória sólida no ecossistema empreendedor e corporativo. O avanço nas práticas de colaboração também acompanha outros marcos recentes da companhia, a exemplo da conquista do 3º lugar na categoria Química do prêmio Valor Inovação Brasil 2026.

No Ranking 100 Open Startups, a empresa acumula as seguintes posições nos últimos ciclos:

2025 : 78ª posição no TOP 100 Open Corps, 2º lugar em “Indústria Química e Embalagens” e 9º no “Middle Market” (Edição Especial "Campeãs da Década").

: 78ª posição no TOP 100 Open Corps, 2º lugar em “Indústria Química e Embalagens” e 9º no “Middle Market” (Edição Especial "Campeãs da Década"). 2024 : 4ª colocação em “Indústria Química e Embalagens” e 11º lugar no “Middle Market”.

: 4ª colocação em “Indústria Química e Embalagens” e 11º lugar no “Middle Market”. 2023 : 95ª posição no TOP 100 Open Corps, TOP 5 em “Indústria Química” e 7º lugar no “Middle Market”.

: 95ª posição no TOP 100 Open Corps, TOP 5 em “Indústria Química” e 7º lugar no “Middle Market”. 2022: 5ª colocação na categoria “TOP 10 Manufatura e Indústria Química”.

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