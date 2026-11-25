A Prósper Comunicação voltou ao pódio do Luum Awards e reforça sua presença constante nas principais premiações internacionais. A agência capixaba levou dois ouros na edição 2026, com as peças “Visto por Último”, para a CVC Chevrolet, e “Ruído Zerooh”, outdoor de decibéis criado para a Orvel Geely.

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Com as conquistas, a Prósper emplaca o segundo ano seguido entre os vencedores do Luum e chega a três ouros no festival. O primeiro veio em 2025, com a campanha sobre os riscos de misturar bebida alcoólica e direção, também criada para a CVC/Chevrolet.

Um festival criado para transformar

Com sede em Genebra, na Suíça, o Luum Awards foi idealizado durante a pandemia, inspirado pelos atos de solidariedade vistos ao redor do mundo. O festival reconhece trabalhos que promovem um mundo melhor e se apoia na convicção de que a comunicação pode ser agente de mudanças globais. Os projetos são avaliados por um júri internacional formado por profissionais de marcas, agências e organizações, e a cerimônia de premiação muda de país a cada ano. A de 2025 foi em Bangkok, na Tailândia, e a de 2026 tem a Costa Rica como país-sede.

Ao longo das edições, o Luum reuniu entre os premiados grandes agências e redes de comunicação, como Ogilvy, McCann, BBDO e Leo Burnett.

“Visto por Último”: quando a expressão ganha outro significado

A campanha “Visto por Último” parte de um dado alarmante: segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), o uso do smartphone é a terceira maior causa de mortes no trânsito brasileiro, com cerca de 54 mil óbitos por ano. Digitar uma mensagem a 80 km/h equivale a percorrer até 100 metros de olhos vendados.

A ideia da Prósper se apropria de um elemento familiar a qualquer usuário de aplicativo de mensagem, o “visto por último”. Em uma simulação de conversa, o interlocutor avisa que está dirigindo, mas que pode falar. Ouvem-se uma freada e uma batida, e a expressão que costuma indicar apenas o horário do último acesso passa a registrar o local e a circunstância de uma morte no trânsito. O filme encerra com a mensagem de que, no trânsito, visualizar uma mensagem pode ser fatal, mas enxergar o outro é salvar vidas.

“Ruído Zerooh” soma novos reconhecimentos

Instalado na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória, o outdoor “Ruído Zerooh” transformou uma mídia tradicional em plataforma interativa. Com um sensor de decibéis, o painel exibia em tempo real o nível de ruído da via: quanto mais barulhenta a cidade ficava, mais urgente se tornava a mensagem em favor do Geely EX2, veículo 100% elétrico apresentado ao mercado capixaba. A peça foi desenvolvida em parceria com a Maely OOH, responsável pela tecnologia, produção e veiculação.

O resultado também apareceu no balcão de vendas: em 90 dias, 118 unidades do Geely EX2 foram vendidas, média de mais de uma por dia para um modelo recém-chegado ao mercado brasileiro.

Além do ouro no Luum, o trabalho foi premiado com o bronze no Festival de Publicidade de Gramado e selecionado para o Anuário do Clube de Criação, na categoria Mídia Exterior Regional. Antes disso, já havia conquistado bronze na categoria Wellness do Saniss Awards 2026, em Barcelona, na Espanha.

Sequência de premiações internacionais

As novas conquistas se somam a uma trajetória consistente da Prósper em festivais fora do Brasil. A agência já foi reconhecida em premiações como NY Festival, Clio, Mad Stars e Lia e, em 2026, levou dois bronzes no WINA Festival, sediado em Miami, com as peças “Desculpas”, para o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, e “Terrenos”, para a Lotes CBL. Um dos marcos dessa história foi o Clio Health, conquistado com o case “The Hacked Model”, para o Vitória Apart Hospital, troféu inédito no Espírito Santo. O resultado leva a Prósper a se consolidar como a agência capixaba mais premiada no mundo.

“Voltar ao Luum e ser premiado pelo segundo ano seguido mostra que o que fazemos tem consistência. Duas ideias muito diferentes, uma que salva vidas no trânsito e outra que transforma o silêncio em argumento de venda e de qualidade de vida, foram reconhecidas por um júri internacional. É a prova de que o nosso mercado não tem fronteiras”, afirma Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede, holding de comunicação da qual a Prósper faz parte.

“Ganhar dois ouros em um festival que valoriza o impacto positivo é especialmente simbólico. É importante que as marcas entendam seu papel de contribuição na conscientização da sociedade, mas, ao mesmo tempo, se posicionem e mostrem seus atributos. Essa é uma combinação que ganha relevância por meio de projetos de impacto”, completa Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper.

Constellation e Beta Rede

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A Prósper faz parte da Beta Rede, holding de comunicação capixaba que reúne ainda as empresas Buzz.me, Camisa 10, Node Analytics, Ecosocial e Drifft, e que desenvolve trabalhos para clientes como Amazon Prime, Rede Globo, Telecine, Itaú, CBF e governos da América Latina. A agência também é integrante da Constellation Global Network, uma das maiores redes internacionais de agências independentes de publicidade do mundo, o que amplia sua articulação com parceiros e mercados de diferentes países.