Um consórcio liderado pelos Estados Unidos anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a LUKOIL International GmbH (LIG), em uma transação que coloca ativos energéticos globais estratégicos sob controle norte-americano e de nações aliadas. A operação foi estruturada para estabilizar as atividades de ativos energéticos em mercados emergentes e outras regiões, fortalecer a segurança energética, assegurar o fornecimento confiável de energia para famílias e empresas norte-americanas e devolver bilhões aos contribuintes dos EUA.

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O consórcio, liderado pela Eldridge, inclui a U.S. International Development Finance Corporation (DFC), a Catena Investment Holding (sediada nos Emirados Árabes Unidos) e a Xtellus Partners.

Ativos energéticos estratégicos

A aquisição transferirá os ativos de petróleo e gás da LUKOIL — situados fora da Rússia — da sua controladora russa para o consórcio liderado pelos EUA. O portfólio abrange toda a cadeia de valor do setor energético: desde campos de exploração e produção (upstream) até refinarias, oleodutos e operações de refino, distribuição e comercialização (downstream). Esses ativos estão distribuídos por diversos países parceiros e aliados dos EUA, localizados na Europa Ocidental e Sudeste Europeu, Oriente Médio, Ásia Central, Norte da África, África Subsaariana e América do Norte.

As operações de upstream da LIG estendem-se por 11 países e produzem, atualmente, cerca de 350 mil barris de óleo equivalente por dia. O portfólio inclui também três refinarias — Burgas (Bulgária), a maior dos Bálcãs; Zeeland (Países Baixos); e Petrotel (Romênia) — que possuem uma capacidade de refino combinada de aproximadamente 350 mil barris diários e geram milhares de empregos. Juntas, elas atendem a região do Mar Negro, os Bálcãs e o noroeste da Europa, fornecendo derivados de petróleo — incluindo diesel — para nações aliadas dos EUA. A LIG também detém uma unidade de comércio internacional (LITASCO) e mais de 2.000 postos de revenda distribuídos por 16 países na Europa, América do Norte e Ásia Central.

Termos da Transação

A transação está sujeita à aprovação condicional do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Além disso, a transação permanece sujeita a condições de fechamento, à conclusão de uma diligência prévia (due diligence) e a outras aprovações regulatórias necessárias. Após o fechamento, o consórcio priorizará imediatamente a estabilização de operações vitais, a preservação do valor dos ativos e dos investimentos, e a garantia da continuidade de toda a cadeia de negócios — desde a exploração e produção (upstream) até o refino e comercialização (downstream) — incluindo a retomada da capacidade total de refino.

Nos termos negociados para a transação:

O portfólio será adquirido por meio de uma troca de ações. O consórcio trocará ações russas restritas da PJSC LUKOIL e de outras empresas russas por 100% do capital social da LIG.

A utilização dessas ações como contraprestação evita qualquer pagamento direto em dinheiro à Rússia no âmbito da transação.

A DFC, em nome dos Estados Unidos, receberá uma participação acionária sem custo inicial para o contribuinte americano.

A contraprestação da venda será mantida em uma conta de custódia restrita por cinco anos ou até que as sanções sejam suspensas.

Após o fechamento, os ativos detidos pela LIG serão totalmente desvinculados da propriedade da PJSC LUKOIL.

O Citi atua como o principal assessor financeiro do consórcio.

Sobre a Eldridge

Todd Boehly é o presidente do Conselho e diretor executivo (CEO) da Eldridge, uma holding diversificada que emprega mais de 15.000 pessoas. A Eldridge detém integralmente a Eldridge Wealth Solutions — composta pela Security Benefit, fundada em 1892, e pela Everly, uma empresa digital voltada para o setor de aposentadoria — e a Eldridge Capital Management, uma gestora de ativos alternativos com estratégia múltipla. Antes da Eldridge, o Sr. Boehly foi residente da Guggenheim Partners, onde fundou a divisão de crédito e liderou as iniciativas da empresa no setor de energia. Vale destacar que, em 2010, o Sr. Boehly lançou o Guggenheim Energy Opportunities Fund, voltado para investimentos em ativos de exploração e produção (upstream) de petróleo e gás, bem como em infraestrutura energética. Ele é proprietário do Los Angeles Dodgers, Los Angeles Lakers, Los Angeles Sparks e Trent Rockets.

Sobre a U.S. International Development Finance Corporation

A U.S. International Development Finance Corporation (DFC), estabelecida em 2019 com apoio bipartidário durante o governo do presidente Trump, é o braço de investimento internacional do governo dos Estados Unidos. A DFC mobiliza capital privado para promover a política externa e o desenvolvimento econômico dos EUA. Os investimentos da DFC geram retornos sólidos para os contribuintes americanos, impulsionam um desenvolvimento econômico significativo para aliados e parceiros, e asseguram cadeias de suprimentos, visando contrapor-se aos adversários dos EUA e superar a concorrência deles.

Sobre a Xtellus Partners

A Xtellus Partners é um grupo global de consultoria financeira e investimento dedicado a resolver desafios financeiros complexos e desbloquear o potencial de crescimento em mercados negligenciados. Com experiência em mercados de capitais globais e consultoria, negociação de valores mobiliários, gestão de ativos e negociação de commodities, a Xtellus fornece capital e visão estratégica para impulsionar o sucesso a longo prazo.

Sobre a Catena Investment Holding

A Catena Investment Holding é uma empresa de investimentos sediada nos Emirados Árabes Unidos, focada em investir no setor de energia, que se encontra em expansão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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