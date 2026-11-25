A Sensormatic Solutions, portfólio global de soluções para o varejo da Johnson Controls (NYSE: JCI), anunciou sua previsão anual dos dias mais movimentados da temporada de compras de fim de ano no Brasil. Com base na análise de dados de fluxo de consumidores capturados pela plataforma ShopperTrak Analytics, a empresa estima que 19 de dezembro, último sábado antes do Natal, será o dia de maior movimento nas lojas físicas do país, seguido por 28 e 27 de novembro, datas relacionadas à Black Friday.

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Pela primeira vez desde 2020, o Natal cairá em uma sexta-feira, o que deve concentrar um volume significativo de compras presenciais na semana anterior à data. O comportamento reforça a relevância contínua das lojas físicas dentro da jornada omnichannel do consumidor, especialmente em períodos de alta demanda.

Com base nos dados da plataforma ShopperTrak Analytics, os dias de maior circulação de consumidores no varejo brasileiro neste fim de ano serão:

19 de dezembro (último sábado antes do Natal)

28 de novembro (sábado pós-Black Friday)

27 de novembro (Black Friday)

23 de dezembro (quarta-feira, antevéspera de Natal)

12 de dezembro (segundo sábado de dezembro)

“Hoje, a maioria das jornadas de compra começa no ambiente digital. Isso significa que muitos consumidores chegam às lojas já sabendo o que querem comprar e escolhendo varejistas em que confiam para encontrar o produto desejado aliado a uma experiência de compra fluida”, afirma Tony D'Onofrio, presidente da Sensormatic Solutions. “A decisão de compra, em grande parte, já foi tomada antes de o consumidor entrar na loja. Cabe ao varejista corresponder a essa expectativa, disponibilizando o produto certo, no local adequado e pelo preço correto. Quem fizer isso estará melhor posicionado para transformar o aumento do tráfego em resultados concretos durante a temporada de fim de ano”, completa.

Os dados de desempenho do primeiro semestre de 2026 reforçam a importância das datas sazonais para o desempenho do varejo. Embora o fluxo nacional tenha registrado retração de 4,0% em comparação com o mesmo período de 2025, eventos comerciais e comemorativos continuaram exercendo forte capacidade de atração de consumidores para as lojas físicas. A semana da Páscoa foi a de melhor desempenho do semestre, com crescimento de 14,9%, enquanto o período que antecedeu o Dia dos Namorados apresentou alta expressiva de 72,7% no fluxo de consumidores em relação ao ano anterior. Esses resultados demonstram que campanhas bem planejadas e momentos de forte apelo emocional seguem impulsionando visitas e oportunidades de venda.

Como os varejistas podem se preparar para a temporada

Diante da expectativa de aumento do fluxo de consumidores nas semanas que antecedem o Natal e a Black Friday, a Sensormatic Solutions recomenda algumas ações para que os varejistas estejam preparados para atender à demanda e oferecer experiências de compra mais eficientes:

Planejar equipes com base em dados de fluxo, ajustando escalas e reforçando o atendimento nos horários e dias de maior movimento;

Garantir disponibilidade de estoque, utilizando dados históricos e análises preditivas para evitar rupturas em categorias de alta demanda;

Fortalecer operações omnichannel, assegurando processos eficientes para retirada em loja, coleta de pedidos e atendimento integrado entre canais físicos e digitais;

Reforçar estratégias de prevenção de perdas, especialmente em períodos de maior fluxo de consumidores, quando aumentam os riscos de furtos e atividades associadas ao crime organizado no varejo;

Monitorar continuamente o fluxo de consumidores, utilizando insights para ajustar recursos, melhorar a experiência do cliente e medir o impacto das ações promocionais.

“As datas de maior movimento representam uma oportunidade única para que os varejistas transformem fluxo em resultados. Medir a afluência de consumidores permite compreender melhor o comportamento de compra, identificar horários de pico, dimensionar equipes de forma mais eficiente e garantir que os produtos certos estejam disponíveis no momento certo. Em um ambiente cada vez mais competitivo, decisões orientadas por dados são fundamentais para oferecer melhores experiências ao consumidor e maximizar o potencial de vendas durante a temporada de fim de ano”, afirma Rodolfo Arruda Filho, Country Leader do portfólio ShopperTrak Analytics da Sensormatic Solutions. A capacidade de monitorar o tráfego em tempo real também ajuda os varejistas a otimizar recursos, melhorar a conversão e aperfeiçoar a execução de estratégias omnichannel.

Metodologia

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As previsões da Sensormatic Solutions são baseadas no histórico de fluxo das lojas que contam com a solução de monitoramento da empresa, que no mundo somam 150 mil estabelecimentos. Esses dados são analisados e processados com variáveis como: desempenho econômico do país; desempenho do varejo nos últimos 6 meses; dias da semana em que os feriados caíram; e tendência histórica dos anos anteriores.