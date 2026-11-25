O Espírito Santo ganhou, em 2026, uma estratégia de marketing turístico de longo prazo, e a assinatura de comunicação por trás dela é da agência capixaba Prósper. A agência desenvolveu o posicionamento, a identidade visual e os canais digitais que sustentam o Plano de Marketing Turístico do Espírito Santo 2026-2030, construído em parceria entre a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), o Sebrae/ES, o Contures e entidades empresariais do setor.

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O ponto de partida foi a criação da marca turística “ES – Encontre-se”, lançada em 26 de fevereiro de 2026 no Palácio Anchieta. A partir do conceito “Encontre-se no Espírito Santo”, a Prósper desenvolveu a identidade visual e o sistema de comunicação que passaram a organizar a promoção do Estado em torno de seis segmentos estratégicos: Praia e Mar, Natureza e Ecoturismo, Agroturismo e Turismo Rural, Cultura e Patrimônio, Gastronomia, e Eventos e Negócios.

Como desdobramento da marca, a agência também estruturou o novo portal Visite Espírito Santo e reposicionou o perfil @visiteespiritosanto no Instagram, além de assinar o planejamento editorial das redes sociais e a produção de conteúdo fotográfico, audiovisual e institucional do destino, incluindo materiais em português e espanhol para o público internacional.

Articulação internacional

A frente de internacionalização é uma das que mais avançaram em 2026, com foco no mercado argentino. O Espírito Santo marcou presença na feira FIT América Latina, em Buenos Aires, entre 26 e 29 de setembro, com relacionamento B2B e B2C e espaço de promoção ao lado da Embratur. Roadshows em quatro cidades argentinas, em maio, e novas agendas comerciais em Córdoba e Rosário, em outubro, levaram o destino a cerca de 80 agentes e operadores do país vizinho.

O ponto alto da articulação internacional foi a Semana do Espírito Santo na Argentina, missão realizada entre 17 e 24 de outubro, com programação no Palacio de la Reconquista, em Buenos Aires, e a participação de 20 empreendimentos capixabas. No mesmo período, a GOL operou um voo experimental entre Vitória e Buenos Aires, em parceria com o setor público e privado, para testar a demanda entre os dois destinos, ainda não configurada como rota regular. O Estado também recebeu, em famtour, 167 profissionais argentinos, entre 158 agentes de viagens e nove jornalistas, para conhecer de perto atrativos e equipamentos turísticos capixabas. Como resultado direto dessas ações, operadoras como Xima Travel, Petrabax e Despegar já iniciaram negociações ou passaram a comercializar pacotes para o Espírito Santo.

Presença no mercado nacional

No território nacional, o destino também ganhou corpo em feiras e eventos como o Fórum PANROTAS, a Convenção CVC, a ABAV Expo, em São Paulo, e a capacitação Cativa 360º, no Rio Grande do Sul, que reuniu mais de 600 agentes de viagens. Uma das principais entregas do ano foi o EStour – Salão Capixaba do Turismo, concebido como vitrine do setor e que reuniu cerca de 4 mil visitantes e 178 reuniões de negócios, com expectativa de R$ 15 milhões em negócios gerados.

O plano também contou com investimento anunciado de R$ 26,7 milhões para ações de promoção e desenvolvimento turístico em 2026 – valor que, segundo a Setur, ainda não deve ser confundido com execução financeira comprovada.

Concorrência e articulação internacional da Prósper

O trabalho para o turismo capixaba reforça a presença internacional da Prósper, que soma prêmios e parcerias fora do Brasil. “Colocar o Espírito Santo no mapa do turismo internacional é também um exercício de comunicação: é preciso construir uma marca, contar uma história e levar essa história para onde o mundo está olhando. Esse projeto mostra como planejamento estratégico e criatividade caminham juntos quando o objetivo é desenvolvimento para o Estado”, afirma Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede, da qual a Prósper faz parte.

Fernando Lisboa, diretor-executivo da Prósper, completa: “Em menos de um ano, o Espírito Santo saiu da estruturação de uma estratégia para a execução de uma agenda real, com marca, conteúdo, presença digital e articulação comercial dentro e fora do país. Esse é o tipo de trabalho que mostra a maturidade da comunicação capixaba em projetos de grande escala”.

Constellation e Beta Rede

A Prósper faz parte da Beta Rede, holding de comunicação capixaba que reúne ainda as empresas Buzz.me, Camisa 10, Node Analytics, Ecosocial e Drifft. A agência também é integrante da Constellation Global Network, uma das maiores redes internacionais de agências independentes de publicidade do mundo, o que amplia sua capacidade de articulação com parceiros e mercados fora do Brasil.

O que vem a seguir

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Para 2027, o planejamento já prevê a continuidade da estratégia com o lançamento da campanha de Verão “Encontre-se no Espírito Santo”, um calendário integrado de experiências e eventos, novas campanhas digitais em mercados emissores e o aprofundamento dos contatos comerciais abertos na Argentina, consolidando o Espírito Santo como destino em ascensão no cenário turístico nacional e internacional.