Quem joga online conhece a cena: o personagem trava, o tiro não sai e a partida se perde por causa do ping alto ou de uma oscilação na conexão. Muitas vezes, o problema não está no computador nem no plano de internet, mas no caminho que os dados percorrem até o servidor do jogo. É nesse ponto que atua a NoPing, empresa brasileira com 10 anos de mercado que desenvolve um game booster para jogos online no PC.

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O aplicativo para Windows encontra rotas melhores entre o computador do jogador e o servidor da partida, o que reduz o ping, a oscilação da conexão (jitter) e a perda de pacotes. Segundo a empresa, a redução de ping pode chegar a 80%. O jogador escolhe o jogo, ativa a otimização e joga normalmente, sem configurações técnicas.



Entre os recursos estão o Multiconexão, que envia os dados por até cinco rotas ao mesmo tempo para evitar quedas, e o Multi-internet, que combina conexões como fibra, Wi-Fi e 4G. O Boost FPS otimiza o Windows durante as partidas e, segundo a NoPing, aumenta o FPS em até 110%. A ferramenta funciona com mais de 4 mil jogos e, de acordo com a empresa, reúne mais de 3 milhões de usuários, com nota 4,9 de 5 em mais de 20 mil avaliações.

Black November

Para a Black November, a NoPing preparou uma condição para quem quer jogar o ano inteiro sem lag: até as 23h59 de 30 de novembro (horário de Brasília), quem assina o plano anual ganha quatro meses extras de acesso. A campanha resume a ideia no mote “Pague 12. Jogue 16”. No Brasil, o plano anual custa R$ 137,90, o que equivale a cerca de R$ 8,62 por mês ao longo dos 16 meses de uso.

“Ping alto e queda de conexão custam partidas, e quem joga sente isso na hora. Na Black November, quem já sabe que vai jogar o ano inteiro paga 12 meses e joga 16, com os dias extras creditados no momento da compra”, afirma Anderson Fogaça, diretor de Marketing da NoPing.

Os dias extras entram na conta logo após o pagamento, e quem já usa a NoPing no plano mensal ou trimestral também pode aproveitar. Para quem ainda não conhece, a NoPing oferece um teste de um dia, de graça e sem cartão de crédito, para sentir a diferença na própria partida antes de decidir.

Sobre o NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multiconexão e Multi-internet para reduzir problemas relacionados à latência, ao jitter e à perda de pacotes.

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Para mais informações, basta acessar o site do NoPing.