A GNCorp recebeu notificação de aprovação da USPTO para implante bioinerte STARMING, que será apresentado na MD&M West em Anaheim, EUA, em 2027, junto com o Festigel, um agente de encapsulamento celular, com o apoio da Divisão de Promoção de Dispositivos Médicos da Prefeitura de Yamanashi, através do projeto de apoio à entrada nos EUA. Os representantes estarão no estande 348 do Governo da Prefeitura de Yamanashi e irão apresentar estes produtos no "Design Alley Theater" em 10 de fevereiro de 2027, a partir das 13h30 PST. Isso segue um Memorando de Entendimento entre a GNCorp e o Trumed Medical Devices, Índia para produzir o Festigel e o STARMING como dispositivos médicos, obter aprovações e comercializar os mesmos a nível mundial.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261124735034/pt/

Festigel is an endotoxin-controlled polymer scaffold for cell and tissue transport, tissue engineering, encapsulation cum delivery with proven safety in biocompatibility studies viz., cumulative skin irritation, reverse mutation, chromosomal aberration, antigenicity, eye irritation and single administration toxicity. Festigel’s efficacy has been proven through extensive preclinical and clinical studies in regenerative medicine. STARMING is a safe bio-inert implant from Japan, granted notice of allowance by USPTO with clinical safety and nine-years of efficacy as aesthetic filler in a case of Parry-Romberg Syndrome, an ultra-rare disease, holds potential as breast implant prosthesis, worth validating. Both technologies are currently at the pre-approval stage and have not yet received US FDA approval or market authorisation. Trumed Medical Devices Pvt Ltd, India, will manufacture Festigel under the Make in India initiative and process the regulatory approvals required to market globally.

O STARMING é um preenchedor estético desenvolvido no Japão com segurança pré-clínica e um estudo piloto que relatou eficácia por nove anos na síndrome de Parry-Romberg, uma doença rara, que demonstra potencial na cosmetologia como implante mamário, o que justifica sua validação. A GNCorp também recebeu notificação de aprovação da USPTO para umadjuvante no tratamento de distrofia muscular de Duchenne, reforçando seu portfólio de doenças raras.

O Festigel como vetor de células para transplante em terapias celulares, engenharia de tecidos 'in vitro' e transporte celular foi relatado nos seguintes estudos:

O Festigel é utilizado em terapia celular de BEES HAUSpara estenose uretral masculina nos termos da Lei de Segurança da Medicina Regenerativa do Japão.

O Trumed Group é uma plataforma indiana de projeto e fabricação que produz dispositivos médicos de classe A, B e C para aplicações de atendimento terciário em cirurgia cardíaca e neurocirurgia, liderada pelo Sr. H. Vijayakumar, um emprendedor tecnológico que lidera diversas inovações médicas transnacionais da Europa, EUA e Singapura à Índia, incluindo o SPICTRA, um projeto indiano de ciência e tecnologia.

A GN Corporation é uma empresa japonesa com uma rede mundial de colaboradores que desenvolve soluções inovadoras na área da saúde, baseadas em tecnologias originais japonesas. Para a BHES-HAUS desenvolvida em cooperação com o Instituto Sun de Urologia, Índia, a GNCorp está empenhada em expandir sua presença com o Festigel e o STARMING a nível mundial mediante oportunidades de licenciamento com parceiros e distribuidores que compartilhem da mesma visão ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Samuel JK Abraham

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