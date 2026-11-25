Acordar no meio da madrugada com o coração disparado é uma experiência que costuma causar preocupação. Em alguns casos, a sensação está relacionada a estresse, ansiedade, consumo de cafeína ou álcool e até à posição em que a pessoa dorme. Em outros, pode ser um sinal de alteração no ritmo cardíaco. A diferença está na frequência dos episódios, na duração e, principalmente, nos sintomas que acompanham a palpitação.

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Sentir os batimentos mais fortes ocasionalmente não significa, necessariamente, que exista uma doença, mas precisa investigar quando aparece sem motivo aparente, interrompe o sono ou passa a acontecer com frequência. Dor no peito, falta de ar, tontura intensa e desmaio são sinais que exigem atenção imediata. "Não podemos considerar normal uma palpitação recorrente só porque acontece durante a noite ou porque a pessoa está passando por um período de estresse. A ansiedade pode acelerar o coração, mas uma arritmia também pode provocar essa sensação. O mais importante é não presumir a causa antes de investigar", alerta o cardiologista Daniel Marotta, dos Hospitais São Camilo de São Paulo.

Nem toda palpitação é ansiedade: arritmias também podem surgir durante o sono



As arritmias são alterações na frequência ou no ritmo dos batimentos cardíacos. O coração pode acelerar, bater mais devagar ou apresentar irregularidade. Nesse contexto, é importante diferenciar palpitação de taquicardia. A palpitação é uma sensação relatada pela própria pessoa, que pode perceber o coração acelerado, batendo mais forte, de forma irregular ou como se estivesse falhando ou dando pequenos solavancos. Essa sensação pode ocorrer mesmo quando a frequência cardíaca está dentro da normalidade, ou seja, nem toda palpitação significa que o coração está acelerado.



Já a taquicardia é o aumento efetivo da frequência cardíaca, identificado pela medição dos batimentos. Em adultos, é caracterizada por mais de 100 batimentos por minuto em repouso. Pode surgir como uma resposta natural do organismo a situações como atividade física, ansiedade, estresse, febre e desidratação, mas também estar relacionada à anemia, alterações da tireoide ou arritmias cardíacas. Nem toda taquicardia representa uma doença, mas episódios recorrentes, persistentes ou sem causa aparente precisam ser investigados.



Entre as condições que merecem atenção está a fibrilação atrial, uma arritmia que pode provocar palpitações, cansaço, falta de ar e tontura. Um aspecto que torna a doença particularmente preocupante é que nem sempre ela provoca sintomas. Algumas pessoas descobrem a alteração durante exames de rotina. Sem diagnóstico e tratamento adequados, a fibrilação atrial pode favorecer a formação de coágulos e aumentar o risco de AVC.



Anemia, alterações da tireoide, uso de determinados medicamentos e consumo excessivo de estimulantes também podem interferir nos batimentos cardíacos. A apneia obstrutiva do sono é outra condição que merece ser considerada. As interrupções repetidas da respiração durante a noite provocam oscilações na oxigenação e podem desencadear alterações cardiovasculares.



"Quando a palpitação acontece durante o sono, não devemos investigar apenas uma possível arritmia. É importante saber se o paciente ronca, apresenta pausas na respiração ou acorda cansado, por exemplo. A apneia do sono também tem repercussões sobre o sistema cardiovascular e pode estar relacionada a esses episódios", explica.

Eletrocardiograma normal não descarta todas as arritmias



Um dos desafios da investigação é que a palpitação pode desaparecer antes de o paciente chegar ao consultório. O eletrocardiograma registra a atividade elétrica do coração naquele momento e pode não identificar alterações que acontecem de forma intermitente.



Quando há suspeita de arritmia, o cardiologista pode solicitar o Holter, equipamento que monitora os batimentos por 24 horas ou por períodos maiores, conforme a necessidade. O exame permite verificar se houve alteração do ritmo durante o sono e relacionar os registros aos horários em que o paciente percebeu os sintomas. Se não houver alterações no período acompanhado, mas a suspeita clínica persistir, o médico poderá indicar uma investigação complementar para identificar possíveis episódios de taquicardia ou outras alterações cardíacas.



"É relativamente comum o paciente relatar que acorda com o coração acelerado, mas apresentar um eletrocardiograma normal durante a consulta. Isso não significa que o sintoma não tenha importância. Se a alteração não acontece o tempo todo, precisamos de um monitoramento mais prolongado para tentar registrar o episódio", afirma o cardiologista.



A presença de dor ou pressão no peito, falta de ar importante, tontura intensa ou desmaio junto com a palpitação exige atendimento de emergência. Se os episódios forem recorrentes, mesmo sem esses sinais, a recomendação é procurar avaliação médica, principalmente quando passam a durar mais tempo ou ficam mais frequentes.



Reduzir o consumo de cafeína e álcool, evitar estimulantes e manter uma rotina regular de sono pode ajudar quando esses fatores estão associados às palpitações. Essas medidas, porém, não substituem a investigação quando o coração dispara repetidamente sem uma causa identificada.

Sobre os Hospitais São Camilo de São Paulo



No Brasil desde 1922, a São Camilo pertence à Ordem dos Ministros dos Enfermos, fundada por São Camilo de Lellis. Além de hospitais, conta com Centros de Educação Infantil, Colégios e Centros Universitários.



As Unidades Pompeia, Santana e Ipiranga fazem parte da Rede de Hospitais de São Paulo, que prestam atendimentos em mais de 60 especialidades e cirurgias de alta complexidade em neurologia, cardiologia, transplantes de fígado e musculoesquelético, cirurgias robótica e bariátrica. Por meio da atuação filantrópica, apoiam na manutenção das atividades de vários Hospitais administrados pela São Camilo no Brasil com atendimento ao SUS.



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O São Camilo Brasil, por meio dos Hospitais São Camilo de São Paulo, possui Centro de Oncologia e de Hematologia (Transplantes de Medula Óssea) e tratamento com CAR-T-CELL. Referência em urgência e emergência conta com PS Adulto, Infantil e 60+. Possui a Certificação em nível Diamante da Internacional, o Selo Amigo do Idoso e as Certificações PALC e ABHH.