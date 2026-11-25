Os eventos empresariais de menor porte estão ganhando espaço nas estratégias de marketing e relacionamento entre empresas. O levantamento The Next Era Of B2B Events (2026), realizado pela Forrester Research com mais de 400 profissionais responsáveis por decisões sobre eventos em diferentes países, aponta mudanças nas prioridades do setor. Cerca de 70% dos entrevistados afirmam estar reduzindo a quantidade dessas iniciativas, com o objetivo de preservar a qualidade da experiência dos participantes. A pesquisa também indica que dois terços das organizações planejam ampliar atividades interativas, como mesas-redondas e networking estruturado.

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A valorização dessas interações acompanha uma preocupação crescente com a construção de confiança no ambiente empresarial. De acordo com o estudo 2025 B2B Marketing Benchmark, do LinkedIn, 94% dos profissionais de marketing B2B consultados consideram a confiança fundamental para o sucesso das relações comerciais. O levantamento também revela que 42% apontam como prioridade o fortalecimento da reputação e do reconhecimento das marcas entre tomadores de decisão.

Para Tiago Monteiro, CEO da LUZA Group, o networking empresarial depende de oportunidades de interação que ultrapassem os contatos pontuais: “A convivência em ambientes menos formais permite conhecer diferentes perspectivas, trocar experiências e estabelecer relações que podem se desenvolver no contexto profissional”, afirma o executivo. Na avaliação de Monteiro, encontros presenciais podem dar início a conversas que ganham relevância ao longo do tempo.

Em Belo Horizonte, iniciativas privadas de relacionamento empresarial apresentam exemplos desse formato. A Confraria do Portuga e o Wine Club, promovidos periodicamente na Casa Luzitana, reúnem participantes em torno da cultura do vinho e experiências gastronômicas. No dia 26 de novembro, os dois grupos realizarão o Grand Finale 2026, encontro conjunto de encerramento do ano com previsão de aproximadamente 70 participantes, entre empresários, executivos e convidados. A iniciativa amplia o formato habitual das reuniões, que costumam reunir cerca de 14 pessoas.

Segundo Priscilla Freitas, CEO da Casa Luzitana, o planejamento de encontros desse tipo considera a composição dos grupos, os interesses compartilhados e as possibilidades de continuidade das relações. “A seleção dos públicos e o planejamento das experiências fazem parte da estratégia de relacionamento. O objetivo é proporcionar interações relevantes e manter vínculos que se desenvolvem ao longo dos encontros”, explica.

A mensuração dos resultados permanece como um desafio para o setor. Pesquisa da Cvent, realizada em março de 2026 com 901 profissionais de marketing e eventos em 12 países, mostra que 81% dos entrevistados percebem aumento da confiança do público na marca após eventos presenciais de suas organizações. Entretanto, apenas 28% afirmam dispor de uma estrutura robusta para medir esse impacto.

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Nesse cenário, a organização de encontros empresariais passa a envolver decisões sobre perfil dos participantes, oportunidades de interação e acompanhamento dos relacionamentos estabelecidos.