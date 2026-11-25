Com episódios que podem ser ouvidos no trajeto para o trabalho, durante uma caminhada ou em casa, os podcasts se consolidaram como uma forma acessível de aprofundar o conhecimento sobre temas que nem sempre ganham espaço na rotina. Entre os assuntos que encontram no formato um caminho para alcançar novos públicos estão a cultura, a história e a arquitetura de diferentes povos, abordadas a partir de entrevistas, conversas entre especialistas e relatos de quem vive essas experiências de perto. Programas dedicados à memória dos museus, à cultura afro-brasileira, à diversidade da América Latina e à arquitetura japonesa ampliam o repertório do ouvinte sobre outras sociedades e sobre a própria história do Brasil, ao mostrar como as expressões artísticas, os territórios e os espaços construídos ajudam a explicar os valores e o modo de viver de cada povo.

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Os 130 anos de abertura do Museu do Ipiranga, em São Paulo, deram origem a "Pensar o presente: histórias de um museu em transformação", podcast lançado pela instituição em novembro de 2025. Produzida pelo Estúdio Novelo, a série parte de objetos e coleções do acervo para refletir, com olhar crítico, sobre as narrativas que o próprio museu ajudou a construir e sobre como ele passou a representar outros grupos sociais, além das elites paulistas retratadas nas antigas pinturas a óleo. No episódio 4, intitulado “Saber fazer”, a arquitetura e construção do Museu ganham destaque a partir dos tijolos do edifício, identificados pelos monogramas das olarias que os produziram, o que contribuiu para a formação do bairro do Ipiranga e para a expansão urbana de São Paulo.

Pensando em propostas diferentes para viagens, o podcast Afroturismo, O Movimento, apresentado pelo jornalista e fundador da plataforma Guia Negro, Guilherme Soares Dias, guia os ouvintes pela história e cultura no Brasil e no mundo desde 2022 a partir de roteiros, pesquisas e experiências compartilhadas com convidados. Entre os destinos explorados estão o Pantanal, no Centro-Oeste brasileiro, os bairros do Bixiga e do Grajaú, em São Paulo, e Itapuã, em Salvador, além de países como Moçambique. O podcast também resgata trajetórias como a do abolicionista Luiz Gama e a de Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, mestre de obras negro responsável por construções na São Paulo do século XVIII, além de abordar gastronomia e sítios históricos.

Já toda a América Latina é o ponto de partida do La Mezcla, podcast apresentado pela pesquisadora Miriam Soares, que propõe ir além dos estereótipos sobre a região. Com episódios quinzenais, o programa combina entrevistas, pesquisa e conversas para tratar de história, memória, literatura, música, línguas, identidades, povos indígenas e fronteiras entre os países latino-americanos. Nos episódios mais recentes, o podcast abordou detalhes sobre a música peruana, o ritmo musical cúmbia, sua relação com o jazz e a mistura de raízes musicais, com o artista colombiano Aleksey el Majadero como convidado.

Em outro momento, conta mais detalhes sobre a democratização da música clássica, com os convidados e fundadores do Festival Ecos Latinoamericanos: Camila Barrientos e Bruno Lourensetto. O programa também abordou o maximalismo e a manualidade na produção visual da região, com o artista visual Filipe Grimaldi, as dinâmicas linguísticas e culturais da fronteira entre Brasil e Bolívia, no Pantanal, e a forma como muitos brasileiros têm redescoberto sua identidade latino-americana pela cultura pop.

Em uma jornada para o outro lado do mundo, a arquitetura japonesa vira tema principal na quinta temporada do podcast da Japan House São Paulo (JHSP), lançada em agosto de 2026. Ao longo de oito episódios, a diretora cultural da instituição, Natasha Barzaghi Geenen, e o arquiteto, escritor e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAUUSP), Guilherme Wisnik, investigam como a arquitetura do Japão, da tradicional à contemporânea, molda e reflete o modo de vida do país, passando por espaços de moradia, lugares públicos e até localizações míticas e vazias.

Com produção do Estúdio Novelo, a temporada recebe convidados como o arquiteto e urbanista Rodrigo Ohtake, o curador geral do Museu Oscar Niemeyer, Agnaldo Faria, a escritora e pesquisadora de cultura japonesa Cristiane Sato, o produtor cultural Jo Takahashi, o arquiteto e crítico de arquitetura Gabriel Kogan e os criadores de conteúdo Vanessa Kairiyama, Victor Hugo Kebbe e Piti Koshimura. As quatro temporadas anteriores, dedicadas à literatura, gastronomia, cinema e design, seguem disponíveis no site da JHSP e nos principais tocadores.

Serviço:

Pensar o presente: histórias de um museu em transformação

Produção: Museu do Ipiranga e Estúdio Novelo

Apresentação: Paula Carvalho e Rodrigo Alves

Disponível nas principais plataformas de áudio e no site do Museu do Ipiranga, com versão em Libras no YouTube

Site: https://museudoipiranga.org.br

Afroturismo, O Movimento

Produção: Guia Negro e Pod360

Apresentação: Guilherme Soares Dias

Disponível nas principais plataformas de áudio

Site: https://guianegro.com.br

La Mezcla

Produção: Miriam Soares

Apresentação: Miriam Soares

Disponível nas principais plataformas de áudio

Site: https://www.instagram.com/lamezclapodcast/

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Podcast da Japan House São Paulo, 5ª temporada: Arquitetura e espaços japoneses

Produção: Japan House São Paulo e Estúdio Novelo

Apresentação: Natasha Barzaghi Geenen e Guilherme Wisnik

Disponível nas principais plataformas de áudio, no site e no canal de YouTube da JHSP

Site: https://www.japanhousesp.com.br