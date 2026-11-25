A SensorEng atua na análise de vídeo por IA no Brasil com uma premissa: câmeras já instaladas em canteiros, fábricas, centros de distribuição e lojas podem deixar de apenas gravar e passar a gerar informação para a gestão. Fundada em 2008, a empresa brasileira usa inteligência artificial para interpretar as imagens e avisar, em tempo real, o que exige atenção, como um trabalhador sem proteção ou uma divergência na contagem de carga. O atendimento abrange construção civil e pesada, saneamento, mineração, indústria, logística e varejo.

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“A SensorEng nasceu de uma necessidade clara das construtoras e empresas de engenharia: acompanhar suas obras à distância”, relata Alexandre Alves Macedo, diretor da empresa. Os primeiros equipamentos foram câmeras com painel solar e bateria, aptas a funcionar em canteiros onde muitas vezes ainda não há energia elétrica nem infraestrutura. A etapa seguinte foi o timelapse, “o vídeo acelerado que conta a história de uma obra inteira em poucos minutos e virou registro e material de divulgação para nossos clientes”, descreve.

“Com o avanço da inteligência artificial, passamos a usar essas mesmas imagens para algo maior: a segurança do trabalhador”, conta o diretor. Vieram, então, as ferramentas que identificam o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), como capacete, colete e cinto, e o estado dos equipamentos de proteção coletiva (EPCs), como a proteção de lajes e de valas. “A partir daí, o caminho para outros setores veio naturalmente. Indústria, mineração, logística e comércio têm o mesmo desafio: transformar o que a câmera vê em informação para decidir”, afirma.

Da gravação à tomada de decisão

Segundo Macedo, a maioria dos fabricantes de câmeras do mercado já é homologada no sistema da SensorEng. Com isso, o circuito fechado de televisão (CFTV) já instalado, antes restrito à transmissão de vídeo, vira fonte de dados.

“A inteligência artificial analisa as imagens e identifica o que precisa de atenção. Assim, uma câmera que antes só gravava passa a informar sobre a segurança do trabalhador, a produtividade da operação e o avanço físico das obras, entre outros aspectos”, explica. O grande benefício, prossegue, é que a empresa ganha informação sem precisar trocar o que já tem e sem depender de alguém olhando a tela o tempo todo.

O portfólio reúne nove soluções: Detecção de EPI por IA (capacete, colete, cinto); Monitoramento de EPC por IA (quedas de lajes, ausência de cinto, valas); Leitura de Placas de Veículos (LPR); Contagem de Cargas em Caminhões; Contagem de Produtos por IA e em Paletes; Timelapse de Obras; Câmera de Capacete para Obras; Carrinho Unidade de Monitoramento; e Monitoramento Veicular por IA.

“Cada setor tem uma prioridade diferente. Na construção e no saneamento, o foco costuma ser a segurança do trabalhador e o acompanhamento da obra. Na logística, na indústria e no varejo, pesam mais a contagem, a conferência e o controle do que entra e sai”, compara o diretor.

Para atender a essa variedade, conforme o porta-voz, a companhia mantém uma plataforma de inteligência artificial que pode ser adaptada e treinada rapidamente para os requisitos de cada segmento, com equipe preparada para operá-la e soluções já consolidadas em praticamente todos esses mercados.

Câmeras que circulam pelo canteiro

Um dos recursos desenvolvidos permite girar a câmera à distância pela própria plataforma. Uma câmera speed dome, ou uma câmera dome instalada sobre uma retroescavadeira, faz rondas automáticas, observa o entorno e detecta se há um trabalhador em risco, dentro de uma vala sem escoramento ou sobre uma laje sem o cinto preso, exemplifica Macedo. “Em vez de uma câmera fixa e passiva, que só grava, temos uma câmera ativa, que se movimenta em busca de situações de risco”, resume.

Na visão do diretor, o recurso responde a uma limitação antiga da fiscalização. “O técnico de segurança não consegue estar em todos os pontos da obra ao mesmo tempo, mas a câmera consegue vigiar todos eles e avisar quando algo precisa de atenção”, pondera. O alerta chega à equipe, a quem cabe agir sobre a situação. As obras de saneamento da BBL Engenharia integram os estudos de caso dessa aplicação.

Contagem com histórico para auditoria

As soluções de contagem surgiram para enfrentar falhas humanas e desvios, problemas recorrentes que geram divergência entre o que foi carregado e o que foi registrado, relata Macedo. Os sistemas customizados oferecem um painel em tempo real que mostra o que é embarcado em cada caminhão, por dia, hora, minuto ou pelo período escolhido. Há ainda relatórios diários em PDF e integração com sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e Power BI.

“Como cada contagem fica registrada, a empresa passa a ter um histórico confiável para conferir, rastrear e apresentar em auditorias”, detalha o diretor. Os casos Controle de Cargas e Placas de Caminhões e Contagem de Fardos de Água por IA ilustram esse uso, assim como os de Destroca de Vasilhames e da Agrobem.

Infraestrutura e custo ainda limitam a expansão

“Os principais obstáculos hoje são a infraestrutura, principalmente a conexão de internet, e o custo dos equipamentos”, aponta Macedo. Segundo ele, os equipamentos são caros e os impostos e encargos no Brasil são altíssimos, travas que ainda impedem a tecnologia de chegar a mais empresas.

Por outro lado, as necessidades surgem a cada dia, avalia o diretor. Grandes empresas costumam ter processos e sistemas mais rígidos, com requisitos muito altos, o que torna a adoção mais lenta. Já as pequenas e médias têm mais flexibilidade, e é para elas que a SensorEng tem customizado cada vez mais suas ferramentas. “Com o avanço da tecnologia, cada setor descobre novas necessidades, e a inteligência artificial vem ajudando a resolver problemas que antes não tinham solução”, conclui.

Do registro de obras ao controle de cargas, a SensorEng tem como eixo a conversão de imagens em dados auditáveis. O modelo une a infraestrutura já existente nos clientes à adaptação da plataforma a cada segmento.

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Para mais informações, basta acessar: https://sensoreng.com.br/