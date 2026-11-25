A Lilly Brasil anuncia a ampliação de sua iniciativa temporária de acessibilidade financeira com o lançamento de um novo combo de Mounjaro® (tirzepatida) para pacientes elegíveis cadastrados no programa Lilly Melhor Para Você (LMPV) e com a respectiva prescrição médica. A novidade é o combo 5 mg + 5 mg: ao adquirir duas caixas da apresentação de 5 mg, o preço do tratamento mensal passa a ser de R$ 1.349 por enquanto durar a vigência dessa iniciativa.

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O novo combo se soma aos três já anunciados em junho de 2026, ampliando as alternativas para que o paciente inicie e continue o tratamento prescrito pelo seu médico.

“Cada paciente está em uma etapa diferente do tratamento. A obesidade é uma doença crônica e progressiva, e o custo ainda é uma das principais barreiras para iniciar e dar continuidade à terapia, especialmente para quem busca avançar para doses mais altas. Ao ampliar as opções de combos, buscamos oferecer mais flexibilidade para quem precisa seguir na terapia prescrita pelo seu médico, de forma sustentável”, afirma Luiz André Magno, Diretor Executivo de Assuntos Médicos da Lilly no Brasil.

Confira abaixo os combos disponíveis:

Combo Custo por caixa fora do combo no LMPV Total (2 caixas) Economia total de até Custo por mês de tratamento Combo 1 — Início (2,5 mg + 5 mg) R$ 1.523,79 (2,5 mg) / R$ 1.880,56 (5 mg) R$ 2.250 R$ 1.154,35 R$ 1.125 NOVO: Combo 2 – 5 mg ( 5 mg + 5 mg) R$ 1.880,56 R$ 2.698,00 R$ 1.063,12 R$ 1.349 Combo 3 — Individualização (7,5 mg e/ou 10 mg) R$ 2.399,00 (7.5 mg) / R$ 2.799,00 (10 mg) R$ 3.998,00 R$ 1.600 R$ 1.999 Combo 4 — Individualização (12,5 mg e/ou 15 mg) R$ 3.299,00 (12.5 mg) / R$ 3.599,00 (15 mg) R$ 4.598,00 R$ 2.600 R$ 2.299

Combo 1 (Início): válido para a primeira compra via Lilly Melhor Para Você, limitado a uma compra por CPF.

válido para a primeira compra via Lilly Melhor Para Você, limitado a uma compra por CPF. Combo 2 (5 mg): válido para pacientes cadastrados no programa Lilly Melhor Para Você até o final de março de 2027 ou até quando durarem os estoques Combos 3 e 4 (Individualização): disponíveis para pacientes cadastrados no programa Lilly Melhor Para Você, permitindo combinações entre as doses indicadas.

A prescrição deve conter exatamente as apresentações que compõem o combo escolhido. As condições valem por tempo limitado, em lojas físicas e no e-commerce de farmácias, e poderão ser reavaliadas a qualquer momento.

Junto com essas condições, os pacientes que comprarem – qualquer um dos combos de Mounjaro® neste final de ano (de 19 de novembro até o final de dezembro de 2026) serão elegíveis a 10% de desconto em uma nova compra do medicamento em qualquer apresentação (combo ou caixa individual) em janeiro de 2027 mediante prescrição médica, para apoiar a continuidade do tratamento no início do ano.

Por se tratar de uma doença crônica, a continuidade do tratamento é fundamental para a manutenção dos resultados ao longo do tempo. A Lilly segue comprometida em construir um portfólio amplo para as doenças cardiometabólicas e em buscar alternativas que ampliem a acessibilidade financeira ao tratamento, para que os pacientes tenham opções de tratamento adequadas às suas necessidades.

Sobre o Lilly Melhor para Você

Para ampliar o acesso e apoiar os pacientes ao longo de sua jornada de tratamento, a Lilly incluiu Mounjaro® em seu Programa de Suporte ao Paciente, o Lilly Melhor Para Você, que oferece acompanhamento de educadores especializados, materiais educativos, condições especiais na compra de medicamentos participantes e dicas de saúde e qualidade de vida.

O programa é gratuito e está disponível para pacientes que possuem prescrição médica válida e vigente para um medicamento Lilly participante, com indicação aprovada em bula. Para se cadastrar, basta acessar o site do Lilly Melhor Para Você e conhecer os serviços disponíveis e os medicamentos participantes. Dúvidas sobre o programa também podem ser esclarecidas pelo SAC Lilly, por telefone (0800 701 0444), WhatsApp (11 5108-0101) ou e-mail: sac_brasil@lilly.com.

Sobre Mounjaro®

A tirzepatida é um agonista duplo dos receptores de GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1), de administração semanal. Trata-se de uma molécula única que ativa os receptores dos hormônios incretínicos naturais GIP e GLP-1, ambos presentes em áreas do cérebro humano importantes para a regulação do apetite. A tirzepatida reduz a ingestão calórica, e seus efeitos provavelmente são mediados pela ação sobre o apetite. Estudos de tirzepatida em doença renal crônica (DRC) e em morbimortalidade na obesidade (MMO) estão em andamento.

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