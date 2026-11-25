A Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) lança a 6ª edição da campanha Desejos de Natal, que mobiliza pessoas e empresas para garantir alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social no estado de São Paulo. Com foco no combate à insegurança alimentar, a iniciativa busca arrecadar doações financeiras para viabilizar a compra de cestas básicas e os custos de montagem, embalagem e distribuição.

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As famílias beneficiadas serão indicadas por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que integram a rede de aproximadamente 150 instituições parceiras da Cruz Vermelha São Paulo. Cada família contemplada receberá uma cesta básica. A campanha também prevê a entrega de brinquedos às crianças, com apoio da Unilever.

A mobilização ocorre em um cenário em que milhões de brasileiros ainda enfrentam dificuldades para ter acesso regular a uma alimentação adequada. Embora o Brasil tenha saído do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU), a insegurança alimentar permanece como um desafio no país.

“Para muitas famílias, garantir a alimentação é uma preocupação diária, inclusive no Natal. Com a campanha, queremos mobilizar a sociedade para que essas pessoas tenham comida à mesa e possam celebrar esse momento com mais tranquilidade. Cada contribuição ajuda a viabilizar não apenas a compra dos alimentos, mas toda a estrutura necessária para que as cestas cheguem a quem precisa”, afirma Jorge Andreatta, gerente de Projetos Sociais e Voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo.

Como contribuir

As doações financeiras podem ser realizadas pelo site da campanha, com valores sugeridos a partir de R$ 49,99, destinados à aquisição de uma ou mais cestas básicas e à operação da campanha.

Empresas também podem participar por meio de doações institucionais ou da mobilização de colaboradores, clientes e parceiros, com páginas exclusivas de arrecadação.

Campanha já beneficiou mais de 12 mil famílias

Realizada desde 2021, a campanha Desejos de Natal já beneficiou 12.685 famílias em suas cinco primeiras edições. A iniciativa passou de 1.820 famílias contempladas no primeiro ano para 3.006 em 2025, um crescimento de aproximadamente 65%.

Somente na edição anterior foram distribuídas 23 toneladas de alimentos, com impacto sobre mais de 12 mil pessoas atendidas por 25 instituições sociais. A campanha contou com a participação de 28 empresas.

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Além da distribuição de alimentos, a iniciativa também contribui para o fortalecimento das organizações sociais parceiras, por meio de ações de capacitação em primeiros socorros infantis para suas equipes.



Para mais informações, basta acessar: https://www.desejosdenatal.com.br/