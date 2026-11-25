Especialistas em nutrição e saúde pública destacam que uma dieta bem planejada traz benefícios ao equilíbrio físico, mental e emocional. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), divulgada em setembro de 2026, relacionou o maior consumo de alimentos vegetais não ultraprocessados a um menor aumento do índice de massa corporal (IMC) ao longo do tempo.

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O equilíbrio emocional, considerado parte integrante da saúde geral, depende de uma alimentação que seja simples, saborosa e financeiramente viável. Segundo Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios, “o papel do nutricionista é muito importante para garantir uma dieta equilibrada e sustentável”.

Vininha F. Carvalho ressalta ainda que a variedade de alimentos naturais, produtos a granel, proteínas, vitaminas e suplementos disponíveis atualmente exige orientação para que cada pessoa escolha o que realmente faz sentido para sua dieta.

Fernanda Lopes, nutricionista e responsável técnica da Six Clínic, alerta que a crença de que cortar carboidratos seja imprescindível para emagrecer pode ser equivocada. Muitos alimentos desse grupo fornecem proteínas e fibras que aumentam a saciedade; o essencial é observar a composição e as quantidades das refeições, evitando restrições desnecessárias.

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Além dos benefícios individuais, a alimentação vegana bem planejada tem sido apontada como alternativa natural, sustentável e nutritiva, contribuindo para a saúde dos consumidores e para a redução do impacto ambiental associado à produção de alimentos de origem animal.