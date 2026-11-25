Em um cenário de reorganização das cadeias globais de produção e de ampliação das relações comerciais entre Brasil e China, a Pellon Advocacia firmou um protocolo de cooperação técnica com o Instituto Economia Criativa Brasil-China (IECBC). A iniciativa foi celebrada na sede do escritório, no Rio de Janeiro, em encontro que contou com a presença do cônsul comercial do Consulado da China, Jin Yanhui, da presidente do IECBC, Claudia Jannuzi, e do secretário-geral da instituição, Leandro Su.

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O acordo busca fortalecer a aproximação entre empresas, investidores e instituições dos dois países, com foco na estruturação de negócios, no intercâmbio de conhecimento e na segurança jurídica de operações internacionais.

O protocolo estabelece uma agenda de cooperação voltada à identificação de oportunidades de investimento, à realização de missões empresariais e à promoção de encontros e debates sobre temas estratégicos para as relações bilaterais. Entre os setores contemplados estão infraestrutura, energia, tecnologia, agronegócio, comércio exterior e serviços.

A parceria reúne competências complementares. Enquanto o IECBC atua na articulação institucional e na aproximação entre empresas, investidores e organizações brasileiras e chinesas, a Pellon contribui com conhecimento jurídico especializado, especialmente em questões regulatórias, contratuais e de gestão de riscos.

Com 35 anos de atuação, cinco escritórios no Brasil e uma estrutura multidisciplinar que abrange mais de 20 áreas jurídicas, a Pellon tem ampliado sua atuação em operações que envolvem diferentes mercados e ambientes regulatórios. A iniciativa integra esse movimento por meio de seu China Desk, área dedicada ao acompanhamento de negócios e investimentos entre Brasil e China.

Para Luís Felipe Pellon, fundador da Pellon Advocacia, o avanço das relações econômicas internacionais exige uma atuação jurídica cada vez mais integrada às decisões empresariais. “Na nossa visão, o setor jurídico não deve entrar em cena apenas quando surge um problema. O jurídico precisa estar presente desde a concepção do negócio, contribuindo para sua estruturação e criando as condições necessárias para tornar o resultado viável, eficiente e sustentável”, afirma.

Coordenado pela sócia Patrícia Sanches, o China Desk reúne competências jurídicas necessárias às diferentes etapas de uma operação internacional, desde a avaliação de parceiros comerciais e a análise de viabilidade jurídica até a negociação de contratos, a definição de garantias e o acompanhamento de questões regulatórias e comerciais.

“Esse é, para mim, um dos grandes diferenciais do nosso trabalho: entender a operação como um todo, e não apenas o contrato. Queremos ajudar a estruturar relações, antecipar riscos e construir caminhos para que bons projetos possam se desenvolver com segurança”, afirma Patrícia.

Essa dimensão ganha relevância especialmente em projetos de infraestrutura, energia e logística, nos quais contratos de longo prazo, exigências regulatórias, mecanismos de financiamento e proteção de investimentos precisam ser considerados de maneira integrada.

Além das questões jurídicas, diferenças nos processos decisórios, nas práticas de negociação e na construção de relações comerciais podem influenciar diretamente o desenvolvimento dos projetos.

Da aproximação institucional aos negócios

Com vigência inicial de 24 meses, o protocolo prevê a organização de missões e delegações empresariais, a realização de fóruns e workshops, a produção de análises jurídicas bilaterais e a aproximação entre empresas e investidores interessados em desenvolver projetos nos dois mercados.

Entre as iniciativas mapeadas no âmbito da parceria está a possibilidade de realização de missões empresariais à China, com foco nos setores elétrico e de energias renováveis. A proposta contempla a participação de empresas brasileiras em feiras especializadas e visitas a companhias chinesas, com o objetivo de conhecer tecnologias, identificar oportunidades comerciais e estabelecer conexões com potenciais parceiros.

Nesse modelo de cooperação, caberia ao IECBC a organização e a articulação das missões, enquanto a Pellon Advocacia, por meio de seu China Desk, prestaria assessoria jurídica às empresas participantes em eventuais negociações e na estruturação de novos negócios. A iniciativa busca aproximar a identificação de oportunidades comerciais do suporte jurídico necessário à sua concretização, considerando aspectos contratuais, regulatórios e de gestão de riscos envolvidos em operações internacionais.

Outra frente de atuação da parceria é a prestação de suporte jurídico a associações comerciais chinesas com interesses no Brasil. A iniciativa busca auxiliar essas entidades e as empresas por elas representadas na compreensão do ambiente jurídico e regulatório brasileiro, na identificação de oportunidades de negócios e na estruturação de relações comerciais e investimentos no país.

O documento também contempla iniciativas de intercâmbio com instituições jurídicas e acadêmicas, além da identificação de oportunidades em setores considerados estratégicos para as relações econômicas entre Brasil e China.

A proposta é estabelecer uma agenda contínua de cooperação, na qual a articulação institucional seja acompanhada por conhecimento técnico e jurídico capaz de contribuir para a estruturação e a execução de projetos empresariais.

Em um ambiente internacional marcado por mudanças comerciais, oscilações cambiais e diferentes exigências regulatórias, a previsibilidade jurídica assume papel relevante nas decisões de investimento. Questões relacionadas à distribuição de riscos, às garantias contratuais, à origem de mercadorias e aos mecanismos de solução de controvérsias podem determinar a viabilidade e a continuidade de operações entre empresas de diferentes países.

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Nesse contexto, o acordo entre a Pellon Advocacia e o IECBC busca contribuir para que a aproximação entre os dois mercados avance além do relacionamento institucional, criando condições para o desenvolvimento de projetos e parcerias empresariais de longo prazo.