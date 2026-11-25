A utilização de Cannabis medicinal na odontologia envolve questões que vão além do conhecimento sobre seus possíveis efeitos terapêuticos. Para avaliar a aplicação dos canabinoides na prática clínica, os cirurgiões-dentistas precisam compreender como essas substâncias interagem com o organismo, quais condições estão sendo estudadas e quais cuidados devem orientar a prescrição. A formação sobre o tema, entretanto, é praticamente inexistente, segundo profissionais que acompanham o desenvolvimento dessa área.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Quase nenhum curso de Odontologia contempla o Sistema Endocanabinoide em sua grade curricular. E sem conhecer esse sistema, o profissional de saúde não tem nem como se interessar pelo tratamento com Cannabis”, afirma a cirurgiã-dentista e professora da Vigo Academy, Dra. Ketsia Bezerra Medeiros.

O Sistema Endocanabinoide reúne receptores, substâncias produzidas pelo próprio organismo e enzimas que participam da regulação de diferentes funções, entre elas a percepção da dor e a resposta inflamatória. Conhecer esses mecanismos ajuda a compreender como os canabinoides interagem com o organismo e a avaliar suas possíveis aplicações na prática clínica.

Na odontologia, os canabinoides são estudados por seu potencial no alívio da dor e no controle de processos inflamatórios, com pesquisas voltadas a condições como dor orofacial e disfunção temporomandibular (DTM). Uma revisão sistemática publicada em 2022 identificou resultado favorável em um dos cinco estudos analisados, relacionado ao uso tópico do canabidiol (CBD) na dor associada à disfunção temporomandibular. Entretanto, os autores concluíram que as evidências disponíveis ainda são insuficientes para confirmar benefícios clínicos dos canabinoides no tratamento da dor orofacial.

Outra revisão, publicada em 2025 no Journal of the American Dental Association, reuniu sete estudos clínicos sobre o uso do canabidiol (CBD) em diferentes problemas de saúde bucal. Os trabalhos apontaram possíveis benefícios no controle da dor, da inflamação e da tensão muscular, embora as diferenças entre as pesquisas e as limitações metodológicas ainda não permitam estabelecer conclusões definitivas sobre a eficácia do composto.

A avaliação individualizada também requer conhecimento. Pacientes com a mesma queixa podem apresentar sintomas, históricos de saúde e respostas diferentes ao tratamento. “Dois pacientes com a mesma condição podem responder de formas diferentes. Não existe dose fixa”, explica a Dra. Ketsia. A prescrição exige domínio sobre os compostos, possíveis efeitos adversos, interações com outros medicamentos e acompanhamento da resposta de cada paciente. A formação também precisa contemplar a legislação sanitária e os limites da atuação profissional.

Esse conjunto de conhecimentos ajuda a explicar a importância da atualização profissional. Além dos fundamentos do Sistema Endocanabinoide, os dentistas precisam aprender a interpretar pesquisas, reconhecer os limites das evidências e avaliar os cuidados necessários em cada situação clínica. A capacitação envolve, portanto, não apenas conhecer possibilidades terapêuticas, mas também desenvolver critérios para tomar decisões responsáveis.

Para Ana Gabriela Baptista, diretora da Vigo Academy e pesquisadora na área, a formação profissional é um dos pilares para o desenvolvimento da Cannabis medicinal na saúde.

“Acredito que um dos maiores desafios para a evolução da Cannabis medicinal na saúde não está apenas no avanço das pesquisas, mas na capacidade de transformar esse conhecimento científico em formação profissional qualificada. Não podemos falar em evolução terapêutica sem investir em educação”, afirma.

Ana Gabriela também destaca a importância de aproximar o conhecimento científico da realidade clínica. “A educação é o que permite transformar potencial científico em conhecimento aplicado e melhores decisões para os pacientes.”

A necessidade de ampliar o conhecimento sobre o uso medicinal da Cannabis também tem impulsionado iniciativas de formação continuada para profissionais de saúde. Na área odontológica, a Vigo Academy oferece o curso online “Medicina Canabinoide na Prática: Da Teoria à Prescrição”, voltado a cirurgiões-dentistas e dedicado aos fundamentos da medicina canabinoide, ao Sistema Endocanabinoide e aos aspectos clínicos e regulatórios da prescrição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A incorporação da Cannabis medicinal à odontologia depende tanto do avanço das pesquisas quanto da preparação dos profissionais para avaliar evidências, reconhecer riscos e acompanhar cada paciente. Ampliar o acesso à formação científica e clínica é parte desse processo, especialmente em um campo no qual as possibilidades terapêuticas ainda exigem investigação e critérios claros de utilização.