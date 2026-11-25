Os brasileiros continuam exigindo conduta responsável das grandes empresas, mas estão cada vez menos convencidos de que elas cumprem essa expectativa. É o que mostra o Impact Monitor 2026: fechando a lacuna de credibilidade, estudo anual da SEC Newgate, grupo global de relações corporativas e comunicação estratégica, divulgado hoje.

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Em sua sexta edição, a pesquisa ouviu 20.473 pessoas em 20 países e territórios, sendo 1.031 no Brasil. No país, 87% consideram importante que as grandes empresas atuem de forma responsável, mas apenas 57% avaliam bem o seu desempenho, ante 69% em 2025. Com isso, a lacuna de credibilidade saltou de 22 para 30 pontos. A queda na avaliação das grandes empresas coloca o Brasil entre os destaques negativos do estudo, ao lado de Hong Kong, Grécia e Itália.

A queda é generalizada. Todos os 25 setores avaliados no Brasil perderam entre 10 e 17 pontos. Agricultura (62%), marketplaces e e-commerce (59%) e hospitalidade (59%) lideram o ranking. Na outra ponta estão indústria química (45%), mineração (44%), transportes (44%), saúde (43%) e defesa (42%).

“O brasileiro não desistiu da empresa responsável. O que mudou é a régua. Hoje ele julga as empresas pelo que elas entregam de concreto no país, em temas que pesam no dia a dia, como segurança, custo de vida, conta de luz e emprego. Discurso global, sozinho, não fecha essa lacuna”, afirma Thyago Mathias, VP de Advocacy & Public Affairs para o Brasil e América Latina, da SEC Newgate Brasil.

Um ambiente mais difícil para conquistar reconhecimento



O estudo foi a campo entre 26 de agosto e 17 de setembro de 2026, em plena campanha eleitoral. Nesse período, apenas 43% dos brasileiros achavam que o país estava no rumo certo, ante 49% na média global. Saúde (87%), educação (85%), economia (80%), criminalidade e segurança pública (79%) e emprego (78%) lideram a lista de temas que os brasileiros consideram muito importantes.

Quando o assunto é gestão, a segurança pública aparece como o pior problema: 68% dizem que o tema é mal administrado, ante 44% na média global. Completam a lista a desigualdade de renda (67%), o custo de vida (63%), salários e condições de trabalho (62%) e as notícias falsas ou enganosas (57%).

O custo de vida é apenas o sétimo tema em importância, mas o terceiro mais mal administrado. No saldo, isso o torna a segunda maior prioridade do país. “Nesse cenário, qualquer decisão empresarial que tenha custo para o consumidor será julgada com muito mais rigor”, completa Mathias.

Conta de luz pesa no apoio à transição energética



A maioria dos brasileiros ainda vê com bons olhos a substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis, mas o entusiasmo esfriou. A avaliação positiva caiu de 68% para 58%, e a negativa dobrou, de 8% para 16%. A queda de 10 pontos está entre as maiores do estudo e deixa o Brasil praticamente na média global (60%).

O custo é a principal preocupação. No Brasil, 88% temem que a transição aumente o preço da energia (76% no mundo), 81% se preocupam com escassez ou apagões (66%) e 78% com a dependência de tecnologias e materiais importados (68%). Ainda assim, 61% acham que as empresas devem priorizar a redução das emissões de carbono, em vez de manter os custos baixos para o consumidor, acima dos 55% da média global.

Soberania: chips e defesa preocupam, minerais críticos não



Dois terços dos brasileiros (67%) acham que o país depende demais de outros países para chips de computador, e 61% dizem o mesmo sobre equipamentos e tecnologia militar. Quase metade (45%) considera que o Brasil gasta pouco com defesa, ante 24% no mundo. A percepção de que falta produção industrial local e independência energética também cresceu de forma significativa desde 2025.

Os minerais críticos, como lítio e terras raras, são a exceção. Apenas 31% veem dependência externa excessiva nessa área, ante 54% no mundo. O dado reflete a posição do país como produtor e ganha relevância com a nova Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, sancionada em setembro.

Empresas nacionais têm vantagem de confiança



As empresas de capital nacional são a instituição mais confiável entre as avaliadas: 69% dos brasileiros confiam que elas agem no interesse de pessoas como eles. Para as estrangeiras, o índice cai para 53%. A lacuna de 16 pontos é menor que a global (24 pontos), mas mostra que as multinacionais precisam tornar mais visível o valor que geram no país.

O brasileiro também espera que as empresas olhem além do lucro: 82% defendem que elas atuem no interesse de todas as partes interessadas, e 75% apoiam investimentos nas comunidades locais mesmo quando isso afeta a lucratividade. Mas a disposição de pagar mais caro por produtos fabricados no Brasil (55%) é menor que a média global (62%).

Otimismo com a IA, com cobrança por salvaguardas



O Brasil está entre os países mais otimistas com a inteligência artificial. Para 69%, o uso crescente da tecnologia é positivo para a sociedade, ao lado da Arábia Saudita e atrás apenas de China (88%), Índia (76%) e Emirados Árabes Unidos (75%). Apenas 15% veem a IA de forma negativa.

Os brasileiros esperam benefícios concretos: 73% acham que ela tornará a vida cotidiana mais fácil, e 69% esperam ganhos de produtividade e melhores resultados na saúde. Os riscos também são reconhecidos: 66% temem impactos na privacidade, 64% na disseminação de notícias falsas e 57% no emprego.

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Na regulação, o Brasil se diferencia ao atribuir a maior responsabilidade às próprias empresas: 76% acham que as desenvolvedoras de IA devem ter papel central, à frente dos governos nacionais (68%). O dado chega em meio ao debate do marco legal da IA no Congresso.