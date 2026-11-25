Para além das flores e das visitas aos túmulos, o Dia de Finados de 2026 ganhou em São João de Meriti, na Baixada Fluminense (RJ), uma programação do Grupo Riopae dedicada ao acolhimento de famílias enlutadas. A iniciativa reuniu parentes de pessoas falecidas e moradores da região em atividades de reflexão e de valorização das memórias, com o propósito de mostrar que os espaços de despedida também podem funcionar como ambientes de cuidado emocional e de celebração dos vínculos familiares.

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A data mobilizou diferentes formas de homenagem no estado. Na capital fluminense, dezenas de pessoas participaram da soltura de balões brancos no Cemitério da Penitência, além de missas e de mensagens deixadas em uma instalação artística, conforme registrou a Agência Brasil. No Cemitério São Francisco Xavier, a agenda incluiu apresentação de coral e uma exposição de pinturas produzidas por pessoas enlutadas em oficinas de arte.

Novas maneiras de lembrar quem partiu

Para Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, o Dia de Finados segue significativo para muitas famílias por ser um momento dedicado a homenagear aqueles que partiram, mas a forma de encarar a celebração vem sendo ressignificada ao longo do tempo. “Hoje, muitas pessoas buscam formas mais personalizadas de homenagear quem partiu, encontrando maneiras de preservar suas histórias que vão além da saudade”, afirma.

Segundo o executivo, essa transformação decorre de uma maior compreensão de que a memória pode ser preservada de diferentes maneiras. “Esse movimento demonstra que o luto não precisa ser vivido apenas pela ausência, mas também pelo reconhecimento da importância e do legado de quem fez parte de nossas vidas”, percebe.

Programação pensada para a reflexão

De acordo com Mello, a iniciativa em São João de Meriti buscou demonstrar que a data também pode ser uma oportunidade de celebrar laços afetivos. “Nosso maior objetivo foi proporcionar às famílias um momento de reflexão e acolhimento, demonstrando que o Dia de Finados também pode ser uma oportunidade de celebrar os vínculos que permanecem além do tempo”, explica. Ele conta que toda a programação foi planejada para oferecer aos presentes um ambiente de tranquilidade, com atividades voltadas à valorização das memórias.

“A participação do público foi importante para dar sentido à iniciativa e fortalecer esse momento de conexão entre as famílias e a comunidade. Para nós, foi uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso de estar presente em diferentes momentos da vida das famílias”, acrescenta o CEO.

Na avaliação de Mello, os espaços de despedida contribuem para o acolhimento emocional durante o processo de luto, ao oferecer às pessoas um momento de respiro que lhes permite compreender melhor tudo o que está acontecendo e se conectar com as lembranças de quem partiu. “Entendemos que cada pessoa vivencia o luto à sua maneira e, por isso, oferecemos diferentes formas de homenagem, respeitando a liberdade de escolha e o tempo de cada família”, pontua.

Humanização em todas as etapas

O executivo observa que as famílias procuram cada vez mais serviços que respeitem suas histórias, crenças e formas particulares de lidar com a perda. Segundo ele, esse comportamento exige que o setor funerário vá além da prestação de serviços e compreenda a importância de um atendimento humanizado, atento às necessidades emocionais e às particularidades de cada família.

“Um dos principais desafios é justamente equilibrar a evolução dos serviços e das possibilidades de homenagem com a sensibilidade que esse momento exige. A tecnologia e as novas formas de preservar memórias podem contribuir nesse processo, mas não substituem o cuidado, a escuta e o acolhimento humano”, destaca. Para o CEO, a humanização deve estar presente desde o primeiro contato até os momentos posteriores à despedida.

Mello explica ainda que as ações do grupo são planejadas a partir das necessidades da população. A empresa mantém uma equipe de atendimento que recebe cada relato, positivo ou negativo, com atenção e respeito, e as manifestações servem de base para análises internas sobre como adequar os serviços às demandas apresentadas.

Personalização no horizonte do setor

“Acredito que o setor funerário caminhe cada vez mais para a personalização das homenagens e a valorização das histórias individuais”, projeta o executivo. Na visão dele, as famílias buscam maneiras de manter vivas as lembranças de quem partiu, o que abre espaço para novas experiências e formas de preservar essas memórias.

Mello ressalta que o compromisso do Grupo Riopae não se restringe ao Dia de Finados. “Buscamos levar a humanização para todas as etapas do nosso trabalho, respeitando as particularidades de cada família e oferecendo diferentes possibilidades de homenagem e acolhimento. Nosso propósito é estar presente não apenas no momento da despedida, mas também na valorização das histórias e dos vínculos que permanecem”, conclui.

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