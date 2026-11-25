A Linkadoc, plataforma de telemedicina com sede em Paulínia (SP), realiza consultas médicas por vídeo para pacientes de todos os estados brasileiros. Pelo navegador do computador ou celular, o paciente recebe avaliação clínica, orientações, prescrições, pedidos de exames, encaminhamentos e atestados, quando houver indicação médica, sem se deslocar. A proposta é oferecer uma assistência simples, rápida, humanizada e de custo reduzido para demandas de menor complexidade.

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De acordo com a médica Isadora Zanovelo, responsável técnica da Linkadoc, a plataforma surgiu da percepção de que muitas pessoas precisam resolver problemas de saúde relativamente simples, mas esbarram na distância, na demora, na falta de profissionais e no valor de uma consulta particular. “Identificamos que a tecnologia poderia ser utilizada para aproximar médicos e pacientes, tornando esse acesso mais simples, rápido e acessível”, afirma.

O objetivo atual da empresa é democratizar o acesso à assistência médica, usando a telemedicina para reduzir barreiras. “Acreditamos que a tecnologia deve estar a serviço das pessoas, e não substituir o cuidado humano. Por isso, buscamos unir praticidade, acessibilidade e atendimento médico humanizado”, diz.

Como funciona o atendimento

Após o cadastro e a escolha do atendimento, o paciente entra em uma fila virtual e é direcionado a um médico habilitado, com tempo médio de espera de 1 a 3 minutos. Além disso, a plataforma oferece a possibilidade de agendar consultas para o horário que for mais conveniente ao paciente, proporcionando maior flexibilidade, praticidade e autonomia no acesso aos serviços de saúde.

Na teleconsulta, o profissional faz a anamnese, investiga os sintomas e define a conduta dentro dos limites da avaliação remota, explica Isadora. Predominam quadros agudos, como sintomas gripais, queixas gastrointestinais, alergias e infecções urinárias não complicadas.

A médica pondera que há fronteiras. “É importante destacar que nem toda condição pode ser resolvida remotamente”, frisa. Casos que exigem exame físico detalhado, exames complementares imediatos ou avaliação de sinais de gravidade devem ser direcionados ao atendimento presencial. “A telemedicina deve ser utilizada quando for clinicamente apropriada e segura para o paciente”, completa.

Agilidade e qualidade assistencial

Conforme Isadora, o custo menor decorre da tecnologia, que reduz despesas operacionais e barreiras logísticas que encarecem a assistência. “A agilidade está relacionada à facilidade de acesso e à organização do fluxo de atendimento, e não à redução da responsabilidade médica”, ressalta. Cada caso é avaliado individualmente, com autonomia médica para pedir mais dados, orientar medidas complementares ou indicar consulta presencial.

“Acreditamos que um atendimento humanizado não depende exclusivamente do ambiente físico. Depende principalmente da capacidade de ouvir, acolher, compreender a necessidade do paciente e oferecer uma orientação responsável”, argumenta. “Nosso desafio é justamente demonstrar que acessibilidade e qualidade podem caminhar juntas”, revela.

Segurança e validade dos documentos

A telessaúde foi autorizada em todo o país pela Lei nº 14.510, de 27 de dezembro de 2022, que exige o consentimento livre e esclarecido do paciente, atribui ao profissional a responsabilidade pela assistência e determina o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para Isadora, “a segurança é um dos pilares fundamentais da telemedicina”, e a plataforma deve seguir as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e a legislação brasileira.

Os médicos têm inscrição e habilitação verificadas, e a conduta fica sob responsabilidade de quem atende. Os documentos digitais precisam identificar profissional e paciente e reunir elementos que garantam autenticidade, como a certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). “A assinatura digital qualificada, com certificado ICP-Brasil, permite verificar a autoria e a integridade dos documentos”, detalha. Farmácias e estabelecimentos de saúde verificam a autenticidade das prescrições pelos mecanismos disponíveis, respeitadas as exigências de cada tipo de documento e medicamento.

Limites e desafios do modelo remoto

A médica reconhece que a teleconsulta não substitui integralmente a consulta presencial, pois não permite um exame físico completo. Diante de sinais de alerta, suspeita de condição grave ou necessidade de exame complementar, o paciente é orientado a buscar um serviço presencial, especializado ou de urgência. Em emergências, a recomendação da plataforma é ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no 192.

Entre os desafios, Isadora aponta o equilíbrio entre agilidade, acessibilidade e segurança, as diferenças de acesso à tecnologia, a alfabetização digital da população e a manutenção de padrões consistentes de qualidade. “Acreditamos que o futuro da saúde não está na substituição do atendimento presencial pelo digital, mas na integração inteligente entre essas modalidades”, avalia.

Próximos passos

Em fase de crescimento e consolidação, a empresa registra, desde o início, procura relevante por serviços médicos digitais, motivada pela chance de resolver necessidades de saúde sem deslocamentos e longas esperas. Os planos incluem expandir a plataforma, aprimorar a experiência dos usuários, aperfeiçoar os processos de segurança e qualidade e ampliar a rede de profissionais e a capacidade operacional. Nesta etapa, a prioridade é a clínica geral, e outras especialidades devem entrar conforme a demanda e o cadastro de médicos.

“Queremos contribuir para um modelo de saúde mais acessível, no qual a tecnologia facilite o encontro entre quem precisa de atendimento e quem está preparado para oferecê-lo”, conclui Isadora. Para ela, a telemedicina tem papel importante na transformação do acesso à saúde no país, se conduzida com responsabilidade, ética e compromisso com o paciente.

Sobre a Linkadoc

A Linkadoc é uma healthtech brasileira de pronto atendimento virtual, com sede em Paulínia (SP), que conecta pacientes de todo o país a médicos brasileiros com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) em consultas por vídeo.

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Para mais informações, basta acessar: https://linkadoc.com.br/