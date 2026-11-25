A ceia de Natal, tradicionalmente celebrada em família, transformou a decoração de mesas em parte do ritual de fim de ano e passou a movimentar um nicho de negócios conduzido, em grande medida, por mulheres. Um levantamento da Edenred Ticket com 3.722 colaboradores de empresas de todo o país mostrou que 84% dos entrevistados pretendiam passar a noite de Natal de 2025 em casa, com os familiares, cenário que aquece a procura por roupas de mesa, peças decorativas e serviços de composição de mesas.

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O Natal é a principal data do comércio. De acordo com projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o varejo brasileiro estimou R$ 72,71 bilhões em vendas no Natal de 2025, crescimento real de 2,1% sobre o ano anterior e o melhor desempenho desde 2014.

Esse movimento encontra um contingente crescente de mulheres à frente de pequenos empreendimentos. Um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), feito com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou 10,4 milhões de brasileiras donas de negócio em dezembro de 2025, o maior patamar da série histórica e uma alta de 27% em relação a 2015.

Para Jane Rodriguez, especialista em Mesa Posta e fundadora da Olha Que Mesa, a data reúne uma dimensão afetiva e outra econômica. “A Mesa Posta vem conquistando cada vez mais espaço nas celebrações natalinas porque as pessoas estão percebendo que preparar uma mesa bonita vai muito além da decoração. É uma forma de valorizar o momento de reunir a família e demonstrar carinho por quem está à mesa”, afirma.

Cores, texturas e significado à mesa

Na leitura da especialista, a ceia deste ano deve combinar a paleta clássica de vermelho, verde e dourado com propostas mais sofisticadas, que incorporam tons neutros, detalhes metalizados e elementos naturais. “Estampas natalinas, guardanapos de tecido, jogos americanos e porta-guardanapos são peças que ajudam a criar composições bonitas e personalizadas”, observa. Ela nota, entre seguidoras e alunas, mais interesse em aprender a montar mesas para diferentes ocasiões.

O valor simbólico da composição pesa na mesma medida. “Uma mesa preparada com carinho transmite uma mensagem muito bonita: você é importante para mim, e eu me preocupei em preparar esse momento para receber você”, diz Jane. Segundo ela, muitas alunas chegam interessadas apenas na decoração e acabam descobrindo o prazer de reunir pessoas e criar memórias.

Da decoração à geração de renda

A especialista enxerga no fim de ano uma porta de entrada para mulheres que desejam abrir um pequeno negócio. “Entre as oportunidades estão a produção e comercialização de jogos americanos, guardanapos e trilhos de mesa, a venda de peças e acessórios decorativos, a montagem de mesas para ocasiões especiais e a locação de produtos para celebrações e eventos”, detalha. De acordo com Jane, boa parte dessas atividades pode começar em casa, com estrutura enxuta e investimentos proporcionais à realidade de cada empreendedora.

A sazonalidade, porém, não deve definir o negócio. “O Natal pode ser uma excelente oportunidade para conquistar os primeiros clientes, mas sempre ensino que o objetivo deve ser construir um negócio que continue gerando oportunidades ao longo do ano, e não apenas nas datas comemorativas”, pondera. Jane recomenda que a iniciante escolha uma atividade, conheça o público, calcule custos e preço de venda e use as redes sociais para divulgar os produtos. “Não basta produzir algo bonito: é preciso compreender o mercado, valorizar o próprio trabalho e desenvolver uma visão empreendedora”, acrescenta.

Do setor bancário à educação digital

Depois de dez anos no setor bancário, Jane decidiu recomeçar do zero no mercado de Mesa Posta. “O maior desafio foi deixar para trás uma carreira consolidada e construir um negócio em um mercado no qual eu ainda não tinha experiência”, relembra. Com o crescimento da marca Olha Que Mesa, a empresária desenvolveu uma metodologia própria de ensino que integra conhecimentos técnicos de Mesa Posta, composição e produção de peças, precificação, estratégias comerciais e diferentes possibilidades de empreendedorismo no segmento.

Os cursos da especialista já receberam mais de 18 mil alunas no Brasil e em outros países, e o trabalho reúne aproximadamente 1 milhão de seguidores no Instagram, além de presença no YouTube, TikTok e Facebook. “Esse alcance demonstra como a educação online pode ampliar o acesso ao conhecimento especializado, permitindo que mulheres aprendam novas habilidades e conheçam possibilidades de empreendedorismo, independentemente de onde estejam”, avalia. Em 2024, Jane Rodriguez recebeu o reconhecimento Top 1% Creators da Hotmart, uma das principais plataformas de produtos digitais da América Latina.

A empresária também possui quatro marcas registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): Olha Que Mesa, Transformação em Mesa Posta, Mesa Posta como Negócio e Start Mesa Posta.

Para os próximos anos, a especialista projeta um segmento mais estruturado. “Vejo também um espaço cada vez maior para a profissionalização desse segmento. Não basta apenas ensinar a montar uma mesa bonita”, conclui.

Entre a tradição da ceia e o calendário do varejo, a Mesa Posta se consolida como um ponto de encontro entre convivência familiar e atividade econômica. Com número recorde de brasileiras à frente de empreendimentos, a qualificação e a gestão tendem a definir quem converte a demanda sazonal em renda contínua.

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