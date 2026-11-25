Os condomínios residenciais passam a funcionar sob uma nova jornada de trabalho a partir de 16 de dezembro de 2026. A Emenda Constitucional 141 (EC 141), promulgada pelo Congresso Nacional em 16 de outubro de 2026, garante duas folgas por semana e limita a jornada a 42 horas, sem redução salarial, com novo teto de 40 horas a partir de 16 de dezembro de 2027. A regra vale para porteiros, zeladores, faxineiros e folguistas, sejam da equipe própria ou de empresas terceirizadas.

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Com menos de 30 dias para a mudança, a portaria 24 horas concentra a maior parte das dúvidas de síndicos e administradoras, já que o posto precisa estar ocupado durante 168 horas semanais. Segundo a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), a mão de obra representa entre 55% e 60% do orçamento mensal dos condomínios com equipe própria. Com a redução da jornada de trabalho, o impacto nos custos pode chegar a 15%, dependendo da estrutura e do modelo de contratação de cada edifício.

O decreto de regulamentação, que deve prever ao menos oito folgas a cada 30 dias, escalas definidas principalmente por negociação coletiva e regras para setores de funcionamento contínuo, como segurança, teve a publicação adiada e não havia saído no Diário Oficial da União até 18 de novembro. A escala 12x36 continua permitida, mas a adequação ao teto de 40 horas ainda depende dessa regulamentação.

A conta da portaria 24 horas

“Uma portaria 24 horas precisa cobrir 168 horas por semana: 24 horas, sete dias. Hoje, com a jornada de 44 horas, quatro porteiros somam 176 horas. Sobram 8 horas por semana, uma margem pequena, mas que ajuda a absorver uma troca de turno ou um imprevisto”, explica Antonio Coelho, diretor de tecnologia da White Segurança, empresa de segurança e portaria virtual para condomínios em São Paulo e região.

Com 42 horas, os mesmos quatro profissionais cobrem exatamente 168 horas e, com 40 horas, chegam a 160, deixando oito horas descobertas toda semana. “O problema é que nenhuma escala funciona só no papel. Basta um porteiro faltar, apresentar um atestado ou sair de férias para o posto ficar descoberto”, afirma.

De acordo com o diretor, cada mês de férias deixa cerca de 180 horas para cobrir. As saídas usuais, como hora extra, deslocamento do zelador para a portaria ou posto vazio, não funcionam como solução permanente. A hora extra custa no mínimo 50% a mais, tem reflexo em 13º salário, férias e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e limite legal de duas horas por dia. “Também preocupa o cansaço: um porteiro que dobra turno com frequência fica menos atento numa função que é de segurança”.

Custo além do piso

A White estima o custo mensal de um porteiro em cerca de R$ 4.600. A conta parte do piso de R$ 2.221,86 da convenção coletiva 2026/2027 do Sindifícios, soma encargos e provisões de aproximadamente 60%, ou cerca de R$ 1.350, e inclui vale-alimentação de R$ 607,28 e vale-refeição de R$ 19,69 por dia trabalhado. “Esse é o valor que o síndico costuma ter na cabeça, mas ele representa menos da metade do custo real”, diz Coelho sobre o piso.

Na escala 12x36, com quatro porteiros, a portaria 24 horas presencial custa a partir de R$ 18 mil por mês, ainda sem adicional noturno, vale-transporte, cobertura de ausências e rescisões. Como os percentuais variam conforme o enquadramento de cada condomínio, a recomendação é confirmar os valores com o contador. “Comparar o salário do porteiro com a mensalidade de outra solução distorce a decisão”, alerta o executivo.

Caminhos possíveis

“Não existe um caminho certo para todo condomínio. Existe o caminho certo para cada perfil de prédio”, resume o diretor. Entre os critérios estão o tamanho da lacuna de horas, o custo total por unidade, a previsibilidade diante das duas etapas da lei, o risco trabalhista, o fluxo de visitantes e entregas, a estrutura física e a equipe atual. “A hora extra funciona como ponte ou para emergências, não como modelo”. O folguista tende a atender prédios de alto fluxo, que precisam de atendimento presencial o dia todo.

Já a portaria virtual, também chamada de portaria remota, aparece como alternativa a ser avaliada caso a caso, sobretudo em residenciais de fluxo moderado. “Na portaria virtual, a cobertura 24 horas fica com a central de monitoramento, e o custo do condomínio deixa de depender de escala”. Em prédios de altíssimo fluxo, ou quando os moradores preferem o atendimento presencial, ajustar a escala atual pode ser mais adequado. Se houver mudança, Coelho orienta conversar com os funcionários antes de qualquer comunicado e avaliar quem pode ser realocado para a zeladoria. “Uma transição bem conduzida respeita quem trabalhou anos no prédio e evita conflito com os moradores”, enfatiza.

O que fazer antes de 16 de dezembro

A orientação é dividir o trabalho em três frentes: refazer a escala com 42 horas e simular a de 40 horas; cobrar por escrito da terceirizada a nova escala e a planilha de custos aberta, já que, pela Lei 6.019/1974, o condomínio pode responder de forma subsidiária pelas dívidas trabalhistas da prestadora; e prever no orçamento de 2027 as duas etapas da lei, separadas do reajuste anual.

“Reajuste por mudança na lei é legítimo. Reajuste sem planilha é sinal de alerta”, observa o diretor. Para a assembleia, a sugestão é apresentar três cenários lado a lado, com o impacto por unidade: hora extra, contratação de folguista ou mudança do modelo de portaria. Mudanças em contrato, acordo ou controle de ponto devem passar pelo contador, pelo advogado ou pela administradora.

“Não existe solução única, mas existe conta, e quem faz essa conta agora decide com calma, em vez de decidir no susto”, conclui Coelho. Com a primeira etapa a menos de um mês, a adequação da portaria 24 horas passa por escala revista, contratos conferidos e orçamento preparado para os dois marcos da emenda.

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