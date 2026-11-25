A promoção da Black Friday, realizada entre 27 e 29 de novembro de 2026, oferece 30% de desconto no Maravilha Experience, pacote mais completo do Réveillon Maravilha 2027 na Praia da Taíba (CE). As vendas são feitas exclusivamente pelo site e pelo aplicativo da Zig Tickets.

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Um estudo do Mastercard Economics Institute, que analisou os 20 dias anteriores e os sete dias posteriores à Black Friday de 2025, apontou alta de 12,8% nos gastos com hospedagem, 11,3% com companhias aéreas e agências de viagem e 22,3% de crescimento online na categoria de hospedagem. No mesmo período, a CVC Corp registrou vendas 23,4% superiores às do ano anterior, enquanto o Grupo Wish teve receita 35% maior, com pico de procura voltado para Natal e Réveillon, sobretudo em destinos de praia do Nordeste.

No varejo, o e?commerce brasileiro faturou R$?10,19?bilhões entre quinta?feira e domingo da Black Week de 2025, alta de 7,8% segundo a Confi Neotrust, refletindo a preferência do consumidor por experiências de viagem.

Detalhes do Maravilha Experience

O Maravilha Experience inclui as cinco festas oficiais entre 27 e 31 de dezembro de 2026, com programação que se estende de 26 de dezembro a 2 de janeiro de 2027. Três das festas contam com open bar premium e o evento gastronômico Assado da Taíba abre a programação com peixe preparado em técnicas que utilizam coco e acompanhamentos regionais. O pacote garante acesso ao Beach Club diariamente e a atividades de esporte, wellness, fitness e lazer.

Local e infraestrutura

O Réveillon Maravilha ocorre na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, a cerca de 75?km de Fortaleza. A região é reconhecida como referência nacional de kitesurf e recebeu a certificação Lixo Zero, tendo desviado cerca de 94% dos resíduos na edição 2025/2026. A produção prioriza a contratação de mão de obra, serviços e fornecedores locais, impulsionando a cadeia de turismo do litoral cearense.

Para quem adquire o pacote, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, serve como principal porta de entrada. O evento disponibiliza serviço de concierge via WhatsApp (61?99660?2627) para orientar sobre ingressos, programação e opções de hospedagem, incluindo o hotel oficial Vila Marola e casas para aluguel na região.

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Black Friday Réveillon Maravilha 2027: 30% de desconto no Maravilha Experience, de 27 a 29 de novembro de 2026, com vendas exclusivas em zig.tickets/eventos/reveillon-maravilha-2027 e no app da Zig Tickets. As festas acontecem de 27 a 31 de dezembro de 2026, com programação de 26 de dezembro a 2 de janeiro de 2027, na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE). Classificação: 18?anos. Concierge pelo WhatsApp (61)?99660?2627. Mais informações disponíveis em www.reveillonmaravilha.com.br.