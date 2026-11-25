O Laboratório Teuto, uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, divulgou seu Relatório de Sustentabilidade 2025, apresentando resultados que reforçam seu compromisso com a eficiência operacional, a gestão responsável dos recursos naturais e a redução dos impactos ambientais. No período, a companhia produziu mais de 6,8 bilhões de unidades farmacêuticas e registrou avanços em emissões atmosféricas, gestão hídrica, eficiência energética e destinação de resíduos.

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Entre os indicadores ambientais monitorados, destaca-se a redução das emissões de óxidos de enxofre (SOx). Os níveis passaram de 153,50 mg/Nm³, em 2022, para 13,09 mg/Nm³, em 2025, representando uma redução superior a 90%.

Segundo a supervisora de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Teuto, Aretha Duarte, o resultado reflete o compromisso da empresa com a melhoria contínua de seus processos. "A redução das emissões demonstra que a melhoria contínua dos processos operacionais e das práticas de manutenção pode gerar ganhos ambientais significativos. O monitoramento constante dos indicadores nos permite identificar oportunidades de otimização e aumentar a eficiência ambiental da operação", destaca.

O resultado também está relacionado à estratégia de transição energética adotada pela companhia, que promoveu a substituição do óleo combustível BPF por gás natural nas caldeiras. Como consequência, o consumo de óleo BPF foi reduzido em aproximadamente 99% em comparação aos níveis registrados em 2021.

Na gestão dos recursos hídricos, o relatório evidencia uma redução de aproximadamente 22% na captação de água, que passou de 457 megalitros em 2024 para 356 megalitros em 2025. Entre as iniciativas implementadas está a inauguração do novo sistema de produção de água purificada. Além de proporcionar maior eficiência operacional, o sistema contribui para uma redução estimada de 15% no consumo de água potável. Parte da água proveniente do processo também é reaproveitada em sistemas auxiliares da planta industrial.

"A gestão eficiente da água é uma prioridade para a operação farmacêutica. Além de ampliar a capacidade de tratamento, buscamos continuamente oportunidades de redução do consumo e reaproveitamento de fluxos hídricos, contribuindo para a conservação dos recursos naturais da região", explica Aretha.

A gestão de resíduos também apresentou resultados relevantes. Em 2025, aproximadamente 89,5% dos resíduos gerados receberam destinações ambientalmente mais sustentáveis, com destaque para reciclagem e coprocessamento. Todo o processo é realizado por empresas licenciadas e monitorado por meio de sistemas de rastreabilidade, manifestos de transporte e certificados de destinação final.

Nas embalagens, o Teuto mantém iniciativas alinhadas aos princípios da economia circular. A empresa utiliza papel-cartão contendo 40% de fibras recicladas e tecnologia blockchain para rastrear o ciclo de reciclagem do material. Entre 2022 e 2025, foram recicladas 944 toneladas de papel, evitando a emissão de 543 toneladas de CO? equivalente.

"Nosso objetivo é garantir que os resíduos sejam gerenciados de forma ambientalmente adequada durante todo o seu ciclo de destinação, priorizando alternativas que promovam a valorização e a recuperação de recursos sempre que possível", afirma a supervisora.

No campo da eficiência energética, o relatório destaca a instalação de novas compressoras para produção de comprimidos, que elevaram a capacidade produtiva em aproximadamente 330 milhões de unidades por mês e apresentam consumo energético cerca de 6% inferior aos equipamentos anteriormente utilizados. A planta industrial também conta com sistema fotovoltaico em operação desde 2022.

Mesmo com o aumento da capacidade produtiva, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa permaneceu estável em 0,00094 tCO?e por mil unidades produzidas, demonstrando ganhos de eficiência associados ao crescimento da operação.

O relatório também evidencia que a combustão de combustíveis utilizados em processos térmicos permanece como uma das principais fontes de emissões diretas da companhia. Em 2025, as emissões do Escopo 1 totalizaram 4.211 tCO?e. O Teuto mantém a meta de redução da intensidade das emissões até 2030, considerando 2020 como ano-base.

"A descarbonização dos processos térmicos representa um dos principais desafios para a indústria farmacêutica. Seguimos avaliando alternativas tecnológicas que contribuam para a redução das emissões, mantendo a segurança e a qualidade dos processos produtivos", ressalta Aretha.

Além das iniciativas internas, a empresa também participa do sistema de logística reversa de medicamentos por meio da Logmed, em conformidade com o Decreto nº 10.388/2020. O programa permite que consumidores descartem adequadamente medicamentos vencidos ou em desuso e suas embalagens em pontos de coleta instalados em farmácias e drogarias.

"A logística reversa depende da atuação conjunta da indústria, distribuidores, varejo e consumidores. A destinação correta dos medicamentos vencidos é fundamental para evitar impactos ao solo, aos recursos hídricos e à saúde pública", destaca a supervisora.

A publicação do Relatório de Sustentabilidade reforça o compromisso do Teuto com a transparência e a melhoria contínua de seu desempenho ambiental. Os resultados demonstram que é possível ampliar a capacidade produtiva e fortalecer a competitividade da empresa, promovendo simultaneamente a gestão responsável dos recursos naturais e a redução dos impactos ambientais. É possível conferir o relatório completo da indústria farmacêutica no site.



Abaixo, os principais números do Relatório de Sustentabilidade 2025 do Laboratório Teuto:

- Produção: + 6,8 bilhões de unidades;

- Emissões de SOx na caldeira ATA MP-812: de 153,50 mg/Nm³ (2022) para 13,09 mg/Nm³ (2025);

- Captação de água: de 457 ML (2024) para 356 ML (2025);

- Resíduos fora de aterro/incineração comum: 89,5%;

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- Papel reciclado (2022–2025): 944 toneladas, com 543 tCO?e evitadas.