O Lar da Terceira Idade Padre Longino, entidade sem fins lucrativos que atende idosos em Mogi Guaçu, celebra 65 anos em 29 de novembro de 2026, com 104 residentes distribuídos em duas unidades. Fundado em 29 de novembro de 1961 pelo padre Longino Wastbinder e renomeado em 2003, o Lar conta com a Unidade I, que abriga 60 residentes, e a Unidade II, com 44 residentes; a segunda foi incorporada ao Lar em 10 de setembro de 2010 após o encerramento do Centro de Convivência Joaquina Maria de Arruda.

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O funcionamento das duas unidades envolve 74 colaboradores — 43 na primeira e 31 na segunda — entre profissionais de Serviço Social, Psicologia, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Medicina, cuidadores, técnicos, auxiliares de enfermagem e equipes de cozinha, limpeza, lavanderia, manutenção e administração.

O consumo mensal da instituição inclui aproximadamente 8 mil fraldas, 1.550 litros de leite, 500?kg de carne, 250?kg de arroz, 120?kg de feijão e 800 ovos, além de frutas, legumes, verduras e materiais de higiene. Para garantir a continuidade dos cuidados, o Lar busca recursos para custear o funcionamento e concluir obras de adequação na Unidade?II.

A mobilização de apoio ocorre por meio de campanhas e eventos. Em outubro, a segunda Festa da Queima do Alho reuniu cerca de 550 participantes e 100 voluntários. A próxima ação será a primeira Exposição de Carros Antigos e Motos Clássicas, prevista para 5 e 6 de dezembro na Unidade?II, com o objetivo de aproximar colecionadores, motoclubes, empresas e famílias ao trabalho da instituição.

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Segundo Sérgio Luiz Ferrari, presidente do Lar, “cada contribuição deve ter uma finalidade definida e ajudar a sustentar o atendimento”. Ele ressaltou que o aniversário de 65 anos deve ampliar o conhecimento da comunidade sobre a entidade e estimular a participação contínua de apoiadores.