A relação entre práticas de relaxamento e bem-estar emocional é objeto de investigações acadêmicas no Brasil. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), apresentada em 2023, analisou a aplicação das Barras de Access em participantes com sintomas de ansiedade e transtorno do zumbido.

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Intitulado “Estudo clínico com Barra de Access: efeitos nos sintomas de ansiedade e no transtorno do zumbido”, o trabalho contou com 42 participantes, distribuídos entre grupos de aplicação da técnica e placebo. A investigação integra as pesquisas sobre práticas complementares, embora seus resultados não permitam estabelecer a técnica como tratamento clínico comprovado para essas condições.

Facilitadora de Barras de Access desde 2020, Flávia Bianchi iniciou sua formação durante a pandemia de Covid-19, período em que também participou de iniciativas voluntárias de doação de sessões destinadas a pessoas que enfrentavam situações de luto e sofrimento emocional. A experiência contribuiu para direcionar sua atuação ao acolhimento e ao desenvolvimento pessoal.

Formação e práticas de acolhimento

De acordo com a Access Consciousness, organização responsável pela divulgação da técnica, as Barras de Access consistem na aplicação de toques suaves em 32 pontos da cabeça. A abordagem é apresentada por seus praticantes como uma experiência voltada ao relaxamento e ao autoconhecimento.

A formação de Flávia Bianchi ocorreu em um período marcado pelas consequências sociais e emocionais da pandemia. Segundo a profissional, as atividades voluntárias possibilitaram o contato com pessoas que buscavam acolhimento diante de perdas familiares, experiências que contribuíram para seu interesse pela relação entre emoções, autocuidado e qualidade de vida.

Ao longo de sua atuação, Bianchi relata ter acompanhado pessoas com diferentes queixas físicas e emocionais, incluindo queda capilar, alopecia areata, psoríase, pênfigo vulgar e dificuldades relacionadas à compulsão alimentar. Algumas dessas experiências foram documentadas por meio de fotografias e registros pessoais de acompanhamento, segundo a facilitadora.

Práticas complementares e investigação científica

As experiências motivaram o interesse da profissional pela investigação da relação entre práticas complementares, saúde emocional e tratamentos convencionais. Entretanto, registros individuais não permitem estabelecer relações de causa e efeito nem comprovar a eficácia de determinada técnica para condições clínicas específicas.

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A investigação científica sobre abordagens complementares requer estudos controlados e resultados reproduzíveis. Práticas destinadas ao relaxamento não substituem acompanhamento médico ou psicológico, especialmente em situações que envolvem doenças, transtornos de saúde mental ou uso de medicamentos.