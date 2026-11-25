Um dos maiores pensadores da gestão empresarial no mundo estará em breve no Brasil para um encontro com líderes e C-levels brasileiros. Dr. Ram Charan, conselheiro de CEOs globais, autor de best-sellers e ex-professor de Harvard, é a atração internacional do Senior Experience 2027 (SXP 27), evento promovido pela multinacional de tecnologia Senior Sistemas. Em sua 3ª edição, o evento acontece no dia 18 de março, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, com expectativa de reunir cerca de três mil participantes.

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Considerado pela revista Fortune o consultor mais influente do mundo em atividade, o indiano dedica seis décadas ao aconselhamento de líderes e conselhos de administração de algumas das maiores companhias globais, incluindo Toyota e Bank of America. Com MBA e doutorado pela Harvard Business School, é autor de mais de 36 livros, que somam mais de 4 milhões de exemplares vendidos em ao menos 25 idiomas. Entre suas obras estão "The Leadership Pipeline: How to Build the Leadership Powered Company", publicado no Brasil como o "Pipeline de Liderança" e "Execution: The Discipline of Getting Things Done", vendido no Brasil sob o título “Execução: A disciplina para atingir resultados”, que permaneceu por mais de 150 semanas na lista de best-sellers do jornal norte-americano The New York Times.

A mais recente obra do Dr. Ram Charan é o livro "China’s 90% Model: China Has America by the Throat — Here’s How to Fight Back and WIN" (em tradução livre: "O Modelo dos 90% da China: A China tem os Estados Unidos pelo pescoço. Veja como reagir e vencer"), lançado em 2026.

A presença do Dr. Ram Charan na plenária do SXP 27 reforça o papel do evento como fonte de conhecimento e de referências estratégicas para líderes de negócio e de gestão de pessoas, que buscam subsídios para a tomada de decisões diante das profundas mudanças nos modelos de negócios, nas relações de trabalho e na aplicação da inteligência artificial mundo afora.

“A cada edição, o Senior Experience busca colocar diferentes perspectivas em contato. Trazemos debates sobre as mudanças em curso e exploramos um ambiente para que as pessoas possam discutir, questionar e encontrar caminhos para transformá-las em ações aplicáveis para seus negócios”, afirma Jean Paul Vieira, CPMO da Senior Sistemas.

Lideranças de mercado no palco

A programação terá cerca de 70 palestrantes distribuídos em sete palcos simultâneos, somando 50 horas de conteúdo. De acordo com a Senior, a grade do evento tem como mote central "Gestão e Pessoas: potencialize o ilimitado", que converge em três grandes trilhas de conteúdo: gestão, pessoas e tecnologia.

Entre os assuntos de destaque estão estratégias de crescimento, competitividade, cultura organizacional, desenvolvimento de lideranças e aplicações da inteligência artificial nos negócios.

Além do Dr. Ram Charan, estão confirmados nomes como Alessandro Jannuzzi, vice-presidente de Estratégia e Engenharia de Soluções da Microsoft Brasil; Arlan Roque, diretor de Expansão e B2B da Cacau Show; Alexandre Kavinski, líder de Inovação e IA da WPP Media Brasil; Borja Castelar, ex-diretor do LinkedIn na América Latina; Ebiliane Lima, líder do hub de inovação do Grupo Silvio Santos; e Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior Sistemas.

O evento também contará com mais de 30 espaços destinados a demonstrações de tecnologias para gestão empresarial e gestão de pessoas, experiências e networking. Entre as marcas já confirmadas estão Oracle, BTG Pactual Empresas, Onfly, IOB e Control iD. Em suas duas primeiras edições, o Senior Experience já somou mais de 150 palestrantes, 4,5 mil lideranças participantes, 110 horas de conteúdo simultâneo e 8 mil metros quadrados dedicados à experiência.

Ingressos à venda

Os ingressos para o Senior Experience 2027 já estão disponíveis no site oficial do evento, que também reúne informações sobre os palestrantes e as modalidades de participação.

Serviço – Senior Experience 2027

Data: 18 de março de 2027

Local: Transamerica Expo Center, São Paulo (SP)

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Informações e ingressos: Senior Experience 2027