Quando um consumidor finaliza uma compra pela internet, inicia-se uma jornada logística que envolve diferentes etapas até que a encomenda chegue ao seu destino. Em períodos de maior movimentação do comércio eletrônico, como a Black Friday e o Natal, esse processo ganha ainda mais relevância e exige integração entre centros de distribuição, sistemas de triagem, transporte e operações de última milha.

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Desde que iniciou suas operações no Brasil, em 2022, a J&T Express vem ampliando sua rede logística em todo o país. Atualmente, a empresa conta com mais de 50 centros de transferência e mais de 6 mil pontos de coleta. Após a triagem, as encomendas seguem pela rede de transporte interestadual e regional até as unidades operacionais responsáveis pela última etapa da entrega, de onde partem para chegar aos destinatários.

“Uma das etapas centrais desse processo é a triagem automatizada. Nos centros de distribuição, tecnologias de automação permitem identificar, classificar e direcionar as encomendas de acordo com seus destinos”, explica Cory Chen, gerente de Planejamento da J&T Express no Brasil.

Entre os recursos utilizados estão equipamentos DWS (Dimensioning, Weighing and Scanning), capazes de realizar a leitura de cinco faces dos pacotes, e sistemas cross-belt, que automatizam a separação das encomendas. A operação também utiliza sistemas de rastreabilidade por vídeo, que permitem registrar e consultar etapas do processo de triagem, ampliando a visibilidade e o controle sobre a movimentação dos pacotes.

A tecnologia, porém, é apenas uma parte da jornada. Depois da triagem, as encomendas seguem pelas rotas de transferência até as unidades responsáveis pela etapa final da entrega. Esse fluxo depende da integração entre planejamento, transporte e distribuição para que os pacotes cheguem ao destino correto.

“Embora a experiência de compra termine, para o consumidor, quando o pedido chega à sua casa, existe uma cadeia de processos que precisa funcionar de maneira coordenada. A identificação correta das encomendas, a organização por destino, a transferência entre unidades e o acompanhamento das etapas são elementos importantes para a eficiência da nossa operação”, complementa o executivo.

Nesse contexto, a automação contribui para padronizar processos, ampliar a rastreabilidade e reduzir a necessidade de intervenção manual em etapas da triagem. A combinação entre infraestrutura, tecnologia e planejamento de transporte permite conectar diferentes regiões e atender às particularidades logísticas de um país com dimensões continentais.

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“Para a J&T Express, mostrar os bastidores da logística também é uma oportunidade de aproximar o consumidor de uma atividade que costuma acontecer longe dos olhos de quem compra pela internet: o trabalho necessário para conectar vendedores e compradores em diferentes regiões do país”, finaliza.