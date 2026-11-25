O mercado brasileiro de self storage segue em acentuado crescimento e registrou uma alta de 9,6% no número de boxes no segundo trimestre de 2026, comparado com o mesmo período do ano anterior, consolidando a expansão de um segmento que acompanha as transformações urbanas e as novas necessidades de armazenagem de pessoas e empresas. De acordo com levantamento da Brain Inteligência Estratégica em parceria com a Associação Brasileira de Self Storage (ASBRASS), o país conta com 296 mil unidades, distribuídas em 754 operações e presentes em 151 cidades — anteriormente, esse número era de 143 municípios.

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No comparativo, o setor ainda registrou a redução da vacância média nacional (percentual de boxes disponíveis para locação em relação ao total de espaços existentes no mercado), que passou de 18,7% no segundo trimestre de 2025 para 15,3% no mesmo período de 2026. Também foi registrada uma maior Área Bruta Locável (ABL) total, de aproximadamente 2,22 milhões de metros quadrados — ante 1,96 milhão de metros quadrados no primeiro trimestre do ano —, além de o preço médio nacional ter subido de R$ 118 para R$ 126 por metro quadrado.

Do total de boxes disponíveis em território nacional, a região Sudeste concentra a maior parcela da infraestrutura do setor, com 408 operações, equivalentes a 54% do total brasileiro. Desse universo, 287 estão localizadas no estado de São Paulo, que sozinho representa 38% das operações nacionais. A região tem o mercado liderado pela GoodStorage, empresa especialista em soluções de armazenagem urbana, que conta com mais de 50 unidades espalhadas pela capital e Grande São Paulo.

Para Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage, o momento demonstra a evolução do setor e a importância de uma estratégia de expansão alinhada às características de cada mercado. “O crescimento do self storage no Brasil reflete mudanças estruturais na forma como pessoas e empresas utilizam os espaços urbanos. Ao mesmo tempo, a evolução dos indicadores regionais mostra que não basta ampliar a oferta: é fundamental compreender a dinâmica de cada localização, identificar oportunidades e desenvolver operações que estejam conectadas às necessidades reais dos clientes”, afirma o executivo.

Mudanças no perfil da armazenagem impulsionam o setor



A pesquisa também apresenta informações sobre o perfil da oferta brasileira: os boxes de até 3 metros quadrados representam 34,4% das unidades disponíveis no mercado, demonstrando a relevância dos espaços compactos no segmento. Já as unidades com áreas entre 4 m² e 6 m² e de 7 m² a 15 m² correspondem, juntas, a 48,6% da oferta nacional.

“Existe uma demanda relevante por espaços menores e mais funcionais, capazes de atender a diferentes necessidades de armazenamento. Essa predominância de boxes compactos reflete a busca por flexibilidade e praticidade, tanto por parte de pessoas que precisam otimizar o espaço em casa quanto de empresas que buscam soluções eficientes para organizar estoques e materiais. É um movimento que acompanha as transformações na dinâmica das cidades e nas formas de consumo, e a GoodStorage está atenta a este novo momento”, ressalta Cordeiro.

O preço médio do metro quadrado também varia de acordo com o tamanho das unidades. Nos boxes de até 6 m², o valor chega a R$ 129, enquanto nas unidades de 7 m² a 30 m² a média é de R$ 94. No caso dos espaços acima de 30 m², o preço médio é de R$ 81 por metro quadrado.

Nesse contexto, a GoodStorage atua com soluções de armazenagem voltadas tanto ao consumidor final quanto ao mercado corporativo. A companhia investe em uma rede de unidades estrategicamente localizadas em São Paulo e na Grande São Paulo, oferecendo espaços flexíveis para armazenamento de móveis, objetos pessoais, estoques, equipamentos e materiais de empresas.

Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 500 mil metros quadrados de área, reunindo operações de self storage, galpões flexíveis e galpões urbanos. Seu modelo de atuação busca atender às diferentes demandas de armazenagem, com soluções que acompanham a dinâmica de ocupação das grandes cidades.

Sobre a GoodStorage

Fundada em 2013 por Thiago Cordeiro, a empresa se propõe a revolucionar o mercado de armazenagem urbana em São Paulo, sendo atualmente a principal operadora do segmento no país. Com capilaridade, escala e flexibilidade, atende a pessoas físicas e empresas de diversos segmentos, operando mais de 70 ativos entre unidades de self storage, galpões flexíveis e galpões urbanos. A GoodStorage atua principalmente na capital paulista, com soluções distribuídas em 500 mil m².

A Goodstorage é investida da Evergreen Investment Advisors, uma gestora de fundos que realiza investimentos de longo prazo em empresas operacionais especializadas em imóveis no mundo todo. A Evergreen administra veículos de duração permanente com mais de US$ 18 bilhões em ativos investidos.

Canais: Goodstorage.com.br | @goodstorage | GoodStorage

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Contatos para imprensa: GoodStorage | Máquina CW | goodstorage@maquinacohnwolfe.com