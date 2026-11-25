Nem toda quimioterapia acontece no hospital. Para muitos pacientes oncológicos no Brasil, parte do tratamento é feita em casa, com comprimidos chamados de “antineoplásicos orais”. Trata-se de medicamentos de alto custo cujo acesso segue como uma das principais dificuldades de quem continua em tratamento depois que campanhas como o Outubro Rosa chegam ao fim, explicam advogados que atuam em Direito da Saúde.

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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 781 mil novos casos de câncer por ano no país até 2028, ou cerca de 518 mil quando excluídos os tumores de pele não melanoma, segundo a Estimativa 2026–2028. Só o câncer de mama deve somar 78.610 novos casos a cada ano do triênio. Parte desses pacientes recorre à Justiça para garantir o tratamento: de janeiro a agosto de 2025, o Judiciário recebeu cerca de 454 mil novos processos sobre saúde, com medicamentos entre os principais objetos das ações, de acordo com diagnóstico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o PNUD.

Na saúde suplementar, a cobertura desses comprimidos está prevista na Lei nº 9.656/1998. O artigo 12 determina a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral, nos planos ambulatoriais e de internação hospitalar, incluindo os medicamentos para controle de efeitos adversos e os adjuvantes. Desde 2022, com a Lei nº 14.307, os pedidos de inclusão de novos antineoplásicos orais no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) devem ser analisados de forma prioritária, em até 120 dias, prorrogáveis por mais 60. Em janeiro de 2026, por exemplo, a ANS incorporou ao rol um medicamento oral para a mielofibrose, um tipo de câncer do sangue, com cobertura obrigatória a partir de março.

No Sistema Único de Saúde (SUS), o caminho é outro. A incorporação de um novo medicamento depende de processo administrativo conduzido pelo Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), que deve ser concluído em até 180 dias, prorrogáveis por 90, conforme o artigo 19-R da Lei nº 8.080/1990. “O antineoplásico oral é um comprimido que o paciente toma em casa; a lei prevê o fornecimento pelo plano de saúde ou pelo SUS, desde que haja indicação médica e evidência científica de eficácia”, explica o advogado Rubens Novicki Neto, que atua em Direito da Saúde em Curitiba (PR).

A advogada Cintia Molinari, sócia do escritório Molinari & Novicki Neto Advogados, de Curitiba, conhece esse caminho pelos dois lados. Administradora de formação, ela migrou para o Direito. A decisão ganhou força após o adoecimento da mãe, quando sua família precisou entender caminhos de acesso a direitos relacionados à saúde. Anos depois, já advogada, Cintia recebeu o próprio diagnóstico de câncer de mama. “Da noite para o dia, eu era a advogada que virou paciente”, conta.

Durante o tratamento, ela passou por três planos de saúde e enfrentou negativas e atrasos. Manteve a rotina de trabalho e, mesmo nos dias mais difíceis, fazia questão de chegar às sessões arrumada, de peruca e cílios. Na ala de quimioterapia da clínica onde é acompanhada, passou a conversar com outras pacientes sobre medicamentos, reconstrução mamária e o que fazer quando o plano recusa a cobertura de um tratamento, incluindo os antineoplásicos que ela própria toma em casa, como o abemaciclibe e ribociclibe.

A experiência levou o escritório a concentrar a atuação no acesso judicial a medicamentos de alto custo para pacientes oncológicos, não apenas no câncer de mama. Segundo Cintia, há tratamentos para outros tipos de tumor, inclusive em crianças, com custo muito superior ao dos medicamentos que ela utiliza. Alguns exemplos são os medicamentos como abemaciclibe, ribociclibe, capivasertibe, trastuzumabe deruxtecana, sacituzumabe govitecana e olaparibe.

A advogada também atua como voluntária em uma associação de apoio a mulheres com câncer de mama no Paraná, orientando pacientes sobre tratamento, prevenção e seus direitos. Motivada a aumentar a conscientização da causa, ela reuniu essas orientações em uma cartilha gratuita distribuída durante o Outubro Rosa. Rubens Novicki Neto, sócio do escritório e filho de Cintia, acompanhou o tratamento da mãe de perto e hoje divide com ela a condução da área na advocacia.

Essa experiência pessoal de ambos orienta a forma como o escritório se organiza. Os sócios resumem a proposta com a palavra zeitgeist (“espírito do tempo”, em alemão): uma nova forma de exercer a advocacia, que combina atuação técnica e mentalidade empreendedora, com o objetivo de ampliar o acesso à informação sobre direitos e à Justiça entre pacientes oncológicos. Com a maior parte dos atendimentos vinda de fora do Paraná, o escritório planeja ampliar a atuação nacional em 2027, com foco em medicamentos de alto custo. “Os direitos precisam chegar a mais pessoas, e a internet e a inteligência artificial permitem fazer isso em escala, com equipes enxutas e mais eficientes”, afirma Rubens.

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Para os sócios, o calendário de campanhas ajuda a dar visibilidade ao tema, mas não acompanha o tempo do tratamento. O Novembro Azul, dedicado ao câncer de próstata, renova a discussão sobre acesso a terapias, porém a orientação para pacientes e familiares segue a mesma: conhecer o que a lei garante, ter em mãos a prescrição médica e guardar por escrito as respostas formais do plano de saúde ou do SUS.