Uma pequena empresa que contrata o mesmo plano de saúde para os funcionários pode pagar o dobro apenas por estar em outro estado. É o que mostra um levantamento da Valeplan Seguros, corretora de São José dos Campos (SP), feito com as tabelas oficiais do Bradesco Saúde PME vigentes em novembro de 2026, para empresas de 3 a 29 vidas.

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No plano de entrada (Efetivo, enfermaria, com coparticipação), a mensalidade de um beneficiário de até 18 anos vai de R$ 213,63 em Minas Gerais a R$ 428,44 no Maranhão. São Paulo (capital) e Grande SP aparecem no meio do ranking, em 17º lugar entre 28 áreas, com R$ 305,53, enquanto Campinas, Jundiaí e Santos o valor fica em R$ 229,88. Para uma empresa-tipo de cinco pessoas (uma de até 18 anos e quatro adultos entre 24 e 38 anos), a conta mensal varia de R$ 1.606,93 em Minas Gerais a R$ 3.222,78 no Maranhão.

A idade da equipe é o fator que mais pesa: em todas as 258 tabelas analisadas, a faixa de 59 anos ou mais custa exatamente seis vezes a de 0 a 18 anos, o limite permitido pela ANS. "Duas empresas do mesmo tamanho, na mesma cidade, podem ter mensalidades muito diferentes só pela idade dos funcionários. Por isso, a cotação precisa partir da lista real de vidas", afirma Janiel Tadeu dos Santos, responsável técnico da Valeplan Seguros.

O levantamento também mostra o peso da coparticipação: nas áreas em que o mesmo plano existe com e sem ela, a versão sem coparticipação custa 37% a mais.

As regras de entrada também importam. No Bradesco Saúde empresarial, o mínimo é de três vidas, e o MEI precisa ter o CNPJ aberto há pelo menos seis meses. Os valores são de referência, por pessoa e por mês; o preço final depende da proposta de cada empresa. A Valeplan Seguros é uma corretora independente: o levantamento foi feito por ela a partir das tabelas oficiais e não é uma publicação da operadora.

A tabela completa por estado e a metodologia estão disponíveis em https://planobradescosaudeempresas.com.br/estudo-preco-plano-de-saude-empresarial-por-estado-2026/.

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Sobre a Valeplan Seguros: corretora de seguros registrada na SUSEP (222141918), com sede em São José dos Campos (SP), especializada em planos de saúde para empresas, MEI e famílias.