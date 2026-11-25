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"Six Seven" (67), o robô concierge humanoide treinado da YYForce

SINGAPURA, Nov. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" ou a "Empresa"), provedora de soluções de força de trabalho de linha de frente, robótica e gestão de instalações orientadas por IA, anunciou hoje o lançamento de um robô humanoide treinado com tecnologia proprietária. Desenvolvido para operações de concierge em tempo real no setor de hospitalidade, o modelo utiliza a computação de IA de borda NVIDIA Jetson e os fluxos de trabalho de simulação NVIDIA Isaac Sim.

Chamado de "Six Seven" (67) pela equipe do hotel, o primeiro atendente humanoide será implementado no Novotel Singapore on Stevens, sendo um marco significativo na transição da IA incorporada comercial de ambientes de treinamento para o serviço hoteleiro voltado para os hóspedes no mundo real.

Integrado à arquitetura do sistema operacional de força de trabalho da YYForce, o "Six Seven" combina inteligência conversacional natural com conhecimentos sobre o estabelecimento e a região em tempo real para oferecer um atendimento completo aos visitantes no saguão do empreendimento. O assistente humanoide é treinado para lidar com uma ampla gama de interações com os hóspedes, incluindo:

Concierge Completo para Hotéis e Restaurantes: Respostas imediatas sobre restaurantes no local, localizações de espaços, horários de funcionamento, cardápios e eventos e atividades diárias do hotel.

Orientação de Viagem Local e em Toda Singapura: Auxílio aos visitantes com informações sobre como se locomover pelo bairro, atrações próximas, opções de transporte e recomendações turísticas selecionadas em toda Singapura.

Hospitalidade e Narrativa Interativas: Resposta de forma natural às perguntas abertas dos clientes e envolvimento dos turistas e famílias com narrativas interativas para uma experiência de chegada inesquecível.

Um vídeo curto do Six Seven em treinamento está disponível aqui: https://youtu.be/msQGAYrEHoU

Para um desempenho confiável em espaços públicos dinâmicos de hospitalidade, a YYForce desenvolveu e validou o "Six Seven" usando o NVIDIA Isaac Sim para simulação física de IA e treinamento sintético. O projeto também utiliza o NVIDIA Jetson para inferência de IA de borda integrada de baixa latência e interação de voz em tempo real.

"A implementação do Six Seven no Novotel Singapore on Stevens é um exemplo de como a robótica humanoide pode oferecer hospitalidade genuína, precisão e valor operacional na linha de frente do empreendimento", afirmou Mike Fu, Presidente e CEO da YYForce. "Com o Six Seven desenvolvido com base no NVIDIA Jetson e no Isaac Sim dentro da nossa plataforma Workforce OS, estamos acelerando a adoção comercial da IA incorporada. Isso capacita os parceiros do setor de hospitalidade a aprimorar as experiências dos hóspedes e, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios persistentes de pessoal na linha de frente."

Essa implantação se baseia nas iniciativas dedicadas de treinamento em robótica e coleta de dados da YYForce em Singapura e na Malásia, avançando na estratégia mais ampla da Empresa de expandir os robôs de serviço comercial nos setores de hospitalidade, varejo e gestão integrada de instalações.

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) é uma provedora de soluções de força de trabalho e de gerenciamento integrado de instalações com base em IA, com sede em Singapura e operações em toda a Ásia e outras regiões. Com foco na sua missão de transformar o trabalho na linha de frente por meio de IA, robótica e soluções integradas de força de trabalho, a Empresa une pessoas, software inteligente e robótica comercial em um único ecossistema conectado. Seu portfólio abrange a alocação inteligente de pessoal (YY Circle, Yolara AI), a gestão digital de propriedades (24iFM) e a implementação, locação e manutenção de robôs de serviço, além do desenvolvimento de robótica humanoide, atendendo aos segmentos de hospitalidade, gestão de instalações, varejo, logística e outras áreas focadas na linha de frente. Guiada por sua visão de construir o futuro do trabalho, onde pessoas e tecnologia inteligente prosperam juntas, a YYForce ajuda as empresas a aumentar a produtividade, aprimorar as experiências do dia a dia e construir uma força de trabalho mais inteligente e sustentável.

Para mais informações, visite https://www.yyforce.ai.

Declaração de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. Elas incluem declarações sobre a implementação, o desempenho e os recursos do robô concierge humanoide da Empresa, o uso de tecnologias de computação e simulação de IA de terceiros e os planos da YYForce de expandir os equipamentos de serviço comercial nos setores de hospitalidade, varejo e gestão integrada de instalações. Essas projeções são baseadas nas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes. Entre esses fatores estão o desempenho, a confiabilidade e a segurança dos sistemas de robótica e IA em ambientes públicos; a precisão das respostas geradas por IA; os requisitos de privacidade de dados e proteção de dados pessoais; a dependência de fornecedores terceirizados de hardware e software, incluindo restrições à cadeia de suprimentos ou ao comércio; a aceitação e a demanda por parte dos clientes; o cronograma das implantações; e outros riscos descritos nos registros da Companhia na Securities and Exchange Commission dos EUA. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar tais estimativas, exceto quando exigido por lei.

NVIDIA, Jetson e Isaac Sim são marcas comerciais da NVIDIA Corporation. As referências à NVIDIA e a outros terceiros são apenas para fins informativos e não implicam nenhum endosso ou parceria com essas partes além do que é expressamente declarado.

Relações com Investidores

YYForce Inc.

Departamento de Relações com Investidores

Email: ir@yyforce.ai

Website: https://www.yyforce.ai

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5a614b6-c803-4c91-93b6-771e9a408c2e

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9884908)