Apenas 6% dos projetos no Brasil são concluídos dentro do prazo, do custo e do escopo planejados. O dado é do Panorama de Gestão de Projetos Brasil 2026, pesquisa da Artia divulgada em outubro com 1.265 profissionais. Segundo o levantamento, 57,3% dos participantes estão insatisfeitos com a maturidade em gestão de projetos de suas organizações e 48,7% não contam com escritório de projetos (PMO).

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Os dados convergem com o Pulse of the Profession 2026, do Project Management Institute (PMI): 31% dos projetos complexos não alcançam todos os benefícios pretendidos, mais que o dobro da taxa dos projetos em geral. Já o relatório 2025 Global Performance Transformation, da Oliver Wyman, com 500 executivos de 22 países, indicou que apenas 3% das empresas que conduziram grandes transformações atingiram integralmente seus objetivos. A PwC, em análise de 2025, aponta a ausência de governança contínua sobre o valor entregue como um dos fatores que dificultam a sustentação dos resultados.

Governança no fim da fila

Para Josete Grigorio, especialista em governança, riscos e compliance e fundadora da startup brasileira Simple Lean®, os dados refletem a dificuldade das organizações em conectar planejamento, processos, pessoas e indicadores aos resultados. Segundo ela, a governança costuma ser tratada como etapa posterior à implantação de sistemas, concentrada em relatórios e auditorias, e o acompanhamento perde continuidade após o encerramento dos projetos.

"Quando a governança entra só no final, o projeto pode até ser entregue, mas nem sempre foram definidos os indicadores e as responsabilidades necessários para sustentar os resultados", afirma Josete Grigorio. Com mais de 20 anos de atuação em gestão, projetos e governança, Josete é Lead Implementer das normas ISO 27001, ISO 27701 e ISO 31000 e DPO certificada pela EXIN.

Da inquietação profissional a um ecossistema brasileiro de governança

Ao longo da carreira, a especialista observou que organizações investiam em tecnologia e implantavam sistemas, mas seguiam com falhas operacionais recorrentes, dependência de profissionais específicos e indicadores desconectados da estratégia. Essa inquietação, que envolve também os impactos da desorganização sobre as pessoas e a cultura de trabalho, está registrada no livro A Filosofia por trás da Metodologia Simple Lean® — Framework, de sua autoria.

Dela surgiu a Simple Lean®, startup que desenvolveu um ecossistema de governança organizacional apoiado em metodologia proprietária e em um framework tecnológico, com documentação técnica publicada e pesquisa científica em desenvolvimento. O foco está em processos, pessoas e cultura, de forma multidisciplinar e orientada aos resultados, integrando governança operacional, estratégica e de compliance à transformação digital.

"A Simple Lean® nasceu da percepção de que a transformação digital não se resolve apenas com tecnologia. É preciso estabelecer a governança desde o início, conectar pessoas, processos e cultura, executar, medir e monitorar resultados continuamente", explica Josete Grigorio.

Processos, pessoas e cultura conectados aos resultados

Na proposta da Simple Lean®, processos, pessoas e cultura não são tratados como elementos isolados. Cada processo precisa ter um propósito, responsáveis definidos, riscos conhecidos e indicadores conectados aos objetivos estratégicos. As pessoas precisam compreender não apenas o que executar, mas por que suas atividades são importantes e como contribuem para os resultados da organização.

A cultura organizacional é trabalhada ao longo dessa jornada, por meio da participação das equipes, da capacitação e do acompanhamento contínuo. A proposta busca substituir a atuação reativa, marcada por urgências e problemas recorrentes, por uma gestão estruturada, preventiva e orientada por evidências.

"Não basta ter processos documentados ou indicadores em dashboards. É preciso que as pessoas compreendam seu papel, que a cultura sustente a execução e que os resultados sejam medidos. Organizações extraordinárias não dependem de heróis, mas de processos organizados e pessoas preparadas", destaca Josete. O objetivo é contribuir para organizações mais previsíveis, com menos retrabalho, maior continuidade operacional e melhores condições de trabalho.

Governança desde a primeira etapa

No modelo, propósito, responsáveis, riscos, indicadores e metas são definidos antes do mapeamento dos processos e acompanham cada etapa até o monitoramento contínuo. A estrutura se aplica a jornadas como gestão de processos, LGPD, ISO 9001, NR-1 e projetos de tecnologia, e segue quatro movimentos: entender, compreender, interpretar e evoluir.

O framework utiliza inteligência artificial cognitiva para apoiar o registro de entrevistas, a estruturação de fluxos e a identificação de riscos. Recursos preditivos, em evolução, buscam antecipar desvios a partir dos indicadores e apoiar decisões baseadas em evidências. A gamificação é usada como instrumento de capacitação e transformação cultural.

A arquitetura é tema de artigo científico submetido à ICEIS 2027 (International Conference on Enterprise Information Systems), em avaliação, e suas especificações técnicas estão publicadas com DOI no repositório científico Zenodo. Em um dos casos analisados, em uma organização de serviços, o modelo identificou etapas redundantes e a concentração de uma atividade crítica em uma única pessoa.

Pontos de atenção

Segundo a especialista, três perguntas ajudam a verificar se a governança está presente desde o início: o que será medido foi definido antes de o trabalho começar? Há responsáveis por cada atividade crítica e por cada indicador? Quem acompanhará os resultados após o encerramento do projeto?

"Governança não é o relatório que fecha o projeto. Ela define, desde o primeiro dia, o que será medido e quem responde por cada resultado", finaliza Josete Grigorio, fundadora da Simple Lean®.

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Mais informações sobre a pesquisa: https://zenodo.org/records/21461971