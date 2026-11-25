A violência contra mulheres também encontra espaço de discussão na música brasileira. Histórias de relacionamentos abusivos, violência psicológica, independência emocional e reconstrução pessoal inspiram composições que levam ao campo do entretenimento questões presentes no cotidiano de milhões de brasileiras. O tema ganha atenção especial em novembro, mês que marca o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado no dia 25.

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De acordo com a quinta edição da pesquisa Visível e Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Instituto Datafolha, aproximadamente 21,4 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais sofreram alguma forma de violência entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025. O percentual de 37,5% representa o maior índice registrado desde o início da série histórica, em 2017.

O levantamento também aponta que 31,4% das mulheres sofreram ofensas verbais, incluindo insultos, humilhações e xingamentos. Situações como essas estão entre as experiências que inspiram trabalhos musicais voltados às relações afetivas e à condição feminina.

Graduada em Psicologia, a cantora e compositora Dilla Mendes encontrou nas experiências de mulheres uma das principais fontes de inspiração para sua produção autoral. Presidente do Instituto Terceiro Anjo e idealizadora do projeto Acolhe Mulher, a artista desenvolve um trabalho que aproxima sua formação acadêmica, a atuação social e a carreira musical. A iniciativa tem como proposta oferecer acolhimento psicológico e orientação jurídica a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Essa relação está presente no álbum Retrato da Loba, lançado em outubro de 2026. O trabalho reúne 11 faixas, oito delas autorais e inspiradas em histórias reais. As composições abordam diferentes momentos das relações afetivas, passando pelo rompimento de vínculos, pela recuperação da autoestima e pela decisão de recomeçar. Os relatos são transformados em narrativas musicais sem a identificação das mulheres envolvidas.

Para levar essas histórias ao público, Dilla combina sertanejo moderno, arrocha e elementos da música baiana em uma proposta denominada Tropical Groove. Natural de Mirante, na Bahia, e radicada em São Paulo, a cantora incorpora referências culturais de sua terra natal aos arranjos e às interpretações. “Eu não podia deixar minhas raízes baianas para trás, e isso aparece no meu estilo musical”, afirma a artista, em entrevista publicada pelo OCanal.

A temática também integra a concepção do espetáculo O Canto da Loba, que reúne apresentações musicais e reflexões sobre autoestima, violência contra mulheres e recomeços. A produção aproxima a linguagem do entretenimento de questões sociais, sem substituir o acompanhamento profissional oferecido pelas redes de acolhimento.

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Para o verão de 2026/2027, Dilla Mendes prepara um novo lançamento musical, dando continuidade ao repertório que combina histórias femininas e ritmos populares brasileiros. O projeto integra uma etapa da carreira em que a compositora mantém as experiências reais de mulheres como referência para sua criação artística.