A longevidade da pele vem ganhando protagonismo na indústria internacional de beleza. O relatório CosmoTrends 2026, apresentado pela Cosmoprof Worldwide Bologna, destacou a longevidade e a biotecnologia entre as principais tendências identificadas nas inovações dos expositores. O movimento, conhecido como skin longevity, propõe uma nova perspectiva para o cuidado com a pele: não apenas amenizar os sinais visíveis do envelhecimento, mas valorizar sua qualidade e aparência ao longo do tempo.

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Na prática, essa tendência aproxima os avanços da ciência de benefícios que fazem parte das necessidades cotidianas da dermatologia: hidratação, luminosidade, textura mais uniforme, aparência de firmeza e conforto cutâneo. Em vez de atuar sobre uma única preocupação estética, a proposta é reunir diferentes ativos em formulações que ofereçam um cuidado mais completo.

Entre os ingredientes que despertam interesse estão o Epitalon, peptídeo estudado no campo da longevidade celular; o GHK-Cu, conhecido como peptídeo de cobre e investigado por sua participação em processos relacionados à estrutura da pele; e o NAD+, coenzima essencial ao metabolismo energético das células. Essas moléculas representam diversas frentes da pesquisa em biotecnologia e vêm motivando novas formulações no mundo da estética.

Alinhada a esse movimento, a SMART GR lançou a ?linha Smart Bio Hacker, desenvolvida sob o conceito de 6ª geração da estética. São sete produtos que combinam ativos biotecnológicos e ingredientes consagrados no skincare para atender tanto profissionais de estética quanto consumidores que desejam incorporar cuidados avançados à rotina em casa.

A 6ª geração representa uma evolução na maneira de pensar o cuidado cosmético. Depois de gerações associadas à hidratação, à proteção antioxidante, à nutrição e ao uso de ingredientes voltados à sinalização e à regeneração, a longevidade passa a inspirar uma abordagem integrada, que combina tecnologias e ativos distintos para o cuidado contínuo da pele.

“A inovação que a SMART GR trouxe com a linha Smart Bio Hacker está transformando meus atendimentos. Uma fórmula cheia de nomes científicos pode impressionar, mas o que realmente conquista é olhar no espelho e gostar da própria pele. E é essa satisfação que tenho visto em quem experimenta a linha”, comenta a farmacêutica esteta Dra. Julia Ruiz (CRF-SP nº 83396).

Para o cuidado diário, um dos destaques é o Sérum Bio Hacker, de 30 ml, que reúne Epitalon, GHK-Cu e NAD+ com niacinamida e resveratrol. Desenvolvido para hidratação, firmeza, textura e uniformização do tom da pele, o produto é uma alternativa para quem deseja cuidar do ressecamento, da perda de viço e dos sinais visíveis do envelhecimento. Em testes de apreciabilidade, 90% dos participantes perceberam a pele mais equilibrada e hidratada e, com o mesmo índice, aspecto mais jovem e marcas menos aparentes.

O Ultra Regener Bio Hacker, de 30 g, é outra opção de cuidado domiciliar, pensada para a rotina noturna. Com PDRN, Epitalon e GHK-Cu, sua fórmula é voltada à nutrição e ao cuidado do ressecamento, atendendo adultos de diferentes faixas etárias. Segundo testes de apreciabilidade divulgados pela SMART GR, entre os participantes que utilizaram o produto por 30 dias, 100% perceberam a pele mais nutrida, macia, confortável e menos ressecada.

A linha também inclui o Sérum Prisma Bio Hacker, que associa espículas biônicas e ativos biotecnológicos para uso em casa. Para completar, o Stick Bio Hacker oferece hidratação e maciez em um formato prático para aplicação ao longo do dia.

“As espículas biônicas do Sérum Prisma Bio Hacker atuam como sinalizadores biológicos. A fórmula reúne ativos voltados aos três pilares da linha: longevidade, energia e regeneração da pele. Como o sérum também ajuda a potencializar a ação dos ativos da etapa seguinte, recomendamos aplicar o creme noturno Ultra Regener Bio Hacker logo após o sérum”, explica a farmacêutica esteta Dra. Fernanda Borba (CRF-SP nº 96456).

Nos protocolos profissionais, a tecnologia da linha ganha aplicações complementares. O Bio Hacker Skin Pro mescla Epitalon, GHK-Cu, NAD+, ácido hialurônico e outros peptídeos para o cuidado da hidratação, do viço e da firmeza da pele. Em avaliação de apreciabilidade, 94% dos participantes perceberam a pele mais hidratada. A Solução Emoliente Bio Hacker auxilia na preparação cutânea durante procedimentos de limpeza de pele, enquanto o Creme de Massagem Bio Hacker amplia a proposta para os cuidados corporais, proporcionando deslizamento e sensação refrescante.

Ao conectar protocolos profissionais ao cuidado domiciliar, a Smart Bio Hacker transforma a tendência internacional da longevidade em uma experiência de skincare voltada à hidratação, ao conforto e à aparência saudável da pele.

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A linha completa, com informações sobre formulações, benefícios e orientações de uso, pode ser conhecida no site oficial da SMART GR.