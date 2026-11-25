A crescente preocupação com ataques cibernéticos a sistemas de videomonitoramento tem ampliado o debate sobre a proteção de dispositivos conectados, a privacidade das informações e a segurança de infraestruturas utilizadas por empresas, organizações e cidades inteligentes. Com a expansão das tecnologias em rede, a cibersegurança torna-se um componente cada vez mais estratégico para garantir a confiabilidade e a continuidade das operações.

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A Axis Communications, empresa especializada em soluções de vídeo em rede, chama a atenção para um aspecto fundamental: a cibersegurança precisa ser considerada desde o planejamento e a escolha dos equipamentos até a operação, a manutenção e a desativação dos dispositivos.

À medida que sistemas de videomonitoramento se tornam mais conectados e incorporam recursos de inteligência artificial, análise de imagens e integração com outras plataformas, cresce também a necessidade de adotar mecanismos de proteção capazes de reduzir vulnerabilidades e limitar possíveis impactos de incidentes.

“Nenhum sistema conectado está completamente imune a riscos. O que diferencia um ambiente mais resiliente é a maneira como a segurança é incorporada ao projeto e mantida ao longo do tempo. Não basta instalar câmeras com recursos avançados se não houver políticas adequadas de acesso, atualizações regulares e monitoramento de vulnerabilidades”, afirma Luis Ceciliato, Gerente Nacional de Vendas da Axis Communications no Brasil.

Cibersegurança deve começar no próprio dispositivo

A proteção de um sistema de videomonitoramento envolve diferentes camadas, que vão além de senhas e mecanismos de autenticação. Recursos incorporados ao hardware e ao software dos dispositivos podem contribuir para proteger informações sensíveis, verificar a autenticidade de componentes e reduzir o risco de alterações não autorizadas.

Entre as tecnologias desenvolvidas pela Axis está o Axis Edge Vault, plataforma de cibersegurança baseada em hardware que oferece proteção para chaves criptográficas e outras informações sensíveis dos dispositivos.

A empresa também disponibiliza recursos como inicialização segura (secure boot), que ajuda a garantir que o dispositivo seja iniciado com software autorizado, e sistema operacional assinado, que permite verificar a autenticidade das atualizações instaladas.

Outro recurso é o vídeo assinado (signed video), tecnologia que permite verificar a integridade das gravações e identificar possíveis alterações no material produzido pela câmera. A funcionalidade ganha relevância em aplicações nas quais as imagens podem ser utilizadas em investigações e processos judiciais.

“Quando falamos em videomonitoramento, estamos falando de informações que exigem cuidados específicos, seja em espaços públicos, ambientes corporativos ou infraestruturas críticas. A proteção precisa contemplar não apenas o acesso às imagens, mas também a integridade dos registros, a autenticidade dos dispositivos e a segurança das informações que circulam pela rede”, explica Ceciliato.

Atualizações e gestão de vulnerabilidades são essenciais

Além das funcionalidades incorporadas aos equipamentos, a Axis destaca a importância da manutenção contínua da segurança.

Por meio do AXIS OS, sistema operacional de seus dispositivos, a companhia disponibiliza atualizações e correções de segurança. A empresa também publica informações sobre vulnerabilidades identificadas, orientações de configuração segura e documentação para apoiar integradores e gestores na administração dos equipamentos.

Ferramentas de gerenciamento de dispositivos permitem ainda acompanhar grandes instalações e aplicar configurações de segurança de maneira padronizada, contribuindo para reduzir riscos associados a equipamentos desatualizados ou configurados inadequadamente.

Para a Axis, a proteção depende de uma combinação de fatores: equipamentos desenvolvidos com recursos de cibersegurança, redes corretamente configuradas, políticas de acesso, atualizações regulares e processos claros de resposta a incidentes.

“A cibersegurança não é uma característica que se instala uma única vez. Ela exige acompanhamento permanente. Em projetos com centenas ou milhares de câmeras, a capacidade de gerenciar atualizações, controlar acessos e identificar vulnerabilidades é tão importante quanto a tecnologia presente em cada dispositivo”, ressalta Ceciliato.

Responsabilidade compartilhada na proteção de sistemas conectados

O avanço das ameaças cibernéticas também reforça a necessidade de uma atuação coordenada entre os diferentes participantes do ecossistema de segurança eletrônica. A proteção de um sistema de videomonitoramento não depende apenas da tecnologia utilizada, mas também dos processos adotados em sua implantação, integração e operação.

Projetos dessa natureza podem envolver fabricantes de câmeras, integradores, desenvolvedores de software, provedores de infraestrutura e organizações responsáveis pela operação e pelo tratamento das informações.

Segundo a Axis, a segurança depende da atuação conjunta desses agentes, com responsabilidades definidas, procedimentos de manutenção e políticas adequadas de proteção de dados.

O tema ganha ainda mais relevância com a expansão de aplicações de inteligência artificial no setor de monitoramento eletrônico. Quanto maior a capacidade dos sistemas de analisar imagens, integrar informações e apoiar decisões, maior a importância de assegurar que os dados sejam protegidos e utilizados de maneira responsável.

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“A evolução do videomonitoramento traz benefícios importantes para a segurança e a eficiência operacional de empresas e cidades, mas essa transformação precisa acontecer acompanhada de uma estratégia consistente de cibersegurança. A confiança na tecnologia depende da capacidade de proteger os dispositivos, os dados e todo o ambiente em que eles operam”, conclui Ceciliato.