O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Triângulo Mineiro (SETTRIM) convidou nesta semana as transportadoras de Uberlândia e região a conhecer e participar do DESPOLUIR – Programa Ambiental do Transporte, iniciativa promovida pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com o SEST?SENAT.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O DESPOLUIR, considerado o maior programa ambiental da iniciativa privada no país, oferece serviços gratuitos que auxiliam os transportadores a reduzir impactos ambientais, aprimorar a manutenção dos veículos e tornar a operação mais eficiente e sustentável.

Uma das ações centrais é a Avaliação Veicular Ambiental (AVA), que mede a opacidade da fumaça dos motores a diesel com equipamento específico, o opacímetro. Quando o veículo atende aos padrões, recebe o Selo DESPOLUIR; caso contrário, a empresa recebe orientações para corrigir as irregularidades. Além de controlar a poluição atmosférica, a avaliação identifica problemas de manutenção que aumentam o consumo de combustível.

A participação no programa também traz ganhos operacionais. A manutenção preventiva, estimulada pelo DESPOLUIR, preserva componentes mecânicos, reduz desperdícios e melhora o desempenho dos veículos. O selo e as boas práticas reforçam a imagem ESG das transportadoras, aspecto cada vez mais valorizado por grandes embarcadores na contratação de fretes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O SETTRIM pretende ampliar a adesão ao programa na região, incentivando a inclusão das avaliações ambientais na rotina de manutenção. As empresas interessadas podem obter mais informações no site oficial www.despoluir.org.br, por e?mail despoluir@settrim.org.br ou agendar a avaliação pelo WhatsApp (34) 3214?0566. O cadastro também pode ser realizado online em https://www.settrim.com.br/book-online. O objetivo é fortalecer uma cultura de prevenção, eficiência e responsabilidade ambiental no transporte de cargas.