A NJ Bio, Inc. e a Aruka Bio anunciaram o desenvolvimento do ARK-101, um conjugado anticorpo-fármaco (ADC) de última geração direcionado ao HER2, projetado para manter a potente atividade antitumoral do trastuzumabe deruxtecano (T-Dxd; Enhertu®) e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de doença pulmonar intersticial (ILD), uma toxicidade limitante da dose e um dos desafios de segurança mais significativos associados às terapias atuais com ADC baseadas em deruxtecano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261111231949/pt/

Peer-reviewed publication in npj Precision Oncology highlights a safer linker-payload approach for mitigating ILD using a translational ADC-induced ILD model. https://www.nature.com/articles/s41698-026-01465-3 Data Note: Control is Trastuzumab. Control and T-Dxd values are based on References 1 and 2, respectively; ARK-101 values are based on the mouse studies reported in this publication.

O programa ARK-101 foi viabilizado por um estudo publicado recentemente na revista Precision Oncology da Nature, descrevendo um novo modelo murino translacional que reproduz as principais características clínicas e histopatológicas da ILD induzida por ADC. A publicação intitulada, Desenvolvimento de um modelo murino translacional para doença pulmonar intersticial induzida por conjugados anticorpo-fármaco, demonstra como o modelo murino identificou componentes chave do complexo ligante-carga associados à doença pulmonar intersticial (ILD) e possibilitou o desenvolvimento racional de novos complexos ligante-carga para minimizar a toxicidade da ILD. Este modelo de ILD fornece uma ferramenta pré-clínica valiosa para avançar o desenvolvimento de ADCs de última geração.

"A doença pulmonar intersticial continua sendo uma das maiores barreiras para a concretização de todo o potencial das terapias com ADCs direcionadas ao HER2”, disse Naresh Jain, Ph.D., Fundador e Diretor Executivo da Aruka Bio e coautor do estudo. "O ARK-101 representa nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento de ADCs de última geração que visam equilibrar eficácia e segurança."

Em estudos clínicos e na experiência do mundo real, a ILD foi relatada em cerca de 12,5%2 de pacientes tratados com T-Dxd (Enhertu), resultando frequentemente em interrupção da dose, modificação do tratamento ou descontinuação permanente. Melhorar o perfil de segurança dos ADCs deruxtecano direcionados ao HER2 poderia permitir uma duração de tratamento mais longa, expandir o acesso a pacientes atualmente considerados de alto risco pulmonar e reduzir o ônus da administração da toxicidade nos sistemas de saúde. Ao abordar uma das limitações mais importantes das principais terapias com HER2 ADCs da atualidade, o ARK-101 tem o potencial não apenas de melhorar os resultados para pacientes elegíveis ao T-Dxd, mas também para aqueles que não podem receber T-Dxd devido a preocupações com ILD. Esta combinação de um grande número de pacientes tratáveis, um alvo validado e uma estratégia de segurança diferenciada posiciona o ARK-101 como um potencial e importante participante da próxima geração no cenário de ADCs.

"A integração de modelos de segurança translacional na descoberta de ADCs permite decisões de design mais inteligentes nas fases iniciais do desenvolvimento", disse Julien Dugal-Tessier, Ph.D., Diretor Científico da NJ Bio e coautor da publicação. "Agradecemos à Aruka Bio pela parceria na incorporação de modelos preditivos de segurança ao processo de descoberta. O ARK-101 demonstra como estas ferramentas pré-clínicas, que abordam um desafio clínico, podem orientar a seleção aprimorada de ligante-carga para ADCs, capazes de oferecer eficácia excepcional e um perfil de segurança superior."

A disponibilidade de modelos preditivos de ILD pode ajudar a antecipar a avaliação de segurança no processo de desenvolvimento de medicamentos, permitindo que os pesquisadores projetem ADCs com melhores perfis de segurança pulmonar, em vez de depender exclusivamente de triagem e monitoração extensivas de pacientes para administrar o risco. A Aruka Bio e a NJ Bio, Inc. vêm explorando ativamente parcerias estratégicas para acelerar o desenvolvimento e a comercialização mundial do ARK-101.

Propriedade intelectuar

As tecnologias de ligante-carga avaliadas no estudo publicado são objeto de pedidos de patente, incluindo a Publicação do Pedido de Patente dos EUA nº US20260315612A1 e Publicação Internacional nº WO2025222127A2.

Informações sobre a publicação

O artigo completo está disponível em npj Precision Oncology:

Anaganti S, Bhujade A, Murkli S, et al. Desenvolvimento de um modelo murino translacional para doença pulmonar intersticial induzida por conjugados anticorpo-fármaco. npj Precision Oncology (2026). https://doi.org/10.1038/s41698-026-01465-3

Referências

1. DailyMed. HERCEPTIN (trastuzumabe) para injeção [Internet]. Bethesda (MD): Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA; 2026. Disponível em: https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=492dbdb2-077e-4064-bff3-372d6af0a7a2

2. Li R, Hua M, Li J, Chen W, Xu L, Meng H, Zhang Z, Liu Q, Cui Y, Xiang Q. Segurança do trastuzumabe deruxtecano (DS-8201) com foco em doença pulmonar intersticial e/ou pneumonite: uma revisão sistemática e metanálise de ramo único. Câncer. 2024 Sep 1;130(17):2968-2977. doi: 10.1002/cncr.35349. Epub 04/05/2024. PMID: 38703012.

3. Tecnologia farmacêutica. FDA amplia aprovação do Enhertu para incluir pacientes com câncer de mama HER2 ultrabaixo. Tecnologia farmacêutica; 2025. Disponível em: https://www.pharmaceutical-technology.com/news/fda-expands-enhertu-approval-to-include-her2-ultralow-breast-cancer-patients/

Sobre a NJ Bio

A NJ Bio, Inc. é uma parceira em descoberta e desenvolvimento de medicamentos, especializada em química medicinal, bioconjugação, conjugados anticorpo-fármaco (ADCs), pesquisa translacional e serviços integrados de CRO/CDMO. Com sede em Princeton, Nova Jersey, a NJ Bio oferece soluções completas que abrangem descoberta, desenvolvimento e fabricação para empresas de biotecnologia e farmacêuticas ao redor do mundo. www.njbio.com

Sobre a Aruka Bio

A Aruka Bio, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de medicamentos com foco em aperfeiçoar conjugados anticorpo-fármaco (ADCs) bioaprimorados, desenvolvidos para melhorar o equilíbrio terapêutico entre eficácia e segurança. www.arukabio.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261111231949/pt/

Contato com a mídia

Rachel Fernandes

info@njbio.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

NJ Bio, Inc.