A redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 exigirão adaptações das empresas brasileiras. Em decisão proferida em 12 de novembro de 2026, no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 8.041 e nº 8.042, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu regras para a transição prevista na Emenda Constitucional nº 141/2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A emenda determina a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial, além de assegurar dois dias de repouso semanal remunerado. A implementação ocorrerá gradualmente, com jornada máxima de 42 horas a partir de 16 de dezembro de 2026 e de 40 horas a partir de 16 de dezembro de 2027.

A decisão manteve o cronograma de implementação, mas autorizou, durante o período de transição, a distribuição das 42 horas semanais em cinco dias de trabalho, com jornadas diárias de até 8 horas e 24 minutos, independentemente de acordo ou convenção coletiva. Nesse período, os 24 minutos excedentes à oitava hora não serão considerados horas extras.

Em relação aos instrumentos coletivos, o STF estabeleceu que as cláusulas incompatíveis com as novas regras perderão eficácia em 16 de dezembro de 2026. Entretanto, as empresas e entidades sindicais terão prazo de 90 dias para renegociar as contrapartidas previstas nos acordos e convenções coletivas, sendo vedada sua supressão unilateral.

A decisão também prevê a possibilidade de negociação coletiva para disciplinar a fruição dos dois repousos semanais remunerados, sem permitir sua supressão. Quanto aos regimes diferenciados de trabalho, como escalas 12x36, turnos de revezamento e atividades offshore, o STF solicitou ao Congresso Nacional regulamentação específica no prazo de 180 dias.

Para microempresas e empresas de pequeno porte, também foi prevista a necessidade de regulamentação específica, sem suspensão da aplicação das novas jornadas. Permanecem pendentes de definição questões relevantes, como o divisor aplicável ao cálculo do salário-hora, as condições de neutralidade salarial e a regulamentação dos regimes especiais de trabalho.

A decisão possui eficácia imediata e permanecerá em vigor até o julgamento definitivo das ADIs pelo Plenário do STF, que poderá manter, modificar ou revogar as medidas estabelecidas.

Para José Campello, da Vivacqua Advogados, “a proximidade do início da transição, previsto para 16 de dezembro de 2026, torna fundamental que as empresas revisem suas jornadas e escalas de trabalho, identificando os empregados submetidos a jornadas superiores a 42 horas semanais ou que não usufruam de dois repousos semanais remunerados, inclusive nos regimes diferenciados. Nesse contexto, recomendamos a avaliação do modelo mais adequado à realidade operacional de cada empresa, considerando a possibilidade de adoção da escala 5x2, com jornadas de até 8 horas e 24 minutos, sem incidência de adicional de horas extras sobre os 24 minutos excedentes à oitava hora, até 15 de dezembro de 2027, permanecendo devido o adicional sobre o que ultrapassar esses limites ou as 42 horas semanais”.

Diz o advogado ainda que “a negociação coletiva deverá assumir papel central nesse processo de adaptação, especialmente para disciplinar regimes de compensação, diferimento de folgas, escalas diferenciadas e contrapartidas previstas nos instrumentos coletivos vigentes. Por isso, é essencial antecipar as tratativas com as entidades sindicais, preferencialmente até 15 de dezembro de 2026, documentando as tentativas de negociação e observando o prazo de 90 dias para revisão das cláusulas incompatíveis com as novas regras, sem supressão unilateral das contrapartidas existentes. Também é recomendável assegurar a preservação integral da remuneração, inclusive dos pisos salariais, documentar os critérios remuneratórios aplicáveis às novas contratações e adequar os sistemas de controle de ponto, folha de pagamento e eSocial, considerando as indefinições quanto ao divisor do salário-hora”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E conclui Campello, lembrando “ser necessária especial atenção aos regimes diferenciados de trabalho; aos contratos administrativos, sujeitos ao prazo de 180 dias para adaptação; e às hipóteses específicas aplicáveis aos empregados hipersuficientes e às estatais em regime concorrencial. A antecipação dessas providências é essencial para reduzir riscos trabalhistas e assegurar uma transição organizada e juridicamente segura, especialmente diante das questões ainda pendentes de regulamentação e da possibilidade de revisão das medidas pelo STF”.