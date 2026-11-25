A IQ Option, plataforma global de trading online, completa 13 anos de atuação no setor. Desde seu lançamento, em 2013, a empresa alcançou mais de 195 milhões de usuários cadastrados em mais de 180 países.

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A tecnologia tem sido o eixo central do desenvolvimento da empresa. Em 2017, a IQ Option lançou aplicativos próprios para iOS e Android e, em 2024, seu grupo apresentou uma plataforma SaaS white-label voltada a empresas de corretagem.

Além da tecnologia, a IQ Option construiu uma forte presença no automobilismo e no tênis internacionais. Em 2016, a empresa tornou-se parceira oficial da Aston Martin Racing, com sua marca estampada nos carros da equipe no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), e, em 2017, patrocinou a equipe em sua campanha no campeonato da categoria GTE Pro. Em 2022, a IQ Option foi parceira global oficial das Finais da Copa Davis, a competição internacional de tênis masculino por equipes. Em 2025, a empresa voltou às provas de resistência por meio de uma parceria com a United Autosports, que abrange o Campeonato Mundial de Endurance da FIA, a Asian Le Mans Series e as lendárias 24 Horas de Le Mans. A parceria foi posteriormente renovada até o fim de 2028.

A tecnologia e os serviços da IQ Option vêm sendo reconhecidos com prêmios do setor todos os anos desde 2022. Em 2026, a empresa recebeu o prêmio TrustFinance na categoria Excelência em Confiança do Cliente (Excellence in Client Trust & Confidence). Entre outras conquistas importantes, destacam-se:

2026 – Melhor Conta de Trading Islâmica (Best Islamic Trading Account), pela FinanceFeeds

2025 – Corretora Mais Confiável da Nigéria (Most Trusted Broker Nigeria), pela World Business Outlook

2025 – Melhor Aplicativo de Trading da Arábia Saudita (Best Trading App Saudi Arabia)

2024 – Melhor Aplicativo de Trading Móvel da Ásia-Pacífico (Best Mobile Trading App APAC)

2024 – Melhor Plataforma de Trading Global (Best Trading Platform Global)

Em setembro de 2026, a IQ Option tornou-se membro aprovado da Financial Commission, organização internacional e independente de resolução externa de disputas voltada ao setor de corretagem online.

“Há 13 anos, a IQ Option começou com uma equipe pequena e uma ideia ambiciosa: criar uma plataforma de trading intuitiva e baseada em tecnologia para pessoas do mundo todo. Chegar a este aniversário é, acima de tudo, uma oportunidade de agradecer. Aos nossos usuários em todo o mundo: obrigado por nos escolherem e pelo feedback que moldou a plataforma em cada etapa do seu desenvolvimento. À nossa equipe, com tantos profissionais que estão conosco há anos: a dedicação, a competência e a paixão de vocês tornaram esta jornada possível. E aos nossos parceiros, incluindo as organizações esportivas ao lado das quais temos orgulho de estar: obrigado por compartilharem nossos valores de desempenho, trabalho em equipe e fair play. Iniciamos o próximo capítulo com a mesma curiosidade e o mesmo compromisso com a tecnologia que nos trouxeram até aqui, e olhamos com entusiasmo para os anos que virão”, afirmou a IQ Option em comunicado sobre o aniversário.

Sobre a IQ Option

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A IQ Option é uma plataforma internacional de trading online, fundada em 2013, com usuários em mais de 180 países.