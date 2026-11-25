O trabalho híbrido deixou de ser exceção e se firmou como um dos modelos predominantes nas empresas brasileiras. Segundo a 4ª edição da pesquisa O Cenário do RH no Brasil, da ABRH Brasil em parceria com a Umanni, 46,2% das organizações já operam no modelo híbrido, praticamente empatadas com as que mantêm o regime totalmente presencial, de 46,6%. O remoto integral aparece em 7,3% das respostas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A consolidação do formato, porém, trouxe um desafio de gestão de pessoas: manter o vínculo e o reconhecimento quando parte da equipe está longe do escritório. Pesquisa conduzida por integrantes da FEA-USP e da FIA Business School indicou que, embora a maioria avalie positivamente o trabalho remoto, apenas 61% sentiam o mesmo nível de conexão com os colegas, e 65% consideravam que o trabalho remoto era reconhecido e valorizado da mesma forma que o presencial. É nesse intervalo que entram as ações de pertencimento à distância.

O desafio do vínculo à distância

A distância física reduz os momentos espontâneos que sustentam a cultura organizacional, como as conversas de corredor e as celebrações presenciais. Para o RH, o efeito aparece na integração de novos funcionários, que passam a conhecer a empresa por uma tela, e na manutenção do engajamento de quem já está na casa. O levantamento da FEA-USP e da FIA, que os próprios autores classificam como não probabilístico, reforça a percepção de que reconhecimento e conexão exigem esforço adicional no modelo flexível.

A resposta de parte das empresas tem sido criar pontos de contato tangíveis que cheguem até o colaborador onde ele estiver. Entre eles estão os kits de boas-vindas, enviados a novos contratados, e os kits de home office, que reúnem itens de trabalho e de uso pessoal com a identidade da empresa.

O kit como ponto de contato físico

A lógica é transformar um gesto físico em sinal de pertencimento. “No escritório, o pertencimento vem do ambiente; no híbrido, o kit personalizado é o que leva a marca da empresa até a casa do colaborador”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, fábrica de brindes corporativos em São Paulo. Segundo o executivo, a procura por kits de integração e de reconhecimento cresceu com a disseminação do trabalho remoto, sobretudo em empresas de tecnologia e de serviços, que concentram equipes distribuídas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O recurso não substitui práticas de gestão, como feedback, metas claras e comunicação interna, apontadas pelas pesquisas como centrais para o sucesso do modelo híbrido. Mas funciona como um complemento concreto: enquanto a rotina do trabalho acontece na tela, o item personalizado materializa a relação entre a empresa e quem trabalha a distância. À medida que o híbrido se consolida, esse tipo de ação tende a se incorporar ao calendário de endomarketing das companhias.