A TOURISE, em colaboração com a Skift, divulgou hoje um novo relatório intitulado “O Imperativo do Talento: Como o setor de viagens e turismo construirá sua próxima geração de profissionais.”

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261123422236/pt/

The Talent Imperative, developed by TOURISE in collaboration with Skift, explores how travel and tourism can build its next generation workforce.

Com base em estudos da Skift Research e em percepções de líderes dos setores de hotelaria, aviação, academia, marketing de destinos, cruzeiros e viagens online, o relatório analisa um desafio crescente para a economia global do turismo: garantir que a força de trabalho esteja preparada para acompanhar a expansão do setor.

O setor de viagens e turismo sustentou um número recorde de 366 milhões de empregos em 2025 e, segundo projeções, gerará 91 milhões de vagas adicionais até 2035 — o que representa um em cada três novos empregos criados globalmente. No entanto, o setor pode enfrentar, simultaneamente, um déficit de mais de 43 milhões de trabalhadores, com uma oferta de mão de obra projetada 16% abaixo da demanda.

“O próximo capítulo do turismo será construído tanto por pessoas quanto por lugares”, afirmou Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, ministro do Turismo da Arábia Saudita e presidente da TOURISE.

“À medida que nosso setor cresce, o investimento em destinos e infraestrutura deve ser acompanhado por investimentos nas pessoas que os tornam vivos. A lacuna projetada na força de trabalho é um claro chamado à ação. Governos, a indústria e educadores precisam trabalhar em conjunto para criar caminhos mais sólidos para o ingresso no turismo, acelerar o desenvolvimento de competências e oferecer à próxima geração oportunidades significativas para construir carreiras duradouras. A tecnologia transformará a forma como trabalhamos, mas as pessoas continuarão sendo o coração do turismo.”

Principais conclusões:

A lacuna na força de trabalho está se tornando um entrave ao crescimento. O setor de viagens e turismo pode enfrentar um déficit de mais de 43 milhões de trabalhadores globalmente até 2035, tornando a infraestrutura de talentos um fator crítico para sustentar o crescimento.

O setor de viagens e turismo pode enfrentar um déficit de mais de 43 milhões de trabalhadores globalmente até 2035, tornando a infraestrutura de talentos um fator crítico para sustentar o crescimento. A rapidez na preparação dos profissionais é tão importante quanto a agilidade na contratação. Embora muitas organizações consigam preencher vagas com relativa rapidez, 42% dos gestores de contratação afirmam que os novos colaboradores levam de quatro a seis meses para atingir a produtividade plena, o que ressalta a necessidade de processos de integração (onboarding), treinamento e capacitação mais robustos.

Embora muitas organizações consigam preencher vagas com relativa rapidez, 42% dos gestores de contratação afirmam que os novos colaboradores levam de quatro a seis meses para atingir a produtividade plena, o que ressalta a necessidade de processos de integração (onboarding), treinamento e capacitação mais robustos. A próxima geração espera mais das carreiras no setor de turismo. Flexibilidade, valores corporativos e progressão rápida estão entre as principais prioridades da Geração Z, o que torna ainda mais importante a existência de trajetórias de carreira claras e oportunidades de crescimento profissional.

Flexibilidade, valores corporativos e progressão rápida estão entre as principais prioridades da Geração Z, o que torna ainda mais importante a existência de trajetórias de carreira claras e oportunidades de crescimento profissional. Os canais locais de formação e os ecossistemas globais de talentos precisam trabalhar em conjunto. É preciso integrar as fontes locais de talentos aos ecossistemas globais. Fortalecer as conexões entre empregadores, comunidades, escolas e instituições de ensino pode ampliar o acesso a talentos, criando, ao mesmo tempo, caminhos sustentáveis ??para o ingresso no setor.

É preciso integrar as fontes locais de talentos aos ecossistemas globais. Fortalecer as conexões entre empregadores, comunidades, escolas e instituições de ensino pode ampliar o acesso a talentos, criando, ao mesmo tempo, caminhos sustentáveis ??para o ingresso no setor. A inteligência artificial (IA) pode potencializar as capacidades humanas. A tecnologia permite automatizar tarefas rotineiras, acelerar o treinamento e aumentar a produtividade, liberando os profissionais para focar em aspectos como discernimento, empatia e conexão humana — elementos que permanecem fundamentais para o turismo e a hospitalidade.

“O setor de viagens e turismo está entrando em um período de grandes oportunidades, mas a capacidade da indústria de aproveitar esse crescimento dependerá de suas pessoas”, afirma Rafat Ali, fundador e CEO da Skift. “Não se trata apenas de preencher vagas. Trata-se de construir uma força de trabalho preparada para as transformações pelas quais o setor de viagens está passando. Isso significa criar caminhos mais sólidos para o ingresso na indústria, acelerar o desenvolvimento de competências e estruturar carreiras nas quais as pessoas queiram ingressar e permanecer. As organizações que acertarem nesse ponto estarão mais bem posicionadas para competir e crescer na próxima década.”

O relatório também defende uma colaboração mais estreita entre governos, empregadores e instituições de ensino, visando alinhar melhor as políticas de força de trabalho, o desenvolvimento de competências e as necessidades do setor. Para a TOURISE, essas conclusões reforçam um imperativo mais amplo: o crescimento futuro do turismo dependerá não apenas de onde o setor investe, mas de como ele desenvolve e capacita as pessoas que estão por trás de cada viagem.

O relatório "O Imperativo do Talento: Como o setor de viagens e turismo construirá sua força de trabalho da próxima geração" está disponível em TOURISE.com.

Faça o download do relatório aqui: https://www.tourise.com/en/insights/white-paper/0amnc/the-talent-imperative.

Sobre a TOURISE

A TOURISE é a principal plataforma mundial para redefinir e moldar o futuro do turismo.

Com o apoio do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, a edição inaugural da cúpula TOURISE foi realizada de 11 a 13 de novembro de 2025, em Riad. O evento reuniu visionários dos setores público, empresarial, de investimentos, de turismo e de tecnologia para impulsionar iniciativas de alto impacto e acordos transformadores, capazes de redefinir o setor e construir uma indústria turística mais sustentável, equitativa e voltada para o futuro.

Como uma plataforma global ativa durante todo o ano, a TOURISE reúne líderes que compartilham a visão de moldar a economia do viajante. É aqui que os próximos 50 anos do turismo são definidos.

A próxima edição da TOURISE Summit acontecerá em Riad, de 23 a 25 de março de 2027. Para mais informações sobre a TOURISE e para solicitar um convite, acesse www.TOURISE.com.

Sobre Skift

Skift é a plataforma de referência para a tomada de decisões na indústria global de viagens. Seus jornalistas premiados e especialistas do setor oferecem insights sobre os principais segmentos de viagens por meio de notícias, pesquisas, eventos, entrevistas, newsletters e outros produtos de inteligência, ajudando um público global de profissionais do setor a compreender melhor os negócios e a transformação das viagens.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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